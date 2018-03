Vycházet s Ruskem je dobrá věc! Může nám pomoct, udeřil Donald J. Trump. Gratuloval Putinovi, i když poradci psali VELKÝMI PÍSMENY: „NEGRATULUJTE!“

Jak redakce serveru ParlamentníListy.cz v tomto týdnu informovala, Putinovi k jeho očekávanému vítězství pogratulovali vůdci Číny, Saúdské Arábie, Venezuely, Kuby či Běloruska, ale západní političtí vůdci byli v tomto ohledu spíš zdrženliví. Pouze mluvčí Angely Merkelová se nechal slyšet, že kancléřka pošle ruskému prezidentu telegram. Ostatní zastávají názor, že vzhledem k útoku na bývalého ruského špiona na britské půdě, je třeba se postavit k Putinovu úspěchu zdrženlivě.

Anketa Chcete, aby čínská CEFC dál investovala v Česku? Nyní posílena o čínský státní kapitál Chci 86% Nechci 14% hlasovalo: 804 lidí

Výjimkou však udělal Donald Trump, který se k blahopřání Putinovi veřejně přihlásil. „Spojil jsem s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem, abych mu poblahobřál k volebnímu vítězství (Obama tak v minulosti rovněž učinil). Fake news média z toho vyšilují, protože chtějí, abych jej tvrdě setřel. Velmi se mýlí. Udržovat standardní vztahy s Ruskem a dalšími státy je správná věc a nikoli chyba, jak média a další tvrdí,“ napsal prezident USA na svém Twitteru.

Trump v dalším tweetu poznamenal, že Rusové mohou Spojeným státům a jeho západním partnerům pomoci řešit problémy se Severní Koreu, Sýrií, Islámským státem, Ukrajinou, Íránem. „Snažil se o to Bush, ale nevěděl přesně jak na to. Clinton a Obama chtěli to samé, ale těm zase chyběla potřebná energie a schopnost dostat se s druhou stranu na jednu vlnu. Mír musíme prosadit přes všechny překážky!“ dodal prezident s tím, že se v dohledné budoucnosti s Putinem plánuje setkat.

Trump podle všeho učinil rozhodnutí pogratulovat Putinovi na vlastní pěst a jeho poradci mu něco takového nedoporučili. Tuto informaci aspoň včera přinesl deník The Washington Post, když se odvolal na „nejmenované zdroje“ z Trumpovi administrativy. V příslušném dokumentu větu „Negratulujte“ údajně napsali velkými písmeny. Trump nicméně na jejich rady nedal a vysloužil si tak kritiku dokonce z řad republikánů.

Dle očekávání se mezi prvním ozval notorický Trumpův kritik John McCain, někdejší válečný veterán z Vietnamu a v současné době senátor za Arizonu. „Prezident urazil všechny ruské občany, kterým bylo odepřeno právo účastnit se svobodných a férových voleb,“ uvedl letos dvaaosmdesátiletý McCain, který strávil pět let v zajetí vietnamských sil. Jeho slova podpořil také bývalý šéf CIA John Brennan. „Trump nerozumí mezinárodní politice.“

Americká zpravodajská televize CNN vedle samotného výše zmíněného „příběhu“ komentuje úniky z Bílého domu, prostřednictvím kterých se dostala na veřejnost skutečnost, že poradci Trumpa byli proti jeho gratulaci Putinovi. „Informace musel vypustit do světa někdo, kdo je Trumpovi hodně blízký. Věděl nejenom o telefonickém rozhovoru, ale i o tom, že poradci byli proti. Vyzrazení takových informací ukazuje, že Bílý dům nefunguje tak, jak by měl,“ tvrdí CNN.

CNN připomíná, že podobné úniky informace z Bílého domu nejsou ničím novým a podobné věci se pravidelně stávají již od samého počátku, kdy se stal Trump prezidentem země. „Skutečnou motivací těch, co vypouští tyto informace z Bílého domu do médií, může být dvojí. Za prvé si myslí, že je to jediný způsob, jak získat prezidentovu pozornost. A za druhé se domnívají, že by tak mohli změnit jeho názor. A to není zrovna ideální způsob, jak řídit Bílý dům.“

Psali jsme: Zbyněk Fiala: Trump ruší globalizaci Když se setkali Trump a Merkelová a pak vidíte některé záběry, Angela byla zděšená... Expert odhaduje další vývoj kolem USA a přidává pojem „černá labuť“ Můžu uzavřít s KLDR nejlepší dohodu na světě, věří si Trump „EU bude reagovat tvrdě a přiměřeně.“ Trump zvedl ze židle Junckera



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro