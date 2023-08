Vrtěti Fremrem. Co když Hrad věděl, koho posílá... A šlo o úplně něco jiného

Tady Fremr, tam Fremr. Nástup nových ústavních soudců se smrsknul na otázku, zda je správné, aby v ÚS zasedl soudce, který za komunismu odsuzoval emigranty. To si Hrad svého kandidáta neprověřil? Zdá se, že Pavel udělal s Fremrem botu. Jenže je zde mnohem méně propírané jméno. A kontroverze u Roberta Fremra je tak dokonalá, že je na místě otázka, zda na Hradě nevěděli až moc dobře, co dělají, když ho k Ústavnímu soudu pošlou.

Přiznám se, nejdříve jsem se domníval, že Fremr bude stejný případ jako Petr Pavel. Tedy někdo, kdo bude tancovat podle toho, jak se zrovna píská, právě kvůli své minulosti. Už si to nemyslím. Ve všem tom posměchu a nesouhlasu zaznívají důležité otázky: „To o tom nevěděli? To nemáme dost soudců bez komunistické minulosti? Proč ho navrhli?“

Představme si, že místo Fremra je navržen nějaký kandidát neposkvrněný komunistickou minulostí. Na koho se média soustředí? Volba ústavních soudců přitáhne pozornost tak jako tak. Ano, na Kateřinu Ronovskou, která vyučuje na Masarykově univerzitě a zároveň působí v dozorčí radě Nadace Independent Press. Řídí nadaci, kterou zakládali Pavlovi sponzoři v prezidentské volbě. Ronovská působí ve vlastnických strukturách Deníku N, jak uvádí server Borovan.

V redakční radě tohoto média svého času seděl i Petr Pavel. Řečeno lapidárně, Ronovská má k Petru Pavlovi mnohem blíže než Robert Fremr. Možná by se na ni zaměřila pouze média Pavlovi nenakloněná, ale i tak, ve vakuu by tato kauza mohla být nepříjemná a někdo veřejnoprávní by mohl začít mít tendenci zkoumat další nitky, které obě jména spojují. A zatímco Robert Fremr by byl řadový ústavní soudce, Ronovská už je vedená jako místopředsedkyně Ústavního soudu.

Umění odvést pozornost je v politice stejně důležité jako schopnost ji přitáhnout. Když se v médiích moc řeší pirát Kolařík, jeho manželka a milenka, „najednou“ se objeví fotografie s primátorkou Vaňkovou a bílým práškem. Když se v USA řeší Hunter Biden a jeho byznys, „najednou“ se objeví důkazy o existenci UFO.

A Robert Fremr je tak ideálně kontroverzní. Na jednu stranu má nezpochybnitelné zkušenosti a kariéru, dokonce i mezinárodní. Na druhou, má škraloup, kterému neodolá žádný upřímný pravdoláskař, ale ani Pavlův kritik. „Vždyť on si tam dosazuje lidi jako je on. Haha, to jste nečekali, co, Pavlovi voliči?“ Kdo odolá pokušení si kopnout? Na druhé straně jsou Hilšerové, Marvanové, Fišeři, kteří si zase rádi zaexhibují svou zásadovost vůči bývalým komunistům. Média cítí kauzu, lidí ochotných se vyjádřit je dost, sledovanost jde nahoru, „každej tomu rozumí“, v okurce téma jako seslané zhůry.

Jak to s Fremrem dopadne? Těžko říci. Prezident se může seznámit s novými skutečnostmi, odvolat, či neodvolat. Velice plodná debata o jmenování lidí s komunistickou minulostí poběží dál, koneckonců vyrovnávání se s ní je tak vděčné a pro všechny ty, kdo stáli na té správné straně, tak posilující. Konečně mají moc rozhodovat o lidských osudech, mohou odpouštět či zavrhovat.

Položme si však otázku, když se Fremr vysokého postu nedočká, co se pro Petra Pavla změní? Jsme v České republice. Nedá se samozřejmě vyloučit, že na Hradě jsou tak hloupí a neschopní, aby si minulost kandidáta neprověřili, nebylo by to ani poprvé, ani naposled. Ale sílí ve mně dojem, že Robert Fremr byl vybrán ne bez vědomí o jeho minulosti, ne bez ohledu na jeho minulost, ani přes jeho minulost, ale právě kvůli jeho minulosti. Aby se nediskutovalo o minulosti někoho jiného. Pokud ano, jednalo by se o partii hodnou správného rozvědčíka.

