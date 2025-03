Vyhrožoval odpůrcům Fialy, soudkyně onemocněla. Ptali jsme se, co bude s Oganesjanem

Kontroverzní influencer a podnikatel Mike Oganesjan se proslavil natáčením videí na dnes již neexistující youtube kanál MikeJePan, kde nevybíravým způsobem konfrontoval strážníky městské policie nebo řidiče odtahové služby. Vstupoval do jejich osobního prostoru, častoval je nadávkami a propagoval službu tzv. pojištění na pokuty. V jednom z videí se vrhnul na seniora, kterého poplival. Na stránkách firmy propagující pojištění na pokuty je 27letý muž arménského původu do dnešního dne uveden jako kontaktní osoba pod jménem „B. A. Mike Pán, Dr. h.c. (dříve Mikael Oganesjan)“. Ani propagace vlastního produktu, který má ochránit řidiče před tresty za dopravní přestupky, mu ale nepomohla odvrátit vlastní vybodování a ztrátu řidičského průkazu. Anketa Chcete, aby čeští vojáci byli vysláni na Ukrajinu k hlídání příměří? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5521 lidí

Oganesjan má za sebou celou řadu konfliktů se zákonem. V roce 2021 prohrál soud s ředitelem městské policie na Praze 1 Miroslavem Stejskalem kvůli poškození pověsti. Stejskal byl častým objektem zájmu provokativních videí Oganesjana. Ve stejném roce vyhrožoval Oganesjan starostovi Velkých Hamrů Jaroslavu Najmanovi kulkou do hlavy. Soud došel k závěru, že Oganesjan v mezičase projevil sebereflexi, změnil své chování a docházií na terapii. Oganesjanovi v listopadu 2022 za slib kulky do hlavy uložil podnímku na čtyři a půl roku. Pokud by ji Oganesjan porušil, šel by na tři roky do vězení. V roce 2022 se v Deníku N objevila zpráva, že Oganesjan šéfovi pražských strážníků vysouzené odškodné nezaplatil a ani to neplánuje.

V květnu 2022 Oganesjan sám na sebe podal insolvenční návrh pro platební neschopnost. Soud v červenci téhož roku povolil oddlužení. Dnes Oganesjan vydělává prodáváním videoobsahu na platformě HeroHero. Pod přezdívkou „Detektive Mike“ natáčí své konflikty se skupinou lidí kolem petičního stánku, který stál před Úřadem vlády a později na pražském Klárově, nebo s lidmi neuznávajícími existenci České republiky. Pouští se stále i do konfliktů s řidiči odtahové služby nebo s lidmi, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestných činů, například týrání zvířat. Oganesjan se skupinou příznivců přijíždí za osobami, které si vytipuje, natáčí místo jejich bydliště i osoby samotné, a videa pak umisťuje na HeroHero, kde je prodává za poplatek 125 korun měsíčně. Nyní má na platformě přes 19 tisíc odběratelů, což znamená výdělek ve výši až 2,5 milionů korun měsíčně pouze z této činnosti. Skutečný příjem však bude o něco nižší, protože tvůrci často umožňují lidem přístup k obsahu zdarma nebo se slevou. Svá videa propaguje Oganesjan také na novém youtubovém kanálu „DETEKTIV MIKE“.

Investigativci Apolena Rychlíková a Jakub Zelenka z webu PageNotFound nově odhalili další pochybnou činnost infuencera Oganesjana. Pod přezdívkou „Velký péro Mike“ měl podle jejich zjištění provozovat obrovský server, na kterém se sdílel a šířil nelegální obsah včetně neonacismu a erotických snímků nic netušících žen. Po zásahu dvojice novinářů server záhadně zmizel.

Podle informací ParlamentníchListů.cz by měl být Oganesjan nyní obžalován z dalšího překročení zákona. Důvodem má být rozepře, ke které došlo mezi Oganesjanem a lidmi kolem petičního stánku, který stál v loňském roce před Úřadem vlády. Oganesjan měl přítomným vyhrožovat ublížením na zdraví pro jejich politické přesvědčení. Obviněný měl poškozeným L.T., M.V. a L.M. hrozit: „Takže vám teď říkám, že ještě předtím, než to odtáhneme za autem, zapálíme a přejedeme, tak vám sem toho žigulíka zkurvenýho zaparkuju.“, „A vole kurva myslel jsem si jako že jsou v pohodě. Že teda jako to vyřešíme bez násilí a bez čehokoliv, že prostě jen ukradneme ten stan. Nikoho při tom nezraníme, tak jak jsem slíbil tomu Kytkovi vole po telefonu, ale vole nakonec jako to to. Nic no, já mám dýmovnice v autě a tak bych to jako to,“ a „Stejně tak jako jsem vám dneska řekl, že se tady při ničení toho stánku bez problému, bez problému dopustím přestupku i trestnýho činu. Mně je to jedno. Je potřeba to udělat tak, aby bylo docíleno výsledku. Mně je jedno, já jdu přes mrtvoly. Chápete to? Mně je to jedno.“

Oganesjanovi podle zdrojů ParlamentníchListů.cz obžaloba navrhuje úhrnný trest odnětí svobody v rozmezí 10 až 12 měsíců. Soudní líčení bylo původně vypsáno na 4.2.2025, avšak z důvodu nemoci předsedkyně senátu byl termín zrušen. „Nový termín zatím nebyl stanoven,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz JUDr. Eva Švíglerová, tisková mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 pro věci trestní. Redakce ParlamentníchListů.cz bude kauzu sledovat a o novém termínu hlavního líčení plánuje čtenáře informovat, jakmile bude znám. Hlavní líčení jsou přístupná veřejnosti.

Kvůli kauze jsme oslovili i advokátku Rebeku Moťovskou Židuliakovou, která Oganesjana zastupuje. Na naše otázky ale do zveřejnění článku nereagovala. Pokud se tak stane, článek o její vyjádření doplníme.