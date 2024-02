Vše už vyplácal u Bachmutu. „Za vše může on.“ Ukrajina: Zvěsti o novém veliteli

reklama

Vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj byl minulý týden nahrazen Oleksandrem Syrskym. Michailo Podoljak, poradce prezidenta Zelenského na síti X uvedl, že toto rozhodnutí vychází z „nutnosti přezkoumat taktiky, které minulý rok nezajistily úspěch, zabránit stagnaci na frontě, která negativně ovlivňuje nálady veřejnosti, najít nová funkční high-tech řešení, která umožní zachovat a rozvinout iniciativu a také z důležitosti reforem správy armády“.

The President #Zelenskyy has decided to systematically renew the leadership of the Armed Forces of #Ukraine, including the commander-in-chief... The decision is conditioned by the need to review the tactics of action, which did not fully ensure proper results last year,

to… pic.twitter.com/6UGMGhPsRM — ??????? ??????? (@Podolyak_M) February 8, 2024

Podle kanadského novináře Neila Hauera je ovšem mezi vojáky i důstojníky Syrskyj silně neoblíben. „V posledních dnech jsem mluvil s řadou vojáků a důstojníků a každý z nich skutečně nesnáší, že nahradili Zalužného Syrskym. Morálka na frontě byla už tak dost špatná vzhledem k nedostatku posil. Teď je toxická.“

Jak to jeden z vojáků řekl: Všechna špatná rozhodnutí v roce 2023 se dají vysledovat k Syrskému a Zelenskému, když přehlasovali Zalužného, a teď jsme dobrého generála nahradili špatným.

„Stojí za povšimnutí, že Syrskyj je generál, který zkušené vojáky vyplýtval na udržení Bachmutu, když se poměr ztrát zhoršil, a také je hlavním důvodem, proč jedna třetina síly protiofenzivy šla na zbytečné útoky na Bachmut,“ popsal Syrského Haurer.

Talking to a lot of Ukrainian soldiers and officers the past few days, and every single one actively hates the appointment of Syrski, replacing Zaluzhny. Morale at the front is already bad, with the lack of reinforcements. Now it is becoming actively toxic. — Neil Hauer (@NeilPHauer) February 11, 2024

Worth noting that Syrski was both the general who spent Ukraine's most experienced brigades in holding Bakhmut after the casualty ratio became much worse, as well as the main reason Ukraine spent 1/3 of its counteroffensive strength in useless attacks at Bakhmut — Neil Hauer (@NeilPHauer) February 11, 2024

Kombinace pověsti Syrského a důrazu na to, aby „situace na frontě nestagnovala“ vede některé analytiky k předpokladu, že se Syrskyj pokusí o protiútok u Avdijivky, kde Rusové pronikli do města a vypadá to, že ukrajinští obránci budou bez zásob zakrátko obklíčeni.

With Syrskyi now in command we will likely begin to see major counter attacks against the northern flank of the Avdeevka salient. These attacks will primarily come from the Novokalynove and Orcheretny directions with the main objective being the capture of Krasnohorivka (green)… pic.twitter.com/ZQAbKaT78M — ayden (@squatsons) February 9, 2024

„Ukrajinská armáda zničená v roce 2023 v Bachmutu pocházela ze dvou zdrojů. Na počátku bitvy se Syrskému podařilo nasadit zbytky ukrajinské ‚druhé armády‘ zformované z masové mobilizace záložníků na počátku roku 2022, která byla v lednu 2023 značně vyčerpaná a již nebyla schopna ofenzivních akcí. Byla však stále poměrně početná – a do Prigožinova mlýnku na maso dávkoval jeden prapor za druhým, a to do té míry, že mapovači snažící se zobrazit obrovský počet nasazených a zničených ukrajinských jednotek prakticky pokryli město ikonami jednotek,“ popisuje Syrského taktiky Weaver.

Po pádu města v květnu 2023 pak Syrskyj čerpal ze třetí armády, tedy ze sil, které vycvičilo a vyzbrojilo NATO pro ofenzivu, která měla Ukrajincům vyhrát válku. „Obrovský význam, který byl přikládán Bachmutu jako symbolu národního odporu, vytvořil cyklus posilujících se neúspěchů, protože Syrskyj byl schopen přesměrovat značné síly určené pro mnohem důležitější operaci v Záporoží na nesmyslný a nakonec katastrofální pokus o znovudobytí města v polovině roku 2023,“ poznamenal analytik.

S tím, že zatímco druhá armáda byla zničena při bojích o Bachmut, zbytky té třetí byly zdecimovány při bojích o Avdijivku. „Není tu žádná nepoužitá vojenská síla, žádná čtvrtá armáda, která by se dala nasadit, aby se zabránilo ruskému sevření,“ míní analytik a dodává, že rezervy, které existují, už zřejmě o Avdijivku bojují a byly také částečně zničeny.

