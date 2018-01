Vulgarizace politiky a rozdělení, píší Slováci o volbě prezidenta

Podle listu se typ politika s jasnou evropskou orientací bez nástinu xenofobie stává ve střední Evropě ohroženým druhem. Dodal, že Zeman vyhrává v regionu, kde maďarský premiér Viktor Orbán demokracii pouze simuluje a Polsko se Maďarskem dlouhodobě inspiruje.

List Hospodárske noviny soudí, že Zeman by se v dalším funkčním období mohl začít chovat jako skutečný státník, a nikoliv jako samolibý muž.

„Zeman již není po fyzické stránce tím, čím býval ještě před pár lety. Lze předpokládat, že svou energii bude nyní věnovat spíše snaze dokončit ve vší důstojnosti druhé funkční období, než jí mrhat na nesmyslné souboje s oponenty z řad politiků a novinářů,“ napsal list. Doplnil, že Zeman se po skončení druhého mandátu v prezidentském úřadu patrně rozloučí s nejvyšší politikou a že bude usilovat o to, aby se do učebnic dějepisu zapsal jako státník, který společnost spojil a zanechal v ní pozitivní stopu.

„Česko je rozděleno téměř na dva stejné tábory, jeho prezident se hlásí ke krajině pravicovým politikům a pomáhá trestně stíhanému premiérovi udržet se u moci,“ uvedl list Denník N.

Neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš podle deníku prohrál ve volbách, které byly demokratické, ale nikoliv férové. „Zeman dělal kampaň za veřejné peníze, jeho přívrženci vedli dezinformační válku podle ruského scénáře a pravděpodobně i s ruskou a čínskou podporou. Opíral se o podporu českých oligarchů a jejich médií,“ napsal list.

Podle deníku Pravda se Zemanovi podařilo obhájit mandát, byť svými názory rozdělil společnost. „Zeman je stále jiný, ale přeci v něčem stejný. Co se nemění, je způsob jeho komunikace. Pro jeho příznivce jsou to bonmoty či sarkasmus. Kritici to označují za urážky,“ poznamenal list.