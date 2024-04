Vondra, Zdechovský, a ten Pirát, co už utíká i z televize... Zážitky Konečné z europarlamentu

Česko dramaticky chudne, zvyšují se rozdíly mezi lidmi. Rodina Kellnerů by musela denně utratit alespoň padesát milionů, aby si o něco zmenšila svůj majetek – takové má příjmy. Evropa se místo sociálním problémům věnuje horečnému zbrojení a fanatičtí zastánci Green Dealu by už nejraději viděli starý kontinent bez průmyslu a hlavně bez zemědělství. Babiš hraje na obě strany a pirátský europoslanec Kolaja už raději utíká i z českých meinstreamových médií. To zaznělo na setkání s předsedkyní KSČM, europoslankyní Kateřinou Konečnou v Plzni, na představení eurokandidátky a koalice STAČILO!

reklama

Dvouhodinové akce se zúčastnilo několik set lidí. Někteří přijeli i z okolních měst, dokonce i ze vzdáleného Chebu. Kdo by předpokládal, že byli přítomni především důchodci, se velmi mílí – dobrá třetina přítomných byli lidé středního věku, a dokonce nechybělo ani několik vysloveně mladých lidí.

Komunisté přes „desítku“?

„Jelo se na čas“ – ovace při přesném příchodu předsedkyně KSČM neznaly mezí.

Anketa Má Markéta Pekarová Adamová vaši důvěru? Má 2% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 17440 lidí

„Jsme jediná alternativa… jeden milion hlasů při minulých volbách do Parlamentu propadl. Milion lidí nemá svého zástupce v Poslanecké sněmovně, přestože přišli k volbám,“ uvedla na samém začátku Konečná. „Ukazuje se v průzkumech voleb, kdy máme fenomenální úspěch, rozhodně nad pěti procenty, a za sebe říkám, že se nezastavíme a že bychom byli velmi vděčni za dvojciferný výsledek. Jenom tak můžeme rozbít to, co dnes v České republice existuje. Jen tak můžeme demolovat pětidemoliční vládu, která nám dnes vládne. A i na současnou ne zcela efektivní opozici a zameteme tam a začneme konečně dělat politiku, jaká se dělat má, tedy pro lidi, kteří tady žijí, pro zaměstnance, seniory, pro mladé rodiny s malými dětmi, a ne politiku pro ty nejvyšší, co dál a dál bohatnou. Když se podíváte na to, jak opět vloni zbohatli ti nejbohatší Češi, tak je to krásná ukázka toho, že na jedné straně nám bohatnou energetické firmy, protože jim platíte více peněz, bohatnou farmaceutické firmy, protože šéfka Evropské komise podepisuje nevýhodné kontrakty. Bohatnou nám banky, kdy každý musíte mít své účty, protože vás k tomu stát v podstatě nutí. A kdo chudne, to jsou občané České republiky. Je tady 2,5 milionu lidí žijících na hranici chudoby. To je výsledek ne Fialovy vlády, ale třiceti let vlád, které tady byly. Je to nehorázné, že každý čtvrtý Čech žije na hranici chudoby. Je to nepředstavitelné a my to chceme a musíme zastavit. My přinášíme zcela jasné recepty proto, jak to změnit a jak to udělat jinak,“ konstatovala Kateřina Konečná.

„My jsme přímým opakem koalice SPOLU, kterou spojuje moc a peníze. Od začátku jsme se spojovali na základě jasného programu,“ zdůraznila dále europoslankyně.

