Všichni kopou za sebe. My za Němce. Holec se rozjel proti Fialovi

Komentátor Petr Holec má za to, že Česko sice stále formálně předsedá EU, ale ve skutečnosti unii řídí někdo jiný. Komentátor popsal kdo. Nešetřil přitom kritikou na adresu premiéra Petra Fialy (ODS). Konstatoval, že Fiala se vlastně v pozici premiéra trápí, radši by si dle Holce někde četl knihy. Vedle toho popsal, proč k nám nepřiteče takřka žádný ruský plyn a dal všem lekci z lidovectví. „To vám o lidovcích řekne všechno, co jste nechtěli vědět,“ upozornil. Nakonec prohlásil, že ČT už dávno slouží Fialově vládě a tato vláda si ji chce ještě víc podřídit.

Holec si na svém streamu Petr Holec živě vzal na paškál předsedu vlády Petra Fialu a připomněl, že v uplynulém týdnu hostil hned dva evropské summity. „Premiér Petr Fiala se zase oslavil. Já myslím, že by se oslavil i u Waterloo, kde by prohrál jako Napoleon, tak Petr Fiala by vyhrál i tam,“ začal Holec. „On to vlastně uspořádal francouzský prezident Emmanuel Macron, akorát za naše peníze, ale tak už to prostě v politice chodí,“ pokračoval komentátor s tím, že Francie vyjevila své další panevropské ambice a zorganizovala akci, která se shodou okolností odehrála za našeho předsednictví. Tak to vidí Holec.

Premiéru Fialovi se vysmál za jeho z Holcova pohledu nepříliš zdařilou angličtinu. „Možná, že se Petr Fiala chtěl sblížit s Ukrajinci a mluvil trošku ukrajinskou angličtinou. Možná, že si i jeho poradci řekli, tak se na to vykašleme a pronesl to takovouhle angličtinou,“ kroutil hlavou Holec. O pár minut později poznamenal, že je dobře, že Britové už nejsou v EU a nemusí něco takového poslouchat.

„Z českého předsednictví EU se opravdu stává průšvih. Ale co tak můžete čekat, když jedním lídrem nelídrem EU je Petr Fiala a druhým je ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN), která neumí zařídit vůbec nic. A proti nim stojí 27 vlčáků, kteří kopou za vlastní zájmy. Teda pardon, 26 vlčáků, protože všichni kopou za vlastní zájmy. My kopeme za zájmy Němců,“ vyjádřil své mínění Petr Holec, který má za to, že kvůli této politice padají preference ODS volným pádem.

Jediný výstup celého summitu podle Holce spočívá v tom, že česká vláda vyrazí do Kyjeva. „Je to laciné gesto. Už ten první výlet Petra Fialy do Kyjeva nepřinesl vůbec nic,“ nechal se slyšet Holec.

Upozornil také na to, že se francouzský prezident Macron sešel se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. „To si myslím, že muselo být pro Petra Fialu a celou koalici SPOLU velké ponížení. To je taková symbolika, která mnohdy řekne víc než sto titulků,“ konstatoval Holec.

Pár slov věnoval i lidem, kteří volají po tom, aby se do Česka dostal ruský plyn. „Já vím, že to zaznívá na Václaváku, ale není to technicky možné, protože ten tlak v potrubí je tak malý, že dodávky fakticky končí v Maďarsku a k nám už se nic nedostane. Mohli bychom k nám dostat ruský zkapalněný plyn, ale oni fakticky nemají důvod k nám nic dodávat. My jsme jim vyhlásili ekonomickou válku, oni nám energetickou válku,“ vyložil svůj pohled na situaci s tím, že Česko je mezi zeměmi, které podporují Ukrajinu nejvíc jak mohou, i dodávkami vojenského materiálu, což znamená, že Rusové mají o důvod míň dodávat nám plyn.

Poté zabrousil do vod domácí politiky a svým divákům dal lekci z lidovectví.

Předseda KDU-ČSL a v tuto chvíli také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka oznámil, že příští vláda bude muset zvýšit věkovou hranici pro odchod do důchodů. A Holec hned připomněl, že lidovci byli součástí vlády ANO, ČSSD a KDU-ČSL, která strop nastavila na 65 let a odmítala s ním pohnout.

