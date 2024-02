Vyděsil jednou větou. Trump přitom o Ukrajině pronesl mnohem víc

reklama

Donald Trump nejprve dlouze mluvil o obviněních – v roce 2023 na něj byla podána čtyři trestní oznámení. Dvě obžaloby se týkaly státních obvinění a dvě federálních obvinění. Na předvolebním setkání v Jižní Karolíně řekl, že jeho administrativa neudělala nic špatně. Krátce předtím prohlásil, že současný prezident Joe Biden je špatný pro demokracii.

„Všechno jsme udělali správně. Bidenovi zločinci se mě stále snaží dostat do vězení za falešná obvinění ze zločinů, ke kterým se otevřeně přiznávají, že je spáchal křivák Joe. On tyto zločiny skutečně spáchal,“ uvedl Trump. „Jedná se o selektivní politické pronásledování.“

Anketa Má zákon omezit držení střelných zbraní? Má 21% Nemá 76% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11479 lidí

„My nehrajeme hry. V listopadu vyhrajeme a všechno si vezmeme zpátky,“ slíbil Trump shromáždění.

Kriticky se vyjadřoval i ke zdraví současného prezidenta a navrhl, že každý kandidát na prezidenta by měl podstoupit kognitivní testy. On sám jimi údajně vždycky projde.

„Nikdy by se nestal útok na Izrael, Ukrajina a Rusko by spolu nebojovaly a nezabíjely všechny a nevyhazovaly do povětří svá města. A neměli bychom inflaci,“ vyčetl Trump list věcí, které by se za jeho vlády nestaly.

Oproti němu Biden podle jeho slov staví Ukrajinu, ale třeba i Čínu, na seznamu priorit před Ameriku a její občany. „Všechny tyto země jsou pro něj na prvním místě. Na první místo staví Hamás, Hizballáh, environmentální maniaky taky…,“ pokračoval Trump. „Jako váš prezident stavím Ameriku na první místo. Každou chvíli, každý den a každou noc.“

Dále zdůraznil, že za čtyři roky, kdy byl prezidentem Spojených států on, se nestal žádný teroristický útok. „Věděli, že nemůžou útočit, když jsem byl prezidentem,“ řekl a dodal, že během jeho období byla poražena teroristická skupina ISIS.

I tak by však podle Trumpa bylo pro Spojené státy jednoduché jít do války. „Máme díky mně nejlepší vybavení. Obnovil jsem armádu,“ pochlubil se.

Fotogalerie: - Proti Ficově vládě

„NATO bylo rozbité, dokud jsem nepřišel já,“ řekl Trump, když poukázal na to, že USA poskytly Ukrajině násobně víc finančních prostředků než Evropa, a to i přesto, že Evropu válka na Ukrajině – s přihlédnutím ke geografické poloze – ovlivňuje mnohem víc.

„Řekl jsem: ‚Všichni zaplatí.‘ Oni řekli: ‚No, když nebudeme platit, budete nás ještě chránit?‘ Řekl jsem: ‚V žádném případě ne.‘ Nemohli té odpovědi uvěřit,“ vyprávěl Trump, a připsal si tak zásluhu za to, že má NATO v současné době finanční prostředky, protože všechny země podle jeho slov po této jeho řeči svým dílem přispěly.

Vzpomínal také na to, jak se ho představitel nejmenované evropské země zeptal, zda by Spojené státy přišly na pomoc zemi napadené Ruskem, kdyby tato země nedodržovala závazky NATO.

„Ne, já bych vás nechránil,“ vzpomínal Trump, co tehdy odpověděl. „Ve skutečnosti bych je (útočící zemi) povzbuzoval, aby si dělali, co chtějí. Musíte platit. Musíte platit své účty.“

Trump na setkání v Jižní Karolíně pak dodal, že prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského má sice rád, ale válka musí skončit. „Statisíce lidí tam umírají, mnohem víc, než se v médiích dočteme. A víte proč? Protože se jim nevede tak dobře,“ vysvětlil. „Musíme tuto válku urovnat. Já ji urovnám.“

„Zastavíme tuhle válku, zabráníme i dalším válkám,“ řekl ambiciózně.

Anketa Který diskusní pořad je nejlepší? Otázky Václava Moravce (ČT) 3% Partie Terezie Tománkové (Prima) 25% Za pět minut dvanáct (Nova) 2% Nevím / Na TV diskuse se nedívám 70% hlasovalo: 8030 lidí

Trumpova proslovu a především pak slov o NATO se rychle chytila média. Bílý dům později v sobotu označil Trumpovy výroky za „děsivé a neomalené“ a vyzdvihl úsilí prezidenta Joea Bidena o posílení spojenectví, uvedl The Guardian.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že na jakýkoli útok na západní vojenskou Alianci bude reagováno „jednotnou a silnou odpovědí“. NATO podle jeho slov zůstává „připraveno a schopno bránit všechny spojence“, ohradil se proti slovům Donalda Trumpa.

„Důležité je, že se v této věci budeme zabývat otázkou, zda je to možné: jakýkoli náznak, že se spojenci nebudou navzájem bránit, podkopává bezpečnost nás všech včetně USA a vystavuje americké a evropské vojáky zvýšenému riziku. Očekávám, že bez ohledu na to, kdo vyhraje prezidentské volby, zůstanou USA silným a oddaným spojencem NATO,“ řekl Stoltenberg.

Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz napsal na X: „Heslo NATO ‚jeden za všechny, všichni za jednoho‘ je konkrétním závazkem. Podkopávat důvěryhodnost spojeneckých států znamená podkopávat celou Severoatlantickou alianci. Žádná volební kampaň není záminkou pro zahrávání si s bezpečností Aliance.“

Dewiza NATO „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” jest konkretnym zobowiązaniem. Podważanie wiarygodności państw sojuszniczych to osłabianie całego Paktu Północnoatlantyckiego. Żadna kampania wyborcza nie jest wytłumaczeniem dla igrania bezpieczeństwem Sojuszu. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) February 11, 2024

Spojené státy americké byly jedním ze zakládajících členů NATO (Severoatlantická aliance), která byla založena 4. dubna 1949. NATO bylo založeno jako obranný vojenský pakt mezi západními demokraciemi včetně Spojených států, aby se bránily proti potenciální agresi ze strany Sovětského svazu během studené války.

Psali jsme: Nechám vás Rusku, pokud... Trump znovu pohrozil. „Deb*l!“ Romancov vidí rudě. Jenže mluví i jiní Trump, Ukrajina, USA. Přelomová věc, která mnohé vyděsí Zdraví Joea Bidena. Tajná nahrávka udeřila do voleb v USA Němci: Putina odradíme jadernými bombami

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.