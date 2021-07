Vondruška u Xavera nakládal. Havel a StB? Nevím, Američané si tu chystali lidi. Dnes abyste se bál říct vtip o Romech

reklama

Vondruška je rovněž prý alergický na politickou korektnost. „Co je to vlastně korektnost, něco prohlásím za dobré a něco prohlásím za špatné. To měla v historii každá společnost. Ať už se tomu říkalo pevná víra nebo proletářský internacionalismus. My jsme to ale povýšili a přenesli jsme to do našeho soukromého života, což se dříve nedělalo. Proto abychom se dnes báli říct vtip o blondýnách nebo o Romech. Přitom těmi vtipy samozřejmě nechcete někomu ublížit.“

Řeč byla také o tom, co jsou to vlastně elity a jaká je jejich role ve společnosti. „Nevolení úředníci v unii jenom pruděj. My si volíme naše lídry v jednotlivých státech a ti by se měli postavit za zájmy svých voličů a ne poklonkovat kdejakému nesmyslu z Evropské komise. A už to vypadá, že se to začíná dít. Takže já jsem optimista,“ prohlásil s úsměvem Vondruška.

Západní svět se podle historika stává jakýmsi ostrůvkem, kde bují excesy typu mnohosti pohlaví a uhlíková neutralita, přičemž tyto faktory pro nás mohou být nakonec destrukční. „Pokud přistoupíme na uhlíkovou neutralitu a nikdo jiný ji nebude na světě dodržovat, tak akorát zahubíme sami sebe. Zlikvidujeme si hospodářství, vše bude drahé, stoupnou daně a nic z toho nebude.“ Fenomén „několika pohlaví“ by podle něj do budoucna mohl být problémem, co se týká i porodnosti dětí.

Došlo také na dotazy diváků. Měly v sametové revoluci podle Vondrušky prsty i západní tajné služby? Spolupracoval Havel s StB? „Američané si tady od roku 1968 budovali okruh lidí, kteří budou eventuálně schopni ten režim povalit. Je nesporné, že v událostech listopadu 1989 měli západní činitelé prsty a stopy. Jestli Havel spolupracoval s StB, to opravdu nevím.“

Jaký cíl mohou dle historika sledovat současné západní elity, když prosazují nebo nedostatečně bojují s islámskou a africkou migrací? „Migrace může být někdy užitečná, ale je tam několik podmínek. Ti lidé, kteří přecházejí, musejí chtít pracovat, ctít vládu, zákony a zvyky místních lidí. Tak to bylo po staletí. Dnes musíme rozlišovat mezi migrací a invazí. To, co se děje dnes, jsme si zavinili sami. Jednak jsme si ty lidi tak trochu a z nějakých ideologických důvodů pozvali, nebojujeme proti nim dostatečně a je to obrovský byznys pro různé neziskovky,“ odpověděl historik.

