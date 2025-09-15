Vražda Kirka: Oznámen průlom ve vyšetřování

Viceprezident J. D. Vance bude v pondělí moderovat vydání pořadu „The Charlie Kirk Show“ na počest konzervativního aktivisty, který byl minulý týden ve věku 31 let zavražděn na univerzitní akci. A to v souvislosti s blížící se vzpomínkovou akcí – organizace Turning Point USA naplánovala na neděli velkou vzpomínkovou akci na Kirka na stadionu Cardinals NFL v Arizoně. Vance a jeho manželka Usha byli blízkými přáteli tohoto konzervativního aktivisty a doprovázeli jeho rakev na letu do Phoenixu.
Vance v neděli večer na X uvedl, že moderování pořadu bude pro něj ctí a příležitostí „vzdát hold svému příteli“.
Tomorrow, I will have the honor of hosting the Charlie Kirk Show. Please join me as I pay tribute to my friend.— JD Vance (@JDVance) September 15, 2025
Hold Vance již vzdal Kirkovi jako klíčové postavě hnutí MAGA a připsal mu zásluhu za to, že mu pomohl stát se viceprezidentem a představil ho prezidentu Donaldu Trumpovi.
Zatímco blízcí připravují vzpomínkové akce a pocty Kirkově odkazu, vyšetřovatelé zároveň pokračují v objasňování okolností jeho vraždy. Nejnovější poznatky FBI přinesly klíčové důkazy, které vyšetřování posunuly dál.
Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel uvedl, že vyšetřovatelé našli DNA důkazy spojující údajného vraha Charlieho Kirka, Tylera Robinsona, s místem činu střelby z minulého týdne, uvedla stanice Fox News.
Patel toto prohlášení učinil během pondělního rána v pořadu „Fox & Friends“ a uvedl, že DNA podezřelého byla nalezena na šroubováku a také na ručníku, který byl omotaný kolem zbraně, která byla pravděpodobně použita při střelbě.
„Dnes mohu oznámit, že DNA nalezená na ručníku, který byl omotaný kolem zbraně, a DNA na šroubováku byly pozitivně identifikovány jako patřící podezřelému, který je ve vazbě,“ řekl Patel.
Úřady tvrdí, že Robinson seskočil ze střechy a krátce po střelbě uprchl z kampusu Utah Valley University. Poté prý proběhl lesíkem do nedaleké čtvrti a zbraň zabalenou v ručníku nechal v lese.
Robinson je v současné době pod „zvláštním dohledem“ úřadů v Utahu. Policie tvrdí, že při výsleších nespolupracuje.
autor: Natálie Brožovská