Odhaduje, že tu je „prétoriánská garda“ kolem Kyjeva, která používá prestižní západní výzbroj, u které by byla politicky ošemetná její ztráta, tedy tanky Abrams a Challenger. Pochybuje ale, že by ji někdo nasadil do boje o Donbas. Pak je tu samozřejmě ještě pohraniční stráž chránící hranici s Ruskem a Běloruskem, ale ta je dle analytika špatně vyzbrojená a její použití by nechalo hranice nechráněné.

I have to disagree with Ayden's analysis here: although he may try something, Syrsky doesn't have the troops to seriously threaten the Russian position in Avdeevka. His previous efforts in Bakhmut relied upon now-squandered Ukrainian reserve forces.



The Ukrianian army destroyed… https://t.co/4Zy8TrMvKq pic.twitter.com/aDq4dHrI0v — Armchair Warlord (@ArmchairW) February 10, 2024

K této analýze, kterou označil za kvalitní, měl nicméně poznámku Mikael Valtersson, švédský vojenský analytik. Tedy to, že síly jsou slabé, neznamená, že se o protiútok nepokusí. „Syrskyj je přinejmenším houževnatý a pravděpodobně se pokusí o protiútok, ale pochybuji, že se mu to podaří. Konečným výsledkem bude pravděpodobně jak ztráta obránců Avdijivky, tak i velké části protiofenzivních sil,“ odhaduje.

„To bude pro ukrajinské ozbrojené síly obrovská rána, jak pro morálku, tak po stránce materiální. Zvýší to také šance ruských sil dosáhnout po vítězství v Avdijivce dalších průlomů. Slabá a nedokončená druhá linie (viz mapa) ukrajinské obrany potřebuje každého vojáka, aby měla šanci odolat ruskému náporu. S jednotkami čítajícími 20 000 mužů vyřazených z boje, z nichž 10 000 mužů padlo za oběť v Avdijivce, bude první i druhá frontová linie v troskách.

V nejhorším případě by ukrajinské síly na avdijivské frontě mohl potkat stejně neradostný osud, jaký potkal německou skupinu armád Střed v Bělorusku v červnu a červenci 1944, i když v menším měřítku. Tehdy Rudá armáda postoupila přes Bělorusko do středního Polska v důsledku zhroucení skupiny armád Střed. Tentokrát by mohly ruské síly dosáhnout Pokrovska a Konstantinovky,“ naznačuje.

COMMENT UKRAINIAN COUNTEROFFENSIVE CAPABILITY, FEB 10 2024

A very good analysis of the limited capability UkrAF has to make an counteroffensive to save Avdiivka. That doesn't mean they won't try. Syrsky is at least tenacious and will probably try to counterattack, but I doubt he… https://t.co/zWw1bE2WVN pic.twitter.com/0HkILfND1G — Mikael Valtersson (@MikaelValterss1) February 10, 2024

Podle něho mají Ukrajinci na frontě u Avdijivky 20 tisíc mužů, zatímco Rusové 40 tisíc. Ale pokud mají zaútočit, tak nemohou použít síly, které už tak bitvu prohrávají, ale budou potřebovat posily. Rezervy nejsou, tedy budou potřebovat jednotky z jiných oblastí, což obranu v nich oslabí. Nicméně, i kdyby sehnali 10 000 mužů, tak po pár týdnech protiútoků proti numericky silnějšímu nepříteli s podporou letectva a dělostřelectva budou tyto posily vyčerpané a neschopné útočných akcí. V tu dobu také Avdijivka zřejmě padne a její obránci buď budou zajati, nebo ztraceni, když se budou snažit uniknout z ruského obklíčení.

To bude dle Valterssona ideální čas pro ruský protiútok, který může zhroutit avdijivskou frontu. Pak by ztráty 10 000 byly jen skromný odhad.

„Pružná obrana s bojovým ústupem na nové a lepší pozice by byla pro ukrajinské ozbrojené síly mnohem lepší variantou. Tím, že by ruské jednotky byly nuceny být po celou dobu v ofenzivě, by poměr ztrát byl pro ukrajinskou stranu mnohem lepší.

Bránit se, dokud nehrozí obklíčení, a pak ustoupit na další pozice. Není to sice tak dobrá strategie jako za dřívějších válek kvůli různým druhům přesné munice, která vás může vážně zranit, zatímco čekáte na nepřátelské útoky, ale pořád lepší než útočit proti nepříteli s dělostřeleckou a leteckou převahou.

Při ofenzivní strategii by ze strany ukrajinských sil mohly být vlastní ztráty nejméně trojnásobné oproti ruským, ale při defenzivní strategii by mohly za současných podmínek dosáhnout parity a jako bonus získat čas,“ doporučuje Valtersson.

COMMENT UKRAINIAN LOSSES, FEB 10 2024

Small scale attacks with squads would be the norm during normal times, but if you want to relieve Avdiivka you can't counterattack in squads. Individual counterattacks might not be above company level attacks, but there might be a lot of… https://t.co/EPSUXCDiAR — Mikael Valtersson (@MikaelValterss1) February 10, 2024

