Všichni hrozí Ruskem. Tak proč nic nedělají? Analytik našel vysvětlení

„Velká část uváděného ospravedlnění NATO pro podporu Ukrajiny je domnělé přesvědčení, že ‚západ je další na řadě‘ – že Ukrajina je pouze první kostička v dominu, která padla v novém ruském pochodu na Berlín,“ naráží v úvodu svého statusu americký vojenský analytik na sociální síti X na fakt, že státy, které podporují Ukrajinu velmi často, jako důvod svojí podpory uvádějí možné pokračování ruské agrese směrem na západ. Jako příklad mohou sloužit třeba prohlášení europoslance Zdechovského.

„Je velmi zvláštní, že se tak skuteční členové NATO nechovají,“ pozastavuje se analytik nad tím, že podle jeho slov během posledních dvou let západní státy – zejména ty evropské – neudělaly téměř nic, aby se skutečně připravily na válku s Ruskem.

„Celkově vzato všichni nadšeně předali své stávající skromné zásoby vojenského materiálu a munice Ukrajině bez seriózních plánů náhrady, natož skutečných plánů přezbrojení,“ zarazilo Weavera, který současně upozornil na to, že s jedinou výjimkou Polska, že žádný člen NATO – včetně Spojených států – ve skutečnosti nepřevzal do svého arzenálu jediný nový tank kvůli válce v posledních dvou letech.

Zároveň ale svůj text doplnil o údaj, podle kterého Maďarsko obdrželo letos v prosinci několik Leopardů 2A7, ty ale objednalo ještě před vypuknutím války.

Vojenské inovace v NATO podle Weavera stagnovaly a profesionální západní vojáci se o vývoj na bojištích zřejmě nezajímali.

„Ukrajinští vojáci vycvičení v Evropě si stěžovali, že západní taktické metody jsou na moderním bojišti zastaralé a nerealistické, dokonce až zesměšňující. Vzpomněl jsem si v této souvislosti na poznámku instruktora Bundeswehru „prostě minové pole objedete“,“ narážel vojenský analytik na informaci, kterou zveřejnil jeden ukrajinský tankista, který prošel výcvikem v Německu a kterému jeho instruktor na dotaz, jak si má tank poradit s minovým polem, odpověděl, aby ho prostě objel.

Prokázal tak naprostou neznalost válečné problematiky, na kterou si stěžoval právě i zmíněný ukrajinský tankista.

Následně se ale Weaver věnoval armádám NATO z personálního hlediska.

„Pouze známí vojenští titáni – Dánsko, Litva a Lotyšsko – posílili snahy o odvod nových branců,“ použil analytik sarkazmus ve spojení s poměrně malými armádami, kterými disponují uvedené státy, a pokračoval dále.

„Britská armáda se výrazně zmenšila, což odráží podobný pokles síly amerických sil. Nic z toho není považováno za krajní nouzový stav, který by nastal, kdyby NATO skutečně zamýšlelo být připraveno na válku s Ruskou federací v roce 2025,“ zpochybnil opět relevanci argumentů o vojenské hrozbě plynoucí z Ruska pro NATO.

„Tak co si o tom máme myslet? Že je NATO až tak arogantní, že si myslí: ‚Rusové jsou na ho*no, my je snadno porazíme‘,“ ptá se analytik s tím, že z článků, které vycházejí, plyne, že Bundeswehr nemá vůbec žádnou munici a je těžké nevidět západní aroganci, která se táhne až takhle daleko.

„Myslím, že je mnohem pravděpodobnější, že západní lídři – na rozdíl od jejich veřejných prohlášení – nevěří, že Putin má na území NATO vůbec nějaké plány,“ nachází realističtější vysvětlení Tyler Weaver a upozorňuje na možnou situaci, která by nastala, pokud Ukrajina padne. Totiž že Evropa bude vojensky v zoufalé situaci. V závěru svého příspěvku se vojenský analytik ptá: „Proč sakra vůdci Západu šli naplno do projektu na zabíjení Rusů na Ukrajině, když se zdá, že jsou až do morku kostí přesvědčeni, že Putin pro ně ve skutečnosti není hrozbou?“

Na tuto otázku si sám odpovídá v jiném příspěvku na stejné sociální síti.

„Vlastně mě napadá, že pro tento druh chování NATO existuje přijatelné vysvětlení, které neznamená, že západní vůdci jsou absolutní zrůdy,“ píše Weaver s tím, že NATO se stalo tak velkou organizací s tak rozptýlenou odpovědností za výsledky, že žádný jednotlivý člen nemá skutečnou potřebu se připravit na válku.

„Takže nakonec tu máme 31 zemí, které si válku představují tak, že poskytnou symbolickou podporu a svoje specializované schopnosti, zatímco ruské tanky budou projíždět Varšavou,“ uzavírá Tyler Weaver.

