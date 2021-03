Výbuch na debatě Trikolóry: Šikanují lidi za to, že chtějí dýchat kyslík! Co bude příště? Policista člověka bez roušky zastřelí?!

29 týdnů do voleb – Co hýbe společností? Tak se jmenovala debata hnutí Trikolóra, které se zúčastnily politici hnutí Václava Klause ml. Konkrétně šlo o Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, Jindřicha Rajchla, Václava Kubatu a Tomáše Balvína.

Prvním tématem byly tvrdé zásahy policistů proti odmítačům nošení roušek. Například v Uherském Hradišti, kde policisté udeřili na otce před zraky svého dítěte. „Když jsem to viděla, tak mi z toho nebylo vůbec dobře, ten malej chlapeček tam pláče a každá ženská, která je máma, tak má smysl navíc, že když brečí dítě, tak to s vámi hrkne,“ uvedla Zuzana Majerová s tím, že se jí to hrozně dotklo.

U tříletého dítěte je podle ní problém, že když prožije takové trauma, nedokáže dobře říct, co cítí. „To se prostě nesmí stávat,“ dodala Majerová.

„Často je kritika zákroků vnímaná jako obecná kritika policie, tak to ale v žádném případě není. Já jsem sám učil na policejní akademii. Mám desítky, stovky kamarádů mezi nimi. Práce policie si vážím, stejně tak je ale potřeba zdůraznit, že se denně střetávají s tisíci případy, kde ti lidé respirátor nemají a v 999 případech to řeší normálně. 99,9 procent zákroků, o kterých se nepíše, jsou naprosto normální domluvy lidí, kteří jsou normální. Ale tady se bavíme o těch excesech. Co bude příště? Někdo řekne: „Já vám tu občanku nedám,“ a začne utíkat, policista vytáhne zbraň a zastřelí ho? To bude ta další věc? Je potřeba tisíckrát pochválil policisty, ale je nezbytné ukázat na tyto excesy a říct jasné ne, aby se neděly,“ zdůraznil předseda Trikolóry na Praze 7 Jindřich Rajchl.

Poslankyně Majerová se také pozastavila nad tím, že důvodem zásahu bylo to, že venku na ulici, kde nebyli žádní lidé, otec neměl respirátor. „Šikanují lidi za to, že chtějí dýchat kyslík,“ dodala Majerová.

Předseda hnutí Trikolóra na Praze 2 vyzval Zuzana Majerovou, aby interpelovala ministra vnitra Jana Hamáčka, aby se nějakým způsobem zabránilo další eskalaci snížením míry vymáháním těchto opatření. Ty jsou podle něj represivní a hraničí se šikanou.

Druhým tématem byl šestiletý trest pro muže, kterého Krajský soud v Brně odsoudil za propagaci terorismu. V internetové diskuzi veřejně schvaloval teroristický čin, který se stal před dvěma lety na Novém Zélandu.

„Když vidíme, jaké tresty se ukládají za mnohem závažnější trestné činy a pak přijde šestiletý trest za jednu větu na internetu. To mně přijde úplně padlý na hlavu,“ uvedl Rajchl s tím, že pro něj je jediné možné vysvětlení, že soudce podlehl mediálnímu tlaku.

„Četl jsem komentář i jsem viděl, jakou má přezdívku na internetu. Za mě bych mu dal pár facek, protože ta přezdívka je hloupá a ten komentář vysloveně stupidní. Ale hloupost ani stupidita není trestný čin. Dle mé laické znalosti zákona je to trest na úrovni velmi vážného trestného činu,“ řekl ekonom Tomáš Balvín.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3966 lidí Zajímavou připomínku poté uvedla poslankyně Majerová. „Když to srovnám s panem starostou jedné nejmenované obce u Prahy z bývalé strany, kde jsem byla, tenhleten pan starosta měl věty o tom, jak by si přál smrt důchodců, prezidenta. Vím, že na něj nějaké trestní oznámení padlo, ale starostou je dále. To byly přímé a direktivní věty vybízející k něčemu, co má ukončit život. To já beru jako věty, které jsou za hranou,“ řekla Majerová s tím, že je to naprosto nepřijatelné u člověka, který má veřejnou funkci a je starostou.

Posledním tématem, kterému se přítomní v debatě věnovali, byly sebevraždy kvůli covidu, kterých v poslední době přibývá. „Covid zabíjí, ano, ale zabíjí také psychika a nedostatek financí. V Japonsku v listopadu umřelo více lidí z důvodu sebevraždy než na covid. To je zoufalý obrázek toho, že jsme se zaměřili jenom jedním směrem,“ uvedl k tématu Jindřich Rajchl.

