Vše jinak. Tchaj-wan a Čína? Zahradil naštve Fialu

Europoslanec ODS Jan Zahradil se na půdě Evropského parlamentu rozhodl promluvit o Číně a říct nahlas, že vztahy EU a Číny nejsou dobré a měly by být lepší. Vládě Petra Fialy, svého stranického kolegy, vyčetl, že kabinet dělá všechno pro to, aby vyostřil napětí kolem Tchaj-wanu a neposlouchá to, co říká dnes opoziční Kuomintang. „Mám totiž pocit, že přesně tuhle chybu děláme v ČR,“ poznamenal Zahradil.

Jan Zahradil z ODS promluvil na půdě Evropského parlamentu.

„Vztahy mezi EU a Čínou nejsou dobré. Mohly by být lepší a měly by být lepší. A dovolte mi k tomu říct 3 věci. Zaprvé si myslím, že musíme najít novou rovnováhu ve vztazích s Čínou, protože ať se nám to líbí, nebo ne, Čína je tady jako globální hráč. A tak to zůstane. A my se musíme této nové multipolární situaci přizpůsobit. Zadruhé věřím, že potřebujeme koexistenci spíš než konfrontaci. A proto jsem rád slyšel, zejména od předsedkyně komise, že začínáme mluvit o odbourávání rizik spíše než o omezování vztahů, protože to je podle mého racionální. A třetí poslední, ale neméně důležitý bod. Věřím, že musíme deeskalovat napětí kolem Tchaj-wanu, a ne ho eskalovat. A věřím, že tu jsou cesty, jak toho dosáhnout,“ poznamenal Zahradil s dovětkem, že by bylo třeba poslouchat také to, co říká tchaj-wanská opozice a nejen to, co říká momentálně vládní strana.

Poté se Zahradil vrátil ke slovům francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na téma strategické autonomie EU. Zahradil má za to, že právě ve vztahu k Číně by měla EU uplatňovat svou strategickou autonomii. EU by tady podle Zahradila měla postupovat „realisticky, pragmaticky a rozumně“.

Na sociální síti Facebook poté vyčetl vládě Petra Fialy, že nemluví s tchajwanskou opozicí.

„Na začátku příštího roku se na Tchaj-wanu uskuteční prezidentské a parlamentní volby. Ve stávající napjaté atmosféře budou opravdu mimořádně důležité, i z globálního pohledu. Současná prezidentka Cchaj z DPP (Democratic Progressive Party) již nemůže znovu kandidovat, navíc rezignovala z čela své strany loni na podzim, po drtivé porážce DPP opozičním KMT (Kuomintang) v komunálních a regionálních volbách. Prezidentským kandidátem DPP se tak stal viceprezident William Lai, považovaný za stoupence tchajwanské nezávislosti. KMT vybere svého kandidáta v červnu. Padají různá jména, nejčastěji tchajpejský starosta Hou Yu-ih, ale také Terry Gou, zakladatel u nás známého Foxconnu,“ poznamenal na facebooku Zahradil.

„V průzkumech jsou síly vyrovnané: V jednom z posledních měl KMT 27,1 %, zatímco DPP 26,9 %. Pokud jde o názor tchajwanské veřejnosti, nijak zvlášť o rychlou nezávislost nestojí. Pro její brzké vyhlášení je dlouhodobě pouze okolo 5 % obyvatel. Cca 7 % je zas pro rychlejší či pomalejší sjednocení s Čínou. Rozhodující jsou tak dvě velké množiny: Ti, co chtějí napořád udržet status quo (cca 28 %) a ti, co chtějí status quo s rozhodnutím, zda nezávislost či spojení s Čínou někdy v blíže neurčeném budoucnu (také cca 28 %),“ rozvedl myšlenku.

Zahradil má za to, že případné vítězství Kuomintangu ve volbách by pomohlo stávající napětí zklidnit, zatímco při vítězství dnešní vládní strany by se to nestalo.

„Jako kuriozitu dodávám, že opoziční KMT je členem IDU (International Democrat Union), mezinárodního sdružení politických stran, v němž za ČR najdeme tradičně nejen ODS, ale nově i TOP 09(!),“ napsal na závěr.