Mír se nenosí

„Nechceme, aby se v EU kupovaly zbraně, náboje, vyhazovaly se peníze z okna na to, aby kdekoliv na světě umírali lidé, nejen na Ukrajině. Nechceme, aby se EU zapojovala do těchto konfliktů, které nemají jiné než diplomatické řešení. Chceme, aby si v EU uvědomili, že toto je cesta do pekel. Žádné příkazy, zákazy, které nám posílají! Jsme suverénní země a o nás nemá právo nikdo jiný rozhodovat. Politici napříč politickým spektrem nám dvacet let něco jiného tvrdí a potom poklonkují a usmívají se v Bruselu a jsou nadšeni, jak si dělají fotky s Macronem nebo von Leyenovou. V podstatě obětují suverenitu naší země. Jedním z velmi důležitých témat bude Green Deal. To sousloví, které všichni slýcháme. Co je Green Deal? Je to zákaz spalovacích motorů, to, že se nebude obdělávat zemědělská půda.To, že budete mít emisní povolenky na vaše domy a to, čím topíte, budete muset ještě jednou zaplatit, abyste z toho měli emisní povolenky. Green Deal je totální destrukce evropského průmyslu a zemědělství,“ pokračovala dále před zcela zaplněným sálem Konečná.

„Nebudu vám slibovat, že jej dokážeme zrušit. V greendealových věcech probíhá takzvaná revize. To tam ti zelení nadšenci psali, aby mohli situaci ještě přišroubovat. Aby to ještě urychlili a aby toho bylo ještě více. My chceme společně s našimi kolegy z jiných evropských států využít toho, abychom nešli proti fyzice, nepsali na papír kraviny a hlavně si to naše zemědělství nelikvidovali. K tomu potřebujeme silný mandát. Musíme vytvořit hráz těm, kteří pro tyto blbosti hlasovali dodnes, a musíme ji vytvořit takovou, že jim v podstatě neumožníme, aby jejich názor mohl být opět hlasován většinou,“ uvedla předsedkyně KSČM.

Když nás něco štve, je načase to opravit, ne zničit

„Můžeme s EU souhlasit, nesouhlasit, můžeme na ni být strašně naštvaní a věřte mi, že přesto, že působím jako europoslankyně, tak jsem na ni také strašně naštvaná. Pokud tomu všemu chceme zamezit a pokud chceme, aby vás všechny občany v Evropském parlamentu zastupovali lidé jako Saša Vondra, Tomáš Zdechovský… a Kolaja už utekl, toho už nebudeme vůbec jmenovat, ten se bojí i televizní debaty. A další podobní Piráti a lidé, kteří nehájí zájmy České republiky. Věřte mi, že jejich voliči k volbám rozhodně přijdou. Protože oni chtějí víc Evropy, chtějí euro místo koruny, chtějí federální Evropu. Pokud nepřijdeme my, tak si těch pět let budeme moci říkat, kdo že nás to tam vlastně zastupuje a čí zájmy hájí. Pojďme to změnit, pojďme si říci, že s tím něco uděláme. A i když zrovna bude hezky a chtěli bychom na chalupy, nebo zrovna bude pršet a my bychom šli ven s deštníkem, že tu radost tady těm, kteří to prostě podělali, pro spoustu těch euronesmyslů hlasovali, neuděláme. A naopak, ten kyselý obličej Markéty Pekarové Adamové, Fialy, Rakušana a dalších po první tiskové konferenci po evropských volbách si nenechme ujít,“ ukončila své úvodní expozé za bouřlivého potlesku Kateřina Konečná.

… když brblá i Kalousek…

K tématu měl co říci i bývalý poslanec za KSČM Jiří Valenta: „Tato vláda škodí lidem. Smutné je i to, že tato vláda škodí lidem i podle takových lidí pravicově zaměřených, jako je Václav Klaus, Andrej Babiš a v neposlední řadě bývalý poslanec ODS Boris Šťastný. Úplně tristní je, že to říká i pan Kalousek. Určitě si vzpomenete na něj, byla to nejvíce nenáviděná osoba v ČR v horizontu zhruba tak patnácti let. Byly demonstrace a on se jim vysmíval. Lidem arogantně a pokrytecky zasílal do schránek složenky, že každý z nás dluží státu 150 000 korun. Dnes by zasílal složenky, které by byly už na 320 000 korun. To je důsledek jejího vládnutí. Země je totálně zadlužena. Dluží 3 biliony 200 miliard korun. A na druhé straně je to země velkých sociálních rozdílů. Jedenáct nejbohatších rodin v této zemi vlastní 1,5 bilionu korun. Za toto bychom mohli třeba koupit ČEZ. Rodina Kellnerova nebo další, aby se růst jejich majetku zastavil nebo aby malinko klesal, tak by mohli denně utrácet 50 milionů korun. Když budou utrácet méně, tak jejich majetek bude stále narůstat. Často nezaslouženě. To je sociální nerovnost, která vede k sociálnímu rozvratu, který nám po dávkách servíruje Fialova vláda.“

