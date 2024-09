Vydírání? Úředník popsal, co prováděl Pirát Hřib kvůli milionovým fakturám

Ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka zkritizoval prvního náměstka primátora Prahy Zdeňka Hřiba a radního Daniela Mazura za problémy v komunikaci a správě smluv mezi magistrátem a operátory. Video zveřejnil na X moderátor Michal Půr.

„Masakr. Ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka obvinil Zdeňka Hřiba, že na něj tlačil, aby proplatil milionové faktury, u nichž nebyl výkaz činností. Pokud by tak neučinil, Hřib údajně řekl, že Piráti neschválí rozpočet. Těžko tomu věřit, ale tady video,“ napsal na X Půr.

Masakr. Ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka obvinil Zdeňka Hřiba, že na něj tlačil, aby proplatil milionové faktury, u nichž nebyl výkaz činností. Pokud by tak neučinil, Hřib údajně řekl, že Piráti neschválí rozpočet. Těžko tomu věřit, ale tady video. pic.twitter.com/IGGuyJMTiz — Michal Půr (@michalpur) September 13, 2024

„Chybovat je lidské, pane náměstku,“ říká ve zmíněném videu ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka směrem k prvnímu náměstkovi primátora Prahy Zdeňku Hřibovi (Piráti). „Proto my jsme vás a pana radního Mazura několikrát upozornili, že je nevyváženost vztahu mezi operátorem a magistrátem ve vztahu k smlouvám.“

Kubelka uvedl, že několikrát upozorňoval na nevyváženost vztahu a problém s proplácením faktur bez odpovídajícího doložení výkazů činností. „Několikrát jsme upozorňovali na to, že úřad nemůže proplácet bianco šeky, aniž by věděl za co,“ připomněl ředitel magistrátu.

Podle Kubelky Hřib v prosinci, při schvalování rozpočtu hlavního města, vyhrožoval tím, že Piráti nepodpoří rozpočet, pokud nebude faktura ve výši přibližně 3,5 milionu korun proplacena. „Dospělo to dokonce do stadia, kdy v prosinci rada před zastupitelstvem, když se měl schválit rozpočet hlavního města Prahy, tak jste si mě vzal bokem – vzadu stáli další kolegové, a vy jste řekl, že ano, odbor neproplatil fakturu operátorovi, za cca 3,5 milionu,“ vyprávěl Kubelka. On sám tehdy údajně odpověděl, že je to už „poněkolikáté“, co chybí výkaz činností.

„A vy jste řekl, že pokud nebude proplacena faktura, tak Piráti nepodpoří rozpočet hlavního města Prahy. A na mikrofon na zastupitelstvu ještě označil mě a úřad, že spolupracuje se SPOLU,“ obvinil Kubelka náměstka Hřiba.

„Taková je geneze, když se úřad snaží jednat řádně. Zastrašování, vydírání ze strany některých členů Pirátské strany…“ shrnul situaci Kubelka.

Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má organizace finanční vztah. Zastupitelstvo je klíčovým orgánem, který má pravomoc schvalovat rozpočet a jeho jednotlivé položky.

Psali jsme: Australská vláda chce zakázat dětem sociální sítě. Musk píše o fašistech Mašek (ANO): Vypadněte z toho ministerstva Alena Maršálková: Hlubinné úložiště vyhořelého radioaktivního odpadu nebude jen díra v zemi! Senátorka Zwyrtek Hamplová: Druhé kolo aneb Co vlastně (ne)odpověděl pan premiér