„A po pár letech přijde Jurečka a řekne, tak to zase odstropujeme. A tohleto je vlastně lekce z lidovectví. Oni si asi myslí, že lidi už si to nepamatují. Já za to lidovce obdivuju. Oni chtějí být v každé vládě, tak se chovají podle toho, s kým tam jsou. Jednou řeknu, že to zastropujeme, podruhé zase, že ne a to vám o lidovcích asi řekne všechno, co jste nechtěli vědět,“ konstatoval Holec.

Poté se vrátil k Petru Fialovi a konstatoval, že Fiala se podle jeho názoru v pozici předsedy vlády trápí. Prý je na něm patrné, že by si raději četl knihy.

V této souvislosti citoval jednu z poznámek od diváků.

„‚Tak dlouho si Praha dělala srandu z Brna, až nám z Brna poslali Fialu.‘ To jste shrnul moc hezky,“ prohlásil Holec.

V obecné rovině poznamenal, že celá vláda Petra Fialy vystupuje necitlivě vůči náladám lidí, přestože je z většiny tvořena zkušenými politiky, kteří by měli vědět, co by bylo lepší vynechat, protože některé věci lidé vnímají mnohem hůř než jiné.

Stranou Holcovy pozornosti nezůstalo ani povolebním vyjednávání na Magistrátu hl. města Prahy.

„Mám takovou informaci, že koalice SPOLU chce do dvou týdnů Piráty kopnout víte kam, kvůli té jejich nadutosti a namyšlenosti, že oni (Piráti) snad jsou vítězi voleb, mají dost. Koalice SPOLU má politicky nejblíž k ANO a ví, že koalice s Piráty by byla proti jejich voličům, když nepočítám koloběžkáře. Ale vedení koalice SPOLU na to tlačí, aby ta koalice vznikla. Přitom jinde, i na pražských městských částech, znají koalice s ANO, ale jen na Magistrátu nám pořád staví nějaké Potěmkinovy vesnice a říkají nám, že oni jsou ti lepší,“ kroutil hlavou Holec.

Ještě jednou se vrátil k materiálu úředníků Ministerstva vnitra o monitorování antisystémových nálad mezi zaměstnanci státu a nebral si servítky. Při čtení tohoto materiálu se prý vrátil do normalizační minulosti.

„Já jsem ten materiál četl se strašnou hrůzou. A já bych rád slyšel od Víta Rakušana, co je to antisystémová nálada. ... Normalizace hadr,“ konstatoval.

Poté sáhl ke srovnání americké války ve Vietnamu a Iráku a postavil je vedle ruské války na Ukrajině. Konstatoval, že se tady uplatňuje dvojí metr a že zatímco americká válka je podle dnešní vlády v pořádku, ruská válka v pořádku není. „Přitom druhá válka v Iráku byla obyčejná svévole USA. Já nejsem fanouškem Ruska, ale tohle je pravda," dal se slyšet Holec.

Hlavou kroutil i nad Václavem Moravcem, který se při posledním vysílání smál vtipu o tom, že Rusko chtělo být druhou nejsilnější armádou na světě a teď je druhou nejsilnější armádou na Ukrajině. „Já myslím, že na Ukrajině ten vtip zrovna teď nesdílejí. A navíc, když je to ve veřejnoprávní televizi, tak já tam tohle poslouchat nechci,“ zaznělo z úst Petra Holce.

Když se Holcovo vystoupení nachýlilo ke konci, zmínil ještě jednou Českou televizi a současnou vládu. „Česká televize už je dávno jejich,“ vyjádřil svůj názor Holec. „Ale oni si chtějí ČT podrobit ještě víc, přes radu ČT, takže teď vymýšlí nový model volby radních.“

Na rozloučenou prohlásil, že předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan v poslední době točí kráká videa, která z Holcova pohledu nedávají příliš smysl. Rakušan na videích hlásá, že nesmíme podlehnout ruskému energetickému vydírání.

„Já nevím, proč to točí. Má nás za pitomce, za blbce? Je to mimochodem rozdavač radosti. Řekněte mi, za co nás ten chlap trestá. O nám dal slepičáky a od voleb má jeden průšvih za druhým. My jsme přitom hodný, my neděláme nic, tak nevím, za co nás ten chlap trestá,“ kroutil hlavou Holec.

