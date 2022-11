Výhra republikánů – konec pomoci Ukrajině? „Jestli tomu věříte, prodám vám most v Donbasu.“

Pokud se potvrdí predikce, že by americké volby do Kongresu znamenaly většinu pro republikány, nejsou zřejmě na místě obavy, že to znamená utnutí americké pomoci pro napadenou Ukrajinu. Přestože se objevovaly v médiích hlasy, že se tak stane, podle novináře Michaela Traceyho nic takového nehrozí a mnozí republikáni pouze chtějí větší dohled nad Bidenovým utrácením. „Chci zastavit ruskou agresi. Ale chci to udělat tak, aby to sloužilo americkým zájmům,“ vysvětlil například pensylvánský republikánský kandidát do Sněmovny reprezentantů s tím, že chce „adekvátní dohled“.

Současný vůdce republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy dříve v říjnu naznačil, že by Kongres ovládaný republikány nebyl ochoten vystavit pro Ukrajinu „bianko šek“ a ukazoval na zátěž pro americké finance. Postoj ve straně je však v tomto dosti nejasný, jelikož například předseda republikánů v Senátu Mitch McConnell na druhou stranu vyzýval Bílý dům, aby zvýšil pomoc Ukrajině, a uvedl, že USA musí „dělat více pro to, aby dodaly Ukrajině nástroje, které potřebuje k zastavení ruské agrese“.



Aby Tracey přiblížil názor jednotlivých členů republikánské strany, položil jim otázku, jak jsou na tom oni sami v rámci pohledu na odesílání pomoci pro napadenou evropskou zemi. Pensylvánský republikánský kandidát do Sněmovny reprezentantů Jeremy Shaffer mu na to odvětil, že je třeba Ukrajině pomáhat. „V zásadě jim musíme pomáhat,“ ujistil. Bližší informace, jak si tuto pomoc představuje, však již neposkytnul.

Novinář tvrdí, že nejednoznačný postoj republikánů, který dle něj osloví „část voličů skeptických k válce“, nehrozí i podle dalších ohlasů a ve Sněmovně reprezentantů se bude „i nadále neochvějně podporovat pomoc Ukrajině“.

„Sám Kevin McCarthy údajně na své kolegy působí dojmem, že jeho letmá poznámka o tom, že Ukrajině nedá ‚bianko šek‘, byla značně přehnaně interpretována – v žádném případě neznamenala, že McCarthy bude jako předseda Sněmovny reprezentantů usilovat o přerušení ‚pomoci‘ Ukrajině. To však demokratům nikdy nezabránilo v tom, aby se této poznámky horečně chopili a prohlásili ji za důkaz své širší teze o ‚ohrožení demokracie‘ a tvrdili, že republikáni mají být pekelně odhodláni nechat Ukrajinu napospas zlotřilému náporu Putina,“ komentuje Tracey.



Připomíná, že se podobně vyjadřovala v roce 2006 také Nancy Pelosiová, když se poprvé stala předsedkyní Sněmovny reprezentantů po volbách v roce 2006 a i ona tehdy hovořila doslova a do písmene o „bianco šeku“ v návaznosti na tehdejší postavení se demokratů proti Georgi W. Bushovi a válce v Iráku. Přestože tak oznamovala tímto spojením nový důraz na dohled nad výdaji, nakonec Kongres výdaje pro armádu schvaloval i nadále.



Ve svém článku pak dále poukazuje, že při nedávné akci na Pittsburské univerzitě také někdejší Trumpova šéfka Rady pro národní bezpečnost pro Evropu a Rusko Fiona Hillová připustila, že jsou republikánští senátoři v pohledu na nutnost obrany Ukrajiny před ruskou agresí „na stejné vlně“ jako jejich kolegové z řad demokratů. „Mám mnoho kontaktů zejména s republikánskými senátory, některými členy Kongresu a také s jejich štáby… Mnoho je na stejné vlně, a to jak na straně demokratů, tak na straně republikánů,“ řekla.

Podobné ohlasy přitom mají zaznívat i právě od demokratů. „Jsem pro větší pomoc Ukrajině, nejsem pro to, abychom jim dali bianko šek,“ měl říct například současný pensylvánský demokratický kongresman Matt Cartwright.



Jeho republikánský protikandidát Jim Bognet pak Traceymu vysvětlil, že ani on v žádném případě není proti pomoci Ruskem napadené zemi. „Chci adekvátní dohled. Chci, aby Američané přesně věděli, za co platí, a aby přesně věděli, jaký je strategický cíl,“ vysvětlil, že si stojí stoprocentně za tím, že pomoc na Ukrajinu musí pokračovat. „Chci zastavit ruskou agresi. Ale chci to udělat tak, aby to sloužilo americkým zájmům,“ vysvětlil.

Senátor Rick Scott, který organizuje strategii celostátní republikánské kampaně, má mít také v pohledu na podporu Ukrajinců jasný pohled. „Musíme pomoci Ukrajině porazit Rusko, ale také se musíme ujistit, že neplýtváme našimi dolary,“ znělo od něj v odpovědi pro Traceyho červenci s tím, že je třeba „udělat vše, co je v našich silách“.



„Jsem zklamán, že Bidenova administrativa necítí potřebu dát jim zbraně, které by mohly porazit Rusko. Všechno dělají pomalu, všechno jim trvá příliš dlouho,“ vysvětlil pak své výtky, které tak nikterak nekorespondují se strašením některých médií o konci americké pomoci po nástupu republikánů.



Tracey míní, že tomu tak je kvůli nedostatku informací, jelikož „pokud se novináři snaží být v tomto směru ‚oponentní‘, jde obvykle o standardní hecování republikánů za to, že jsou údajně v zajetí Putina“.

Smysl podle něj republikánské ukončení pomoci pro Ukrajinu nedává ani z toho důvodu, že Rusko v posledních měsících při útocích spoléhá na íránské zbraně a stačí prý republikánům připomenout, že Írán „skanduje smrt Americe“ a „chce vymazat Izrael z mapy“, a „hned jsou zase na koni s nejnovějším návrhem tvrdé linie“.



Mnoho mediálních článků o konci pomoci pro Ukrajinu jsou tak dle Traceyho jen „povídačkami“.



Republikán Chris Smith, který v aktuálních volbách do Sněmovny reprezentatnů ovládl New Jersey, naopak podle Traceyho vyzývá, aby Biden při obraně Ukrajiny pomáhal mnohem víc a který je spoluautorem zákona, navrhujícího posouzení Putinových zločinů před tribunálem. „Měl by být obžalován on i všichni kolem něj za agresi,“ potvrdil prý Traceymu, že si za tím stojí.

