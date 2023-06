Vše při starém, Wagner nabírá lidi dál. BBC volala do Ruska

reklama

BBC upozornila, že navzdory tomu, že se před pár dny část soukromé armády wagnerovců pokusila o vzpouru, soukromá armáda dál provádí nábory.

Náborářka v Krasnodaru na jihu Ruska při telefonátu s reportérem BBC zdůraznila, že všechno běží v původních kolejích. „Pracujeme. Kdyby se něco změnilo, řekli by nám to. Ale nic se neděje,“ měla jasno náborářka.

Náboráři prý stále slibují slušné platy, konkrétně 240 tisíc rublů, v přepočtu asi 60 tisíc korun. A v Bělorusku, kam se část wagnerovců přesune, se má běloruská armáda co naučit, protože wagnerovci mají nepoměrně více zkušeností.

Americká zpravodajská stanice CNN s odvoláním na investigativní centrum Dossier upozornila, že generál Sergej Surovikin, jenž byl podle listu Moscow Times zadržen, byl úzce propojen s wagnerovci až natolik, že měl zavedené tajné registrační číslo u této soukromé vojenské skupiny. Platí to prý i o dalších asi 30 výše postavených ruských vojácích a členech bezpečnostních složek.

Deník Wall Street Journal uvedl, že ruské úřady se rozhodly převzít kontrolu nad aktivitami společnosti Wagner v zahraničí.

„Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Veršinin údajně odletěl do Damašku, aby syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi sdělil, že společnost Wagner již nebude v Sýrii působit jako nezávislá organizace a že personál společnosti Wagner se hlásí na ruské vojenské základně v Latákíji. Zástupci ruského ministerstva zahraničí údajně také sdělili prezidentovi Středoafrické republiky Faustinu-Archange Touaderovi a malijskému vedení, že Wagner bude v jejich zemích nadále působit,“ napsal k tématu washingtonský institut pro studium války.

O slovo se přihlásil také někdejší viceprezident z časů Donalda Trumpa Mike Pence, který naznačil, že ruský prezident Vladimir Putin teď možná nemá pod kontrolou úplně celou armádu.

Pence hovořil s Erin Burnettovou ze CNN v Kyjevě ve čtvrtek 29. června během nečekané návštěvy Ukrajiny.

CNN také upozornila, že na nadcházejícím summitu NATO ve Vilnijusu si musí členové vyjasnit, jak se postaví k ukrajinské žádosti o členství v alianci. Nikdo neočekává, že by Ukrajina byla na summitu ve Vilniusu pozvána ke vstupu do NATO,“ upozornil Christopher Skaluba, ředitel Transatlantické bezpečnostní iniciativy v nestranickém think tanku Atlantic Council. Jedním dechem však dodal, že Ukrajinci potřebují jasný cestovní plán, ze kterého by vyčetli, že po splnění těch a těch kroků budou přijati do aliance. „Musí to být něco měřitelného. Nějaká kritéria, časový plán, věci, které musí Ukrajina splnit,“ řekl.

Skaluba se podle svých slov obává, že nedostatek shody v této otázce „začne signalizovat obavy, zda ta solidarita, kterou jsme za Ukrajinou viděli poslední rok a půl, zůstane stejná“.

CNN upozornila na ještě jednu věc spojenou s NATO. Objevují se prý úvahy na téma, že pokus o puč z pera Jevgenije Prigožina by mohl napomoci současnému generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi, aby na tomto postu zůstal i v dalším funkčním období.

Nor Stoltenberg je ve funkci od 1. října 2014. Jedno funkční období čítá 5 let.

„Sázky jsou nyní v souvislosti s Ruskem a politickým chaosem vyšší, takže udržení pevné ruky, jako je Stoltenberg, je pravděpodobně atraktivnější než před týdnem,“ řekl Skaluba.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

