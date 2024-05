Všichni slavili hokej. Pak do toho přišla politika. A bylo zle

reklama

Češi dnes v dnešním semifinále doslova zničili Švédy a došli si pro jasné vítězství 7:3. Národní tým si tak po dlouhých 14 letech zahraje finále světového šampionátu. V souboji o zlato Češi v neděli od 20:20 hodin vyzvou Kanadu nebo Švýcarsko, zápas zatím probíhá.

Hokejem opět – je před eurovolbami – žijí politici, někteří přišli podpořit české hráče osobně do pražské O2 Arény. Přání k vítězství zaplavila i sociální sítě.

Premiér Petr Fiala (ODS) míní, že po dnešním výkonu je český národní tým neporazitelný: „Skvělý výkon našich hokejistů, tento tým může porazit kohokoli! Gratuluji a hodně štěstí ve finále!“ napsal na platformě X předseda vlády.

Skvělý výkon našich hokejistů, tento tým může porazit kohokoli! Gratuluji a hodně štěstí ve finále! ???????? — Petr Fiala (@P_Fiala) May 25, 2024

Přímo na zápase fandila předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, jež pak na sociální síti ocenila „skvělý výkon českých hokejistů, fanoušků v hledišti a všech, kteří fandí u televize“. A přidala fotografii z O2 Arény, svou i spolustraníků.

Těžko se hledají slova na skvělý výkon českých hokejistů, fanoušků v hledišti a všech, kteří fandí u televize. Neskutečný zápas!

Hoši, zas a znova děkujeme!???? pic.twitter.com/O0XA7HiUwE — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) May 25, 2024

Gratulaci zveřejnil ministr práce a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka: „Obrovská gratulace a radost. Hoši, děkujeme,“ uvedl.

Obrovská gratulace a radost ??????????

Hoši děkujem???????? — Marian Jurečka (@MJureka) May 25, 2024

„Zítra finále snů?“ doufá také předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.

Hoši děkujem! Zítra finále snů? ???? ?????. pic.twitter.com/oJ5j3ICvj9 — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) May 25, 2024

A zítřejšího západu se nemůže dočkat i věrný fanoušek Andrej Babiš, expremiér a šéf hnutí ANO. „Neskutečný zápas! Jdeme do finále! Děkujeme za parádní zážitek a zítra zase fandí celá země,“ doplnil.

Neskutečný zápas! Jdeme do finále! ?? Děkujeme za parádní zážitek a zítra zase fandí celá země ???? — Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 25, 2024

Nadšení neskrýval ani lídr druhého parlamentního opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Výkon našich hráčů označil za „vynikající“. A rovněž se těší, že si Češi zítra opět sáhnou na zlato.

Vynikající úspěch a parádní výkon?????? Zítra budeme všichni fandit znovu???? pic.twitter.com/ZWzSBSOQ3I — Tomio Okamura (@tomio_cz) May 25, 2024

Vítězství nad Švédy, to ale byla nejen radost, ale také politické šarvátky. Jedna taková se odehrála mezi šéfkou KSČM a lídryní kandidátky STAČILO! Ve volbách do Evropského parlamentu a lídryní kandidátky STAN do eurovoleb Danuši Nerudovou.

Vše začalo tím, když Konečná konstatovala, že se Švédům u nás nedaří, a přidala umělou inteligenci vytvořený obrázek, jak švédský hokejista letí na gripenu. „Nebudou gripeny ani zlato,“ vtipkovala politička Konečná. Narážela i na skutečnost, že si Česko pronajímá 14 švédských letounů, pronájem ale brzy skončí a jednání o jeho prodloužení je zatím nejisté.

Danuše Nerudová na příspěvek Konečné zareagovala ostře: „Zesměšňování soupeře ve sportu je ubohé. Komunisté se zjevně neštítí ničeho ani dnes,“ rozhořčila se.

Zesměšňování soupeře ve sportu je ubohé. Komunisté se zjevně neštítí ničeho ani dnes. — Danuše Nerudová (@danusenerudova) May 25, 2024

Komunistka Konečná ji vrátila úder s tím, že ubohé jsou komentáře Nerudové, která nerozumí nadsázce: „Vím, že nemáte problém změnit auto, ale pochopit nadsázku Vám evidentně problém dělá? Smutné…“ poznamenala.

To předseda hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop si neodpustil kritiku na europoslance a lídra eurokandidátky kalice Spolu Alexandra Vondry, jenž se nechal na hokeji vyfotit s českou vlajkou, kterou zdrobil nápis Brusel: „Napsat si na českou vlajku Brusel a mít jediné téma do voleb ČR do Evropské unie porazit ANO… to chce mimořádnou dávku blbosti,“ nevycházel Prokop z údivu.

Vondra v popisku fotografie do hnutí ANO rýpl: „Senzační týmový vykon našeho mužstva budiž inspirací k volbám do Bruselu. Na ANO jako na Švédy,“ vyjevil. Pochlubil se, že nefandil ve VIP či skyboxu, ale mezi lidmi, kde si atmosféru užil.

Napsat si na českou vlajku ???? Brusel a mít jediné téma do voleb ČR do Evropské unie porazit ANO… to chce mimořádnou dávku blbosti. ???? https://t.co/Aj6gjsrqEW — Ondřej Prokop (@oprokop) May 25, 2024

Účet Dárek pro Putina připomněl, co se paralelně s mistrovstvím v hokeji odehrává na Ukrajině, jeho příspěvek sdílel lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský: „Po 14 letech český hokej klepe na finálovou bránu! A tohle je Charkov. Teď. Russácká bomba trefila supermarket a uvnitř jsou lidé. Běžte už kurva s tou válkou do hajzlu, kreténi russácký,“ zní emotivní příspěvek iniciativy.

Na ozbrojený konflikt na Ukrajiě poukázal i politolog Ivan Gabal: „Dnes nejen hokej, ale barbarské zabíjení! Rusko masakruje civilisty v Charkově a my nežijeme jen hokejem! Může sem někdo prosím dát účty na munici a na drony, a pojďme jim znovu ukázat, že umíme zabrat i v pomoci Ukrajincům, bránícím se běsnící přesile! Díky všem,“ vyjádřil se bývalý poslanec.

Dnes nejen hokej, ale barbarské????zabíjení!

Rusko masakruje civilisty v Charkově a my nežijeme jen hokejem! Může sem někdo prosím dát účty na munici a na drony, a pojďme jim znovu ukázat, že umíme zabrat i v pomoci Ukrajincům, bránícím se běsnící přesile! Díky všem. — Ivan Gabal (@ivan_gabal) May 25, 2024

