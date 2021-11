Vrhli se na Zemana. Satan Halík, zdivočelá Pekari a Hřebejk. Pan Fiala se nepřidal, ocenil Vyskočil. Ukočíruje ale svou vládu?

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Tak se nám zase blíží 17. listopad. To zase uslyšíme v rádiu víc keců než o výročí VŘSR. Nebudu se k tomu přidávat ani já. Jen snad to, jak jsme byli blbí a skočili na ten dávno předem a bez nás dohodnutý převrat. Na ty lži Václava Havla, jak uděláme ten socialismus, ale s lidskou tváří a zůstaneme nezávislí a neutrální bez vojenských paktů. Pohádky pro nás, hloupý plebs, zněly hezky a zatím už bylo dávno dohodnuto, jak bude ta naše pěkná a prosperující země rozebrána Západem. Dnes vidíme, jakou jsme se stali kolonií. Různé západní korporátní společnosti nás obraly jak grilované kuře. Stali jsme se velmi chutnou jitrnicí vysávanou zlatokopy ze Západu, až si z toho sedáme na zadek. Asi proto a pro naši útěchu nám tady instalují alespoň lavičky Václava Havla, abychom si na ten zadek měli kam sednout,“ říká na úvod dnešního nedělního rána Ivan Vyskočil. A ptá se: „Myslíte, že je co slavit?“

„Ke cti pana Fialy nutno připsat, že se alespoň nepřipojil k hyenám ze Senátu, které jako když žraloci ucítí krev, se hned vrhly na nemocného pana prezidenta. Ten jim, zaplaťbůh, vytřel zrak a začal se uzdravovat a většina slušných lidí v tomto státě mu to upřímně přeje. Samozřejmě, že veleduchové našeho národa, Hřebejk nebo hlavní Satan páter Halík jsou uzdravováním pana prezidenta zklamaní a doslova rozzuření. Z Tchajwance ta upřímná přání na uzdravení Miloše Zemana přímo kapala, jako jedovatý med. Zdivočelá Pekari vehementně podporovala uplatnění čl. 66,“ pokyvuje Vyskočil.

„Bobr útočný“ a „jankovitá kobyla Pekari“? A dvojí metr v parlamentu

„Už jsem slyšel tady u nás na vesnici, že ten slepenec snad ani vyhrát volby nechtěl. No jo, hlavní program zbavit se Babiše vyšel, a co teď s tím? Kecat z opozičních lavic, jak to vláda dělá špatně, to je velmi pohodlné a nic to nestojí, ale teď to tady máte a ukažte, jak se to tedy dělá dobře. Aj vaj, to jsme snad ani nechtěli. Zatím se pan Fiala ukázal zdrženlivě a celkem rozumně. Nebude to mít lehké. Všichni víme, co se na něho řítí a k tomu kočírovat nepříčetně eurohujerskou TOPku, Piráty, rozpínavý STAN a kluzké KDU-ČSL? To mu byl čert dlužen! Nějaký čtenář pojmenoval trefně tu malou Richterovou ‚bobr útočný‘, a ‚jankovitá kobyla Pekari‘? Té se panu Fialovi asi nepodaří jen tak nasadit udidlo,“ směje se Ivan Vyskočil.

„A už jsme viděli volbu v parlamentu. Opět dvojí metry,“ říká herec a vypočítává. „Jednou zákon nepřipustí k volbě místopředsedy pana Havlíčka, ale podruhé zákon neplatí, neb koalice nesmí mít poslanecký klub. Ale v tomto případě zákon neplatí a koalice se ohání kluby jako pořekadly od Pavly Moudré. Zkrátka, jednou zákon platí, a jindy zase ne. Už to známe. Jednou může být prezident nemocný,, jak dlouho chce, jindy zase ho je třeba zbavit funkce, jen když zakašle. Jedni utečenci mohou ve Španělsku bourat plot a přistávat volně v Itálii, jindy zase nesmí přejít hranici z Běloruska. Turecku se platí z EU, aby drželo utečence u sebe, Bělorusku se nedá ani koruna a ještě na něj uvalíme sankce. Protože mají přece diktátora Lukašenka, jenže turecký ‚sultán‘ Erdogan není o nic menší diktátor než Lukašenko, včetně stejného potlačování demonstrací. No a v tom Španělsku se s tím Katalánskem taky nepárali. Že by tam byly také diktátorské režimy? Proboha, jaké kacířské myšlenky mám ve své nekorektní hlavě? Fuj!“ předstírá zděšení herec.

„Mám z toho v té budce takový guláš, že musím raději končit. Chce se mi říct, jako tomu generálovi v Černých baronech, jak ho tak výborně hrál Vašek Postránecký: ‚Chce se mi zvracet‘!“

Na úplný závěr dnešního Nedělního rána pak jako tradičně nechybí ani „PS“ Ivana Vyskočila.

„Chudák Honza Cimický. Zase si nějaká po dvaceti letech vzpomněla, že jí snad sáhl na zadničku. Ale to je opravdu hrozné! Honzu Cimindu znám. Nepochybuju, že má rád ženský, ale násilník? Ani snad omylem. Nicméně v rámci MeToo a pro uspokojení neziskovek, pro jistotu navrhuji: ‚Popravit ho veřejně na Staroměstském náměstí, potom lámat údy kolem a useknuté přirození vystavit pro výstrahu na mostecké věži Karlova mostu‘!“nešetří opět sarkasmem herec.

