Vyčerpaný Zelenskyj, panika na Ukrajině. Dolehly vážné zprávy

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) upozornil, že skomírání dodávek vojenské pomoci Ukrajině Rusům otevírá prostor k útokům prakticky po celé délce fronty. Rusové jsou si prý vědomi toho, že se jim otevírá dočasné okno příležitosti, protože Ukrajinci nemají dost dělostřelecké munice, dokud nedorazí slíbená evropská pomoc. Skutečností však podle ISW je, že pokud Spojené státy pomoc Ukrajině zcela zastaví, tak obráncům budou výrazně scházet např. střely Patriot.

„Dobytí Avdijivky po čtyřech měsících intenzivních útočných operací je příkladem toho, jak Rusko pokračuje v útočných operacích, které nemusejí nutně vytvářet podmínky pro širší operační zisky, ale přesto nutí Ukrajinu vyčlenit živou sílu + materiál na obranné operace,“ napsal ISW. Analytici však jedním dechem dodali, že Rusové dosud nepředvedli schopnost provádět rozsáhlé a rychlé operace mechanizovaných jednotek a dobytí Avdijivky prý rozhodně není ukázkou toho, že by to Rusové už uměli.

„Ruské síly bojovaly u Avdijivky po většinu dosavadní invaze a zintenzivnily operace k dobytí města v polovině října 2023. V následujících čtyřech měsících od října se ruským silám podle ruských odhadů podařilo postoupit v Avdijivce o téměř devět kilometrů. Velitel ukrajinské skupiny sil Tavrijsk brigádní generál Oleksandr Tarnavskyj 18. února uvedl, že během tohoto čtyřměsíčního období ztratily ruské síly přes 47 000 osob, 364 tanků, 248 dělostřeleckých systémů, 748 bojových obrněných vozidel a pět letadel,“ rozvedl informace institut.

Podle agentury Bloomberg je poměr ztrát až 7 ku 1, jinými slovy. Na jednoho ztraceného vojáka připadá 7 ruských ztracených vojáků.

Několik ruských proválečných blogerů napsalo, že ukrajinské síly postrádají dobře připravené obranné pozice západně od Avdijivky a že ruské síly budou schopny postoupit dále do západní Doněcké oblasti za „zpanikařenými“ a „dezorganizovanými“ ukrajinskými silami, které se stahují z Avdijivky. Další z blogerů však podle ISW napsal, že Ukrajinci nepředvedli žádný „panický útěk“, nýbrž ustoupili spořádaně do dalších obranných připravených pozic. Ukrajinci prý navíc do těchto čerstvých pozic poslali nové vojáky.

„Dostupné snímky, které ISW v tuto chvíli nebude prezentovat ani podrobněji popisovat, aby byla zachována ukrajinská operační bezpečnost, nepodporují tvrzení, že ukrajinským silám chybí připravené obranné pozice západně od Avdijivky,“ napsal ISW.

Oběma stranám podle analytiků zkomplikují obranné i útočné operace podmínky v terénu, především ustupující zima, která ukrajinskou půdu promění v bláto.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová v této situaci 18. února oznámila, že Dánsko daruje Ukrajině své „celé dělostřelectvo“. ISW upozornil, že dánská vláda v době psaní tohoto článku nevydala oficiální prohlášení s podrobnostmi o oznámení a není jasné, zda Dánsko poskytne Ukrajině všechny své dělostřelecké zbraně, všechny své zásoby dělostřelecké munice nebo obojí.

Na mnichovské bezpečnostní konferenci, která proběhla o právě skončeném víkendu, se situace na Ukrajině probírala velmi podrobně. Podle německého magazínu Der Spiegel bylo vidět, že prezident Volodymyr Zelenskyj je po dvou letech práce pro svou zemi bránící se před ruskou agresí velmi vyčerpaný.

„Zoufalá situace ukrajinské armády je v Mnichově hlavním tématem. Představitelé Kyjeva naléhavě agitují za další zbraně. Chraplavý hlas Volodymyra Zelenského dává tušit, kolik rozhovorů už absolvoval,“ napsal Der Spiegel.

Podle agentury Bloomberg na mnichovské bezpečnostní konferenci zástupci členských států NATO v soukromých rozhovorech diskutovali o nutnosti připravit se na případný ruský útok na jednu z nich uprostřed pochybností o roli Spojených států při ochraně Evropy.

„Členové NATO nyní v soukromí mluví o ruském útoku na jednoho z nich jako o nebezpečí, které vyžaduje okamžitou reakci, protože stále více pochybují o tom, že si USA udrží svou tradiční roli chránit Evropu jako součást aliance,“ napsala doslova agentura Bloomberg. Mnichovskou bezpečnostní konferenci prý právě z tohoto důvodu prostoupil pesimismus.

„Nemohu předvídat, zda k útoku na území NATO dojde a kdy přesně. Ale může k němu dojít za pět až osm let,“ řekl německý ministr obrany Boris Pistorius v rozhovoru pro Bloomberg.

Americký prezident Joe Biden kritizoval Kongres, že se rozhodl dva týdny nevěnovat otázce pomoci Ukrajině.

„Je to bizarní a jen to posiluje všechny obavy a téměř – neřeknu paniku – ale skutečné obavy z toho, zda jsou USA spolehlivým spojencem,“ pravil prezident USA Biden.

Na konferenci prý také padlo jméno kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa, který nedávno řekl, že USA nebudou před ruským útokem chránit ty, kteří na obranu nevydávají dost peněz.

Nizozemský premiér Mark Rutte, který je předním kandidátem na příštího šéfa NATO, pokáral ty, kteří si stěžují na Trumpovu rétoriku. „Přestaňte naříkat a kňučet a nadávat na Trumpa – nebudeme utrácet více na obranu ani na zvýšení výroby munice, protože Trump se může vrátit,“ řekl Rutte. „Musíme to udělat, protože to chceme udělat, protože je to v našem zájmu.“

