Vozila migranty do Evropy. Teď chce do Bruselu. Babiš se neudržel

Jméno Carola Rackete vám možná už nic neříká. Když se ale řekne kapitánka lodi Sea Watch 3, která v roce 2019 nelegálně zakotvila u italské Lampedusy a pokoušela se tak do EU propašovat nelegální migranty, možná si vybavíte více. Rackete je radikálně levicová aktivistka, která kromě otevření hranic pro ilegální migranty aktuálně též bojuje proti klimatickým změnám. Nedávno na sociální síti X ohlásila kandidaturu do Evropského parlamentu za německou levicově-progresivistickou stranu Die Linke.

V rozhovoru pro chorvatský levicový server Portal Novosti se Carola Rackete rozpovídala o své představě Evropy. Podle jejích slov je třeba současný europarlament proměnit, aby se více zasazoval o práva migrantů a boj proti změnám klimatu. Jádrem problému jsou podle ní „kapitalistické struktury“.

Pro budoucí lídryni německé Die Linke v eurovolbách jsou i němečtí Zelení málo radikální. „Buď budeme mít lidská práva a klimatickou spravedlnost, nebo předáme naše instituce extrémní pravici,“ míní s tím, že je třeba vytvořit antifašistickou alianci. Uvádí, že pro ni jako aktivistku nebylo snadné se rozhodnout, zda kandidaturu přijmout, ale cítí prý naléhavost v mnoha oblastech, které je nutno řešit. „Klimatická krize zesiluje neuvěřitelnou rychlostí,“ podotýká.

„Naléhavost je způsobena tím, že bude eskalovat sociální nespravedlnost i klimatická krize. Kromě toho jsme svědky rozsáhlých korporátních převzetí struktur ve většině evropských zemí. Po desetiletí za sebe lobbovaly korporace, společnosti napojené na fosilní paliva. Jde o automobilový průmysl, který je v Německu velmi silný, nebo průmyslové zemědělství,“ vypočítává německá aktivistka.

Cestou k radiální změně podle ní neuspokojivého stavu Evropy je prý v prvé řadě odstranění zájmů lobbistů z demokratických institucí. „To je samotný základ vedoucí k dosažení jakéhokoli zlepšení či stabilizace sociální situace a ekologické krize. Die Linke zde má silnější pozici než němečtí Zelení, kteří nejdou k jádru problému a tím jsou kapitalistické struktury. Je známo, že v rámci Evropy patří němečtí Zelní k nejkonzervativnějším,“ uvádí dále v rozhovoru pro chorvatský levicový portál.

Svoji kandidaturu do Evropského parlamentu podle svých slov Carola Rackete konzultovala s lidmi, kteří jsou „aktivní v sociálních hnutích“, z čehož vzešlo i téma volebního práva pro migranty.

„Mluvila jsem se spoustou lidí, kteří bojují za klimatickou spravedlnost v Německu, s aktivisty spojenými s hnutím kolem migrantů, ale také s těmi, kteří mají v Německu politický azyl. „Připomněli mi, že oni nemohou volit, protože v Německu máme asi 14 procent dospělé populace, která nemá německý pas. Jde o otázku demokratické legitimity. To je další postoj, který sdílím s Die Linke, která má nejprogresivnější návrh dát těmto lidem volební právo,“ popsala další svůj návrh Carola Rackete, která chce do europarlamentu přinést „progresivní změnu“.

Vcelku předvídatelně se staví k jakýmkoli hraničním plotům nebo zdím ať v Polsku, Maďarsku či jinde. „Stavba hraničních plotů a zdí nabírá na intenzitě rychleji, než jsem si vůbec představovala. Je to špatně pro divoká zvířata a jejich migraci, ale i pro celé prostředí. Pro mě je v této věci klíčový aspekt lidských práv a zabraňování lidem, aby žádali o azyl, což je podle mě krajně cynické,“ myslí si možná budoucí politička.

„Jedinou šancí jakékoli progresivní migrační politiky je mít v parlamentu progresivní většinu. O to musíme v následujících měsících a letech bojovat nejen v Německu, ale ve všech evropských zemích. Jeden politik italské extrémní pravice z Fratelli d'Italia (italská pravicová vládní strana premiérky Meloniové, pozn. red.) o mně prohlásil, že lidé jako já přináší do politiky ekologický terorismus a nelegální migraci. Tam je ta dělící čára. Buď máme lidská práva a klimatickou spravedlnost, nebo krajní pravici a fašisty. Lidé v Evropě to musí pochopit a vybrat si na jaké straně stojí. Nepostavíme-li se za lidská práva a klimatickou spravedlnost, předáme naše instituce krajní pravici. Situace je naléhavá. Myslím, že skutečně potřebujeme evropskou antifašistickou koalici všech levicových stran,“ dodává v rozhovoru pro chorvatský levicový server Carola Rackete.

Mezi českými politiky pro své plány příliš pochopení nenašla. Podle bývalého premiéra a lídra opozičního hnutí ANO Andreje Babiše jsou lidé jako Carola Rackete největší hrozbou pro budoucnost Evropy.

„Právě se vracím z Budapešti a čekali jsme asi 20 minut kvůli převrácenému náklaďáku. Za tím náklaďákem sedí na trávě asi devět migrantů, což ukazuje, že to stále je a bude velký problém. Ta paní, na kterou se ptáte, to je naprosto šílené. Takové lidi je potřeba stíhat. Oni jsou největší ohrožení Evropy, vždyť jsou organizováni pašeráky a chtějí změnit vývoj evropských států, protože by přísunem migrantů byli původní obyvatelé v menšině. Ta ženská je blázen, anarchista, šílená komunistka, která vůbec nerespektuje zákony. Vždyť tehdy prolomila blokádu a soudili ji. Takové šílence musíme naopak z Evropského parlamentu vyhnat. Proto jsou evropské volby v příštím roce zásadní. Rozhodnou o dalším osudu našeho kontinentu, a pokud se tam dostanou takovíto šílenci, je to konec Evropy,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Andrej Babiš.

Velmi podobně se vyjádřil i koaliční politik, lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Myslí si ale, že pokud německá politička ve volbách uspěje, v Bruselu nakonec narazí.

„Všichni podobní extremisté jsou dříve nebo později v Evropském parlamentu izolováni. Nedokážou totiž najít kompromis a proto nic neprosadí. Předpokládám, že by sama brzy pochopila, že většina členů Evropského parlamentu její extremistické názory nesdílí,“ řekl PL Zdechovský.

Podle poslance SPD Radovana Vícha je tato žena novodobá marxistka. „Svými skutky a názory je hrozbou pro EU. Klimatické změny tu byly, jsou a budou. Nelegální migranti, jejichž pobyt se legitimizuje, nemohou nikdy mít volební právo nikde jinde než v zemi odkud pocházejí. Tato žena má přesně ty globalistické názory, které následně prosazují v Evropském parlamentu poslanci, kteří jsou zcela mimo realitu a kvůli takovým je tu Green Deal, šílená zelená politika EU se všemi důsledky a dopady a nelegální migrace. Právě proto je potřeba EU opustit, dokud není úplně pozdě,“ vzkázal Vích.

Europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa pro ParlamentníListy.cz připomněl, že někdejší kapitánka lodi byla na základě svých aktivit vězněna: „Prostý fakt, že byla paní Rackete nespravedlivě vězněná, jí nedává automaticky za pravdu ve všem, co říká. Pokud se navzdory chatrným preferencí Die Linke do EP přece jen dostane, mohla by být, když už nic jiného, alespoň protiváhou různým rasistům, nacionalistům a xenofobům, kteří se tam nyní houfně derou“.