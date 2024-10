Vyhnal jsem Zaorálka, chlubil se student. Jenže je to jinak

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 100% 1 - 10 000 Kč 0% 10 001 - 40 000 Kč 0% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 4 lidí

Lubomír Zaorálek, čerstvě zvolený první místopředseda SOCDEM, už v novém akademickém roce nebude přednášet na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tam ještě v loňském ročníku vedl předmět, zaměřený na mezinárodní vztahy, kterým jako bývalý ministr zahraničí a dlouholetý poslanec dodával i praktickou zkušenost.

O jeho konci informoval student, podepisující se na síti X jako „havloidní sluníčkář“. Na svém profilu diskutuje na úrovni „Tady se vedou intelektuální debaty, rozdává se láska Izraeli a Ukrajině. Můj účet má úroveň a ty mi jí shazuješ. Nikdo tady na takovou trapku, jako jsi ty, není zvědavý. Zmiz a nevracej se. A to je rozkaz!!!“. A tomu odpovídal i způsob, jakým informoval o konci pedagoga.

Jak píše, k Zaorálkovi na předmět nechodil, ale vloni tam kvůli odpadnutí jedné přednášky zašel. Zhodnotil jej slovy „Zaorálek jel pouze proruské narativy“ a sepsal deset výroků, které to měly dokazovat. Šlo o výroky typu, že ruská ekonomika je na tom lépe než před válkou nebo že v Kyjevě jsou spory mezi prezidentem Zelenským a (tehdy ještě) náčelníkem generálního štábu Zalužným. Proruský narativ byl viděn například i v ocenění Roberta Fica za postup jeho vlády proti obchodním řetězcům.

Právě jsem skončil pravidelnou přednášku s @ZaoralekL ,který pořádala @FF_CUNI



Pan Z jel pouze proruské narativy viz níže.



Opravdu je to ta "nová" @SOCDEM_cz , kterou chcete podporovat @absurdtrader ?



Výroky:

1. Ukrajina ztratila milion lidí https://t.co/qpqratumJS — havloidní sluníčkář (@havloidni) December 14, 2023

Po semináři, během kterého se snažil podnítit studenty k nesouhlasu, si prý na Zaorálka počkal a „konfrontoval ho“. Zato se dozvěděl, že je divnej. „Přijde mi smutné, že někdo takový má možnost formovat studenty,“ napsal 14. prosince 2023. Šlo o předposlední seminář semestru, ten poslední týden nato „ukončil“ vrah Kozák.

Student ale své znechucení nesvěřil pouze sociální síti, ale předal jej také v podobě stížnosti vedení fakulty.

O jejím vyhodnocení nyní informoval se zjevným zadostiučiněním.

„Dobré zprávy z fakulty. Z odpovědi na mou stížnost: V průběhu tohoto semestru získalo vedení ústavu politologie kritickou reflexi kurzu od několika studujících a rozhodlo se mj. s ohledem na ně spolupráci s Lubomírem Zaorálkem ukončit. Hajzle proruský,“ vzkázal závěrem Zaorálkovi jeho názorový odpůrce.

Dobré zprávy z fakulty.

Z odpovědi na mou stížnost:



V průběhu tohoto semestru získalo vedení ústavu politologie kritickou reflexi kurzu od několika studujících a rozhodlo se mj. s ohledem na ně spolupráci s Lubomírem Zaorálkem ukončit.



Hajzle proruský @ZaoralekL ?? https://t.co/xw0amTJ43U — havloidní sluníčkář (@havloidni) October 6, 2024

Není to první svědectví o názorové radikalitě studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pedagog Přemysl Houda vloni popsal, jak to dopadlo, když nechal studenty napsat, co si myslí o Jaromíru Nohavicovi.

Psali jsme: Ten Nohavica, zuřil estébák. Za komoušů našel Jarek nečekaného ochránce

Pokud by jedna fakulta nejstarší české univerzity, která si navíc historicky zakládá na svobodě a originalitě myšlení, ukončila spolupráci s pedagogem na základě stížností studentů na jeho názory, bylo by to velmi na pováženou. Jen by to navázalo na zkušenost, kterou získal někdejší Zaorálkův náměstek, profesor Petr Drulák, na akademickém pracovišti Ústavu mezinárodních vztahů.

Proto ParlamentníListy.cz oslovily s žádostí o vyjádření i samotného Lubomíra Zaorálka.

Ten uvedl, že odchod nenastal z iniciativy vedení fakulty, ale rozhodl se k němu sám. Důvodem měl být traumatický zážitek ze střelby na fakultě 21. prosince.

Zaorálek tehdy vedl poslední předvánoční hodinu ve třetím patře fakulty, zatímco jen patro nad ním student David Kozák postřílel čtrnáct studentů a pedagogů. Pak spáchal sebevraždu, když jej na ochozu fakulty stíhalo policejní komando.

Lubomír Zaorálek se podle vzpomínek některých studentů zachoval velmi statečně a po celou dobu sám hlídal u dveří do učebny.

Později byl jako veřejně známá osoba prvním, kdo v médiích promluvil o pochybnostech studentů a pedagogů ohledně vyšetřování hrůzné události.

Nyní pro ParlamentníListy.cz vysvětlil: „Já jsem odešel po tom střílení sám, protože jsem se rozhodl jít do evropských voleb. Ukončil jsem ten semestr se studenty a domluvil jsem se, že v tom dalším pokračovat už nebudu. Bylo to moje rozhodnutí,“ objasnil.

V sobotu byl Lubomír Zaorálek zvolen prvním místopředsedou sociální demokracie, kterou v letech 1996–2021 zastupoval v Poslanecké sněmovně. Jedno volební období sněmovně dokonce předsedal a v Sobotkově vládě byl ministrem zahraničí. Nyní byl zvolen na přímé přání nové předsedkyně Jany Maláčové.

Obavy ze zahraničněpolitické orientace SOCDEM pod novým vedením formulovalo několik členů včetně poraženého kandidáta na předsedu Jiřího Dienstbiera. Dva bývalí ministři, Tomáš Petříček a Petra Buzková, ohlásili odchod ze strany.

