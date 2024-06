Vyhlásil válku „dezolátům". Nůž, nadávky, kamery. Kontroverzní youtuber řádí v Praze

„NÁHODA vs. Mike vs. DEZOLÁTI. Včera se stala neskutečná náhoda. Při mé diskusi s bezdomovci u stánku někdo rozřezal bočnici stanu. A víte, co se stalo za hodinu? To samé, akorát na druhé straně stanu. Včera v noci to bylo 48h. od vyhlášení války dezolátům z mé strany. Vyhráváme," poznamenal na svém twitterovém profilu k jedné ze svých návštěv stánku před Úřadem vlády Mike je pán.

Mike je pán na videu diskutuje se starší dvojicí, která v domnělém petičním stánku přebývá. Dohadují se, aby na sebe navzájem nezvyšovali hlas. „Vy jste na mě řvala, že jsem policista," obhajoval se Mike je pán. Muž se snaží ženu uklidnit, nakonec si ale všímá, jak někdo rozřezává bočnici stanu a ujíždí na koloběžce. Vydává se za ním, ale marně. V komentářích pak Mike je pán poznamenává, že stánek není nic významného, jde podle něj o sraz bezďáků. Nyní si dá od natáčení pár dnů pauzu, neboť chce sestříhat všechna videa.

Na dalším videu pak ukazuje, jak chce mimo jiné vypudit skupinku stanující před Úřadem vlády. „Dezoláti, do týdne budete vystěhovaní," poznamenal Mike je pán.

Před Úřadem vlády se střetávají i jiné skupinky. Jeden z mladíků se zde mimo jiné slovně střetl se zástupcem KTV Live Svobodou. Jejich slovní přestřelka je zaznamenána na sociální síti. „Ty lžeš! Jsi obyčejná proruská svině a lžeš," zaútočil mladík. Svoboda na něj reagoval, že on je naopak tlustý čuně.

Policie před několika dny v Praze před Úřadem vlády zatkla aktivistu Ondřeje Thora, který odmítal opustit svůj „petiční stánek“, kde přes rok bojoval za demisi vlády Petra Fialy. Thor odmítal místo opustit i přesto, že celý prostor byl oplocen kvůli rekonstrukci přilehlé zdi Kramářovy vily. Podle Thora stát porušuje jeho občanská a lidská práva. Na místě před Úřadem vlády jsou nyní místo Thora jiné skupiny lidí, kteří proti vládě Petra Fialy (ODS) protestují.