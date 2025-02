Vondra: Ukrajina musí na území, které ovládá, přežít jako suverénní země. Úkol Evropy

Francouzský prezident Macron po setkání s prezidentem Trumpem naznačil, že příměří na Ukrajině by mohlo začít už v příštích týdnech. Přesný časový rámec však neuvedl.

Alexandr Vondra k tomu říká, že je těžké dělat předčasné závěry, ale určité signály naznačují změnu přístupu některých klíčových hráčů. „Nevím, jestli se tak stane, uvidíme. Evidentní je, že Donald Trump chce ukončit tu válku. Macron, myslím, také. Je tu nějaké probuzení se do reality. Francouzi jsou realisté. V té situaci je třeba s Američany jednat,“ řekl europoslanec v pořadu Interview ČT24.

Podle Vondry je zřejmé, že prezident USA, i když některé jeho výroky vzbuzují údiv, sleduje hlavní cíl – přimět Vladimira Putina k jednání. „To si myslím, že je klíčová motivace mnohých kroků. Je to takové polití studentů sprchou, ty jeho řeči, ale pokud je rozhodnutý jednat, ukončit válku, pak to dává samozřejmě smysl. Putin tu válku teď ukončit nechtěl,“ podotkl.

Vondra připomněl, že situace na ukrajinské frontě byla v posledním roce poměrně jasná. „Poslední rok byla situace na frontě evidentní. Rusko sice nemohutně, ale krok za krokem posouvalo frontu směrem na západ. Putin neměl bezprostřední důvod si sednout k mírovému stolu, takže k tomu musí být nějakým způsobem doveden,“ pokračoval Vondra.

Zároveň místopředseda ODS zdůraznil, že procházíme zásadním historickým momentem, kdy zažíváme proměnu směrem k multipolárnímu světu. „Donald Trump na to dal to poslední razítko,“ doplnil Vondra.

„Naším úkolem je v této nové situaci teď hledat řešení, která budou v souladu s našimi zájmy. Rozhodně není naším cílem si v téhle situaci z USA udělat nepřítele, protože důvodů, proč se máme obávat Ruska, je stále dost,“ řekl Vondra. „Svět bude hledat rovnováhu, aby nedošlo k neřízenému konfliktu, protože válku nikdo nechce, a k té rovnováze budou více pařit nějaké kompromisy. Není to pro nás svět vysněný, to určitě ne, ale jen nemáme ten vliv a tu moc, abychom to dokázali nějak změnit. Znovu říkám, není to jen o Donaldu Trumpovi, ten na to dal pouze razítko,“ zopakoval.

Na otázku, zda Ukrajina nakonec nebude mít jinou možnost než kapitulovat, Vondra odpověděl: „Myslím si, že Trump nechce kapitulaci Ukrajiny. Chce mír, chce ukončit válku a je přesvědčen, že aby se to povedlo, tak je potřeba udělat nějaké kompromisy. Jestli ten mír bude, bude mírová dohoda, tak válku ukončí, samozřejmě tam bude nakonec podpis i toho zločince.“

Podle Vondry je zásadní, aby Ukrajina neprohrála mír. Evropa by měla zajistit, že Ukrajina přežije jako suverénní a nezávislá země. „Naším cílem ve vztahu k Ukrajině, která je v právu, je pomáhat jí – nejen aby neprohrála válku, ale aby neprohrála ani mír. Jde o to, aby Ukrajina na území, která dnes ovládá, přežila jako suverénní nezávislá země a nikoli jako, řekněme, Putinův pašalík. To si myslím, že znamená neprohrát ten mír. Evropa má nepochybně nástroje, aby v tomhle Ukrajině pomáhala,“ vyjádřil svůj názor Alexandr Vondra.