„Usilujeme o to, aby nám byla zachována naše národní měna, česká koruna. Nejsme pro euro. Pamatujete se, když Němci přijímali euro? Moje matka žila v Německu a říkala, jak pro Němce převod marky na eura byl velice zásadní a bolestivý. A přitom je to obrovská evropská ekonomika. V České republice by to byl totální převod na extrémně zdražený život – vše by stouplo dvakrát, a to není vše, co by nás čekalo. Museli bychom odvádět stomiliardové položky do evropského mechanismu, ručili bychom za dluhy jiných. Babiš říká, že jsme pátou nejméně zadluženou zemí EU. Ale podívejme se, na koho ta bída dopadá,“ konstatoval dále Valenta.

„Abychom zabránili odsávání zisků do zahraničí, a to se týká zejména bank. Bankovní sektor každý rok odvádí z České republiky přes 400 miliard korun v rámci dividend. Tyto peníze se tvoří v ČR, ale odcházejí do jiných zemí, do největších evropských ekonomik, Německa a Francie. A přichází extrémní tlak na federalizaci. Dříve to byla spolupráce na ekonomické bázi. Ano, k tomu bychom se měli vrátit. Neměli bychom podporovat nějaké politikaření, aby tady nastával politický tlak na ekonomicky slabší země typu naší republiky. Nemůžeme si nechat od někoho něco diktovat. Zasahovat do národních politik, ať se to již týká zdravotnictví, obrany, ekonomiky. My chceme spolupracovat ekonomicky napříč Evropou. Ale tím to končí. Naše kulturní vzorce si od nikoho brát nedáme,“ podtrhl za velkého potlesku Valenta.

Češi na posledním místě?

„Zadlužení stoupá jako jedno z nejrychlejších v EU. Jsem zvědavý, kdy se to zastaví. Tady se všude šetří, důchodcům se bere valorizace důchodů, ale kde jsou ty peníze? Jako ekonom musím přece vědět, kde jsou ty půjčené peníze. Ale ony nejsou vidět. Putují na Ukrajinu i do různých rozvojových zemí. Budiž, ať je to třeba na vodu, jenže takovýchto podpor je ve skutečnosti pomálu. Máme tady dokonce i pracovní chudobu. Ta je horší než klasická, protože když pracujete a neuživíte se, to je přece strašné. Sem nás dovedla Fialova vláda. Ale nejen ona. Nedělám si iluze o vládě předcházející, Babišově. Ale byla tam etapa, kdy alespoň nějaké ty drobty nám ze stolu odpadly. Nyní tato vláda hraje čistě na sebe, na své struktury a mafie. Kauza stíhá kauzu. Každý den je nějaká kauza. Dříve, kdyby taková kauza nastala, byla by odvolána celá vláda. Dnes jednu kauzu přebíjí kauza druhá,“ posteskl si Valenta.

„Věřím, že většina této společnosti se probudí, přijde k volbám. Volby do Evropského parlamentu ukážou jako lakmusový papírek i to, jak budou vypadat volby další. Blíží se volby krajské, tam chceme také uspět. Pokusíme se nejen z evropské úrovně, ale i úrovně regionální kormidlo, které bylo natočeno Fialovou vládou směrem extrémně doprava, k totalitě myšlení a peněz, zvrátit správným směrem.“

Psali jsme: Kdo představoval Hlubučkovi mafiána Redla? Konečná zjišťovala: Gazdík, Rakušan... Nadáváte na Babiše, přitom nezvládáte ani Novotného. Konečná se rozjela proti vládě „Slovensko před volbami a Fiala do nich opět zasahuje.“ Konečná má jasno Lidé dávají ruce pryč od Rohlik.cz. „Zmatený“ Čupr: Vždyť už jsme to jednou udělali a prošlo to

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE