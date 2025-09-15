Vražda Kirka: Oznámen průlom ve vyšetřování

15.09.2025 18:20 | Monitoring

Viceprezident J. D. Vance se v pondělí ujal moderování pořadu The Charlie Kirk Show jako pocty zavražděnému konzervativnímu aktivistovi. Zatímco blízcí připravují vzpomínkovou akci, FBI oznámila průlom ve vyšetřování – DNA důkazy spojují podezřelého Tylera Robinsona s místem střelby.

Vražda Kirka: Oznámen průlom ve vyšetřování
Foto: Repro YouTube
Popisek: JD Vance

Viceprezident J. D. Vance bude v pondělí moderovat vydání pořadu „The Charlie Kirk Show“ na počest konzervativního aktivisty, který byl minulý týden ve věku 31 let zavražděn na univerzitní akci. A to v souvislosti s blížící se vzpomínkovou akcí – organizace Turning Point USA naplánovala na neděli velkou vzpomínkovou akci na Kirka na stadionu Cardinals NFL v Arizoně. Vance a jeho manželka Usha byli blízkými přáteli tohoto konzervativního aktivisty a doprovázeli jeho rakev na letu do Phoenixu.

Vance v neděli večer na X uvedl, že moderování pořadu bude pro něj ctí a příležitostí „vzdát hold svému příteli“.

 

 

Hold Vance již vzdal Kirkovi jako klíčové postavě hnutí MAGA a připsal mu zásluhu za to, že mu pomohl stát se viceprezidentem a představil ho prezidentu Donaldu Trumpovi.

Zatímco blízcí připravují vzpomínkové akce a pocty Kirkově odkazu, vyšetřovatelé zároveň pokračují v objasňování okolností jeho vraždy. Nejnovější poznatky FBI přinesly klíčové důkazy, které vyšetřování posunuly dál.

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel uvedl, že vyšetřovatelé našli DNA důkazy spojující údajného vraha Charlieho Kirka, Tylera Robinsona, s místem činu střelby z minulého týdne, uvedla stanice Fox News.

Patel toto prohlášení učinil během pondělního rána v pořadu „Fox & Friends“ a uvedl, že DNA podezřelého byla nalezena na šroubováku a také na ručníku, který byl omotaný kolem zbraně, která byla pravděpodobně použita při střelbě.

„Dnes mohu oznámit, že DNA nalezená na ručníku, který byl omotaný kolem zbraně, a DNA na šroubováku byly pozitivně identifikovány jako patřící podezřelému, který je ve vazbě,“ řekl Patel.

Úřady tvrdí, že Robinson seskočil ze střechy a krátce po střelbě uprchl z kampusu Utah Valley University. Poté prý proběhl lesíkem do nedaleké čtvrti a zbraň zabalenou v ručníku nechal v lese.

Robinson je v současné době pod „zvláštním dohledem“ úřadů v Utahu. Policie tvrdí, že při výsleších nespolupracuje.

Psali jsme:

Hněv roste. „S Kirkem zabíjíte svobodu projevu.“
„Hanebná vražda Charlieho Kirka. Signál, kam progresivisté dovedli svět,“ říká Zuzana Majerová
„Nebojím se, vyměníme Fialovu vládu.“ Okamurovi vyhrožují vraždou
Chce „střílet a věšet vlastizrádce“? Pollert v šoku ze slov spoluobčana

 

Zdroje:

https://t.co/eSMpx8xE3X

https://t.co/oemvxJ18Mq

https://twitter.com/JDVance/status/1967392650144649272?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.foxnews.com/live-news/vp-vance-host-charlie-kirk-show-memorial-arizona-9-15-2025

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

FBI , zahraničí , x , Fox News , Robinson , J. D. Vance , Kirk

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že odkaz Kirka může inspirovat společnost k pozitivním změnám?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Chápu vás dobře, že byste podruhé vstoupili do stejné řeky a šly do vlády s ODS?

Po tom všem, co o ní tvrdíte, že jsou to kmotři? A proč se vlastně po volbách vůbec nerespektuje vůle občanů, proč podle vás nemá šanci být premiér ten, kdo volby vyhraje? Babiše volit nebudu, ale přijde mi, že jsou stejně volby zbytečné, že si to vy politici pak stejně zařídíte po svém

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Černé na bílém: EU si platí své novináře, aby „vyšetřovali“ její kritiky

16:15 Černé na bílém: EU si platí své novináře, aby „vyšetřovali“ její kritiky

Novináře, kteří se navenek prezentují coby nezávislí, platili nejen Američané. Investigativní organi…