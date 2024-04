Vyhrála cenu. Na A2larmu se mohli vzteknout. Už i na Hřebejka to bylo moc

Filozofka Tereza Matějčková s knihou Bůh je mrtev. Nic není dovoleno uspěla na předávání cen Magnesia Litera a odnesla si ocenění za publicistiku. Na serveru A2larm se však do ní pustili, že se vůbec názorovou nesmířlivost překonat nesnaží a že rozdmýchává kulturní války. To však jako trapné nazývá režisér Jan Hřebejk, jenž se Matějčkové zastal.

reklama

Podle serveru je Matějčková totiž disidentkou genderu, dopouští se argumentačních faulů, a ačkoliv budí zdání racionality, ráda naopak rozdmýchává emoce. „Je si vědoma citlivých míst české společnosti a přesně s nimi operuje. O tom, že se snaží popsat a překonat názorovou nesmířlivost, nemůže být vůbec řeč,“ dodává server a2larm.

„Matějčková ve svých výstupech soustavně přiznaně i implicitně zaměňuje pojem gender s genderovou identitou. Uvádí, že koncept genderu se posunul a nyní reflektuje spíše ‚niterné prožívání‘ nebo ‚vnitřní pocit‘. Není náhodou, že pracuje právě s tímto výkladem. Ztotožňování konceptu genderu a genderové identity je využíváno antigenderovým hnutím, jehož cílem je vzbuzení morální paniky. Matějčková na tento koncept přistupuje a operuje s genderem právě tak, aby budil společenské pozdvižení,“ zmínil a2larm.

„Kolektiv autorů neobyčejně klopotným ptydepe tepe do publikující filozofky, s úderností Rudého práva. Z filozofky-akademičky je filozofka-publicistka, které tento kariérní přesun umožnil projevit postoje, které by – nejspíš – v současné akademii neobstály. Celé takové trapné,“ poznamenal k článku a2larmu režisér Jan Hřebejk.

„Pokud by postoje Terezy Matějčkové v ‚současné akademii – NEJSPÍŠ – neobstály, tak bych řekl, tím hůř pro akademii, kde nemůže obstát postoj publikující veřejné intelektuálky. Z jakých myšlenkových bažin roste přesvědčení, že extrémní jsou postoje Matějčkové a nikoli ‚kolektivu autorů‘, ví Bůh. A ten je mrtev, takže je dovoleno psát, a navíc příšerně, nafučené urážky vyfutrované zdravým kolektivním duchem majitelů pravdy,“ dodal Hřebejk.

Pokud by postoje @Terezamat18 v "současné akademii - NEJSPÍŠ - neobstály", tak bych řekl, tím hůř pro akademii, kde nemůže obstát postoj publikující veřejné intelektuálky. Z jakých myšlenkových bažin roste přesvědčení, že extrémní jsou postoje Matějčkové a nikoli "kolektivu… — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) April 19, 2024

„Moc Vám děkuji za Vaše slova. Tato pasáž, kterou zde zmiňujete, mě velmi zarazila a zdá se mi to nefér i vůči akademické sféře, vůči níž jsem tedy sama často velmi kritická, ale toto je trochu moc. Nemám důvod myslet si, že by mé postoje v akademické sféře byly vnímány jako extrémistické a jestli si autorstvo myslí, že lidé jako Hartmut Rosa, Barbara Schmitz, Kathleen Stock nebo Virginie Despentes, s nimiž se všemi jsem dělala rozhovory, jsou extremisti, pak je skutečně někde vážná chyba, ale v tomto případě nikoli na mé straně. Z filozofky-akademičky je filozofka-publicistka, které tento kariérní přesun umožnil projevit postoje, které by – nejspíš – v současné akademii neobstály. Akademický background sice nezapře ani ve své aktuální, novinářské tvorbě, změna odvětví jí ale, zdá se, umožňuje prozkoumávat extrémnější pozice. To je zřejmé z témat, která pokrývá, a z osobností, které si pro rozhovory volí (za všechny uveďme třeba britskou filozofku a výraznou reprezentantku tzv. gender critical hnutí Kathleen Stock),“ odvětila Matějčková.

Moc Vám děkuji za Vaše slova. Tato pasáž, kterou zde zmiňujete, mě velmi zarazila a zdá se mi to nefér i vůči akademické sféře, vůči níž jsem tedy sama často velmi kritická, ale toto je trochu moc. Nemám důvod myslet si, že by mé postoje v akademické sféře byly vnímány jako… — Tereza Matejckova (@Terezamat18) April 19, 2024

Psali jsme: „Média to zatajila.“ Mohl být mír mezi Ruskem a Ukrajinou? Zcela jinak Kolář (TOP 09): Je třeba odvaha. Prázdná ruská škola v Bubenči. Využít pro studenty To jsou čísla! 30 tisíc migrantů. Nebo 15 000 000 000 Kč. Hrozí kvůli paktu Ladislav Jakl: Íránské střely a Praha

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE