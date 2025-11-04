„Dva roky minimálně.“ Odhad nápravy škod po Fialově vládě

04.11.2025 8:04 | Komentář

POHLED SELSKÝM ROZUMEM „Úkolem nové vlády a nového ministra zemědělství bude vytvořit podmínky pro zvýšení výroby základních českých potravin tak, abychom byli opět soběstační,“ říká exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019 Jan Veleba. Vysvětlil 4 české vlaječky na ZLATÉM kuřeti a zmínil dovozy z Polska nebo Maďarska. Vrátil se i ke „končícímu kabinetu Petra Fialy“. Padla slova jako „vysílání signálů a klanění se Bruselu“.

„Dva roky minimálně.“ Odhad nápravy škod po Fialově vládě
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Petr Fiala v superduelu na CNN Prima NEWS

Když si přečtu v sobotním tisku od prvního místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka článek „S ministry se mazat nebudeme“, tak mně to dává naději, že nová vláda Andreje Babiše bude skutečně vládnout a každodenní problémy občanů naší země řešit. To se rozhodně nedá říct o končícím kabinetu Petra Fialy, jehož osobní metody byly nikam nespěchat, vysílat signály a klanět se Bruselu. Pojďme ale k zemědělství a na něj navazujícímu potravinářství.

České potraviny s pozitivními dopady na českou ekonomiku…

Nechci předbíhat událostem, ale ministrem zemědělství se zřejmě stane muž, který resortu rozumí a zasadí se o jeho restart. Muž, který také rozumí a ovládá nejvyšší patra státní správy a k tomu všemu má odpovídající charakter. Toto všechno jsou v dnešní době, u současných dosluhujících vládních činitelů, ve svém komplexu výjimečné vlastnosti. Řekl bych, že restart resortu, bude-li dobře mediálně předložen a vysvětlen, tak bude mít širokou podporu občanů. Proč? Za prvé zkrátka proto, že potraviny konzumujeme každý z nás několikrát denně, 365 dní v roce.

A za druhé proto, že potraviny, které na každém stupínku potravinového řetězce

– narozeno v ČR

– chov v ČR

– porážka v ČR

– vyrobeno v ČR

jsou české s pozitivními dopady pro celou českou ekonomiku.

Čtyři české vlaječky a konkurence z Polska nebo Maďarska?

Ukažme si to na příkladu zdravého kuřecího masa. Jsou to konkrétně haly, kde se kuřata z vajec líhnou. Pak následuje jejich odchov dle přání českého zákazníka, na jehož konci jsou kuřata konvenční, ve věku 35 až 36 dní, dále kuřata venkovská – 49 až 56 dní, a kuřata pomalu rostoucí – 56 až 60 dní stáří. Vše samozřejmě bez antibiotik a český spotřebitel si může vybrat. A to vše skvěle baleno, například se čtyři českými vlaječkami:

– narozeno v ČR

– chov v ČR

– porážka v ČR

– vyrobeno v ČR

Takto je označeno ZLATÉ kuře bez drobů, balené v ochranné atmosféře. Sečteno a podtrženo, je to absolutní špička, které těžko mohou konkurovat dovozy kuřat z Polska nebo z Maďarska, které k nám proudí. Mohl bych uvést i další příklady kvalitních českých potravin a jejich opečovávání v potravinovém řetězci. Úkolem nové vlády a nového ministra zemědělství bude vytvořit podmínky pro zvýšení výroby základních českých potravin tak, abychom byli opět soběstační. Je určitě dobré v dnešním nejistém světě mít svoje potraviny a jsem si jist, že taková politika bude mít u občanů úspěch. Leč odhaduji, že minimálně dva roky bude trvat, než se tak stane a budeme mít dostatek svých kvalitních českých potravin.

Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019

Článek obsahuje štítky

potraviny , Veleba , vláda , zemědělství , SPD , ANO , motoristé

autor: Jan Veleba

