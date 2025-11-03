Do sněmovny s pugetem. Macinka se hned první den omluvil nové kolegyni

Na ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny se v pondělí poprvé sešli poslanci v novém složení. Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě již podepsali i koaliční smlouvu a společně obsadí 108 sněmovních křesel z celkových dvou set.
Ještě před samotným zahájením schůze ale došlo k nečekanému gestu, které ukázalo, že napětí mezi některými členy budoucí vládní trojice se začíná uvolňovat. Předseda Motoristů sobě Petr Macinka přišel za poslankyní Trikolory Zuzanou Majerovou s kyticí a veřejně se jí omluvil.
„Předseda Motoristů Petr Macinka předal ještě před zahájením ustavující schůze Poslanecké sněmovny předsedkyni Trikolory Zuzaně Majerové obrovskou kytici a omluvil se jí za slova, která pronesl v únoru roku 2024, kdy ji ve vysílání XTV označil hanlivými výrazy. Omluva byla přijata,“ informovala Trikolora na svých facebookových stránkách.
Macinkova omluva se vztahuje k jeho projevu během živého vysílání internetové televize XTV před eurovolbami, tehdy se vyjádřil na adresu Zuzany Majerové hrubým způsobem. „Zuzana je samozřejmě pí... hloupá,“ řekl tehdy Macinka, když reagoval na jednu z divaček, která napsala, že bude Majerovou volit v eurovolbách. Vysílání tehdy probíhalo po boku europoslance Filipa Turka a krátce po odvysílání se stalo virálním.
Po parlamentních volbách, které Majerovou i Macinku přivedly do Poslanecké sněmovny, se ale situace začala měnit, když strany SPD a Motoristé sobě navázaly jednání s vítězným hnutím ANO o vytvoření společné vlády. Macinkova pondělní omluva tak uzavřela epizodu, která se v rámci možné vládní spolupráce mezi Motoristy a SPD připomínala.
Zuzana Majerová se k celé věci už dříve vyjadřovala s tím, že omluvu očekává. Pro redakci iDNES.cz tehdy uvedla: „Myslíte to video, kde byli ožralí a vulgárně mě napadali?“ reagovala na Macinkovo vyjadřování vůči své osobě.
Zároveň ale tehdy dodala, že pokud má mezi oběma politiky dojít ke spolupráci, omluva by měla zaznít. „Myslím, že pokud spolu máme nějak v budoucnu spolupracovat, bylo by záhodno se omluvit,“ řekla a nakonec k tomu přidala i osobní výzvu: „Pane Macinko, začněte se chovat jako dospělý muž a omluvte se mi.“
Na dnešní ustavující schůzi Sněmovny seděli Macinka a Majerová vedle sebe – podle abecedního rozdělení míst.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská