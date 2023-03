Všichni si všimli. Jurečka mizí ze záběru. Okamura ho natřel

Sněmovna už čtvrtým dnem řeší mimořádné červnové valorizace důchodů. Tomio Okamura, jehož SPD novelu obstruuje, se ve svém dalším projevu obul do ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) za to, že si „srabácky“ odsedává, když hovoří u řečnického pultíku.

Předseda SPD, který si dnes ve Sněmovně připravil dlouhý projev, se v jednu chvíli pustil do ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, že s ním nechce být v jednom záběru. „A to jsem si taky mimochodem všiml, jo, že vždycky, když jdu mluvit, tak přestože místo ministra Jurečky je zde, aby byl v záběru kamery, on si vždycky při mém projevu odsedne mimo ten záběr a jde si sednout buď na kraj, anebo do lavice, aby nemohl být konfrontován s těmi svými otřesnými návrhy.

To jsem si všiml už opakovaně tedy a všimli jsme si toho všichni. Takže místo, aby si seděl tady a aby veřejnost viděla v tom záběru přesně reakce na moje vystoupení, tak on si vždycky srabácky odsedne. Takže není to chlap, když řeknu slova vašeho exponenta, vaší vládní koalice, byť bývalého premiéra Topolánka z ODS. Asi nemá gule, jo, postavit se přímo za osobu,“ hřímal na plénu Sněmovny Okamura. Jurečkovo místo se nachází přímo v řadě za řečnickým pultem.

A pokračoval: „Někdo asi na to nemá nervy, obhajovat tady to, že sám navrhuje okradení 3,5 milionu seniorů. To je k smíchu. Místo, aby tady seděl přímo metr ode mě, je to takové příznačné, někteří chlapi prostě ustupují, vyhýbají se,“ uvedl Okamura na plénu Sněmovny.

„Jestli vidím správně, tak tady ani ministr Marian Jurečka není. On na to kašle, on už odešel, on ostentativně kašle na všechny důchodce. Tak přece tady nebude poslouchat Okamuru, který ty důchodce chrání. Vy tady chcete okrást a půl milionu důchodců a on jde stejně pryč,“ rozhorlil se směrem k vládní lavici. „A ještě mi tady vládní poslanci ukazují, že je tady ministr školství Balaš, který s tím nemá ale vůbec nic společného,“ hrozil se.

Po chvíli, co se ministr Jurečka vrátil do jednacího sálu, Okamura komentoval jeho gesta, která na něj z dálky ukazoval a naznačoval jimi, že jen blábolí. „Tady máte sedět, tady to ukazujte na kameru,“ vyzval Jurečku rozčílený Okamura.

Zároveň uvedl, že je zvědavý, co udělá prezident Petr Pavel, protože ten je podpořen Fialovou vládní pětikoalicí. „Ten, doufám, a já ho k tomu vyzývám, aby tento váš návrh zákona zamítl, aby ho odmítl, aby ho vetoval, když to řeknu přesně. Aby ho vetoval. A tady přesně uvidíme, na jaké straně stojí prezident Petr Pavel,“ dodal šéf hnutí SPD.

Průměrný měsíční důchod by měl podle novely od června vzrůst jen o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.

