Vybízejí k násilí proti mně. Elon Musk už toho má dost

Do amerických voleb zbývá jen pár dní. A Spojené státy během nich zažily dlouho nevídané fenomény, totiž snahu zabít prezidentského kandidáta, a to dokonce dvakrát. Ze strany Trumpových podporovatelů zaznívá, že část viny nesou média, která k Trumpovi vyvolávají nenávist.

Ale nejen vůči Trumpovi, ale i vůči jeho podporovatelům. Včera vyšel v německém deníku Spiegel článek s provokativním titulkem „Nepřítel státu číslo dvě“, s fotkou Elona Muska, ze které prosvítá Donald Trump. V článku je například moderátor Tucker Carlson označován za „krajně pravicového“, z žertu o zpěvačce Taylor Swiftové je rovnou „hrozba znásilněním“ a obecně se jedná o jasně anti-trumpovský článek a hlavně anti-muskovský článek, který ho obviňuje například z lásky k autokratům a k diktátorům a z anti-demokratického přístupu.

Na podobné články už Elon Musk odpověděl. „Já nechci být v politice, to není moje preference,“ řekl a dodal, že rád vyrábí věci, které lidé používají. „Nemám rád politiku, nesnáším politiku,“ pokračoval miliardář. „Ale jde o tolik, že jsem neměl na vybranou,“ zdůvodnil, proč se přidal na stranu Donalda Trumpa.

Také podotkl, že si tím zvýšil riziko toho, že na něho někdo spáchá atentát. „Angažovat se v politice není něco, co bych chtěl dělat, nechci umřít. Ale opravdu jde o tolik, že nemám jinou možnost než to dělat, to je ten důvod,“ řekl.

V reakci na titulku Spiegelu pak Musk natvrdo prohlásil: „Svými neúnavnými pomlouvačnými články stará mainstreamová média aktivně vybízejí k atentátu na Donalda Trumpa a na mě.“ Podle televize Fox News už miliardář plánuje navýšit ostrahu.

Musk ovšem není sám, kdo upozorňuje na vyhrocenou levicovou rétoriku. Ozval se také předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. „Zrovna tento týden nazvala demokraticky orientovaná publikace Trumpa ‚Hitlerem, Mussolinim a Stalinem‘ v jedné osobě. Přední demokraté ve Washingtonu se vyjádřili ještě hůře. Je překvapením, že taková rétorika vede labilní lidi k násilí? Neustálé lži o Trumpovi jsou nebezpečné,“ napsal.

