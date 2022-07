Vyklouzlo v Německu: „Nebude turbína, bude lidové povstání.“

Reportér serveru Politico Hans von der Burchard upozornil na velký komunikační přešlap německé ministryně zahraničí ze strany Zelených Annalena Baerbock. Ta se rozhodla vysvětlit, proč bylo naprosto nezbytné tlačit na to, aby z Kanady dorazila nová turbína nutná pro udržení ruského plynovou Nord Stream 1 v chodu. Varovala, že kdyby Rusko turbínu neobdrželo, v Německu by mohlo dojít k lidovému povstání.

Ministryně se jala vysvětlovat, že kdyby Ruská federace nedostala turbínu potřebnou pro provoz rusko-německého plynovodu Nord Stream 1, Německo by nakonec nemělo dost peněz nejen na to, aby bylo možné pomáhat Ukrajině, ale v konečném důsledku by nebylo dost peněz ani pro samotné Němce a všechno by mohlo skončit lidovým povstáním u našich západních sousedů.

„Pokud nedostaneme plynovou turbínu, pak nedostaneme žádný další plyn, a pak nebudeme schopni poskytnout Ukrajině vůbec žádnou podporu, protože pak budeme zaneprázdněni lidovými povstáními,“ zaznělo od německé ministryně.

Baerbock jedním dechem dodala, že to se svým vyjádřením přehnala a zdůraznila, že si je vědoma výrazné veřejné podpory, jaké se u německé veřejnosti těší snaha Ukrajinců bránit se ruské agresi, ale jak napsal zpravodaj serveru Politico, škoda byla napáchána.

Ministerstvo zahraničí po vystoupení své šéfky upozornilo, že je třeba vyslechnout si prohlášení ministryně v kontextu. Podle zpravodaje serveru Politico je tato poznámka na místě.

„Přesto je pozoruhodné, že Baerbock nechala uklouznout touto konkrétní větou – zvláště vzhledem k tomu, že její komunikace a komunikace vicekancléře Zelených Roberta Habecka byla v poslední době tolik vychvalována. Zdá se zřejmé, že přeháněla, ale nebylo to chytré,“ upozornil zpravodaj.

Server kanadského deníku The Globe and Mail s odvoláním na agenturu Reuters upozornil, že německá ministryně zahraničí už vládě v kanadské Ottavě dávala najevo, že pokud nepošle zmíněnou turbínu, v Německu může nakonec dojít k sociálním nepokojům. Na takovýto scénář by podle ministryně mohlo dojít, kdyby Rusko úplně zastavilo tok plynu do Evropy.

Jeden ze zdrojů uvedl, že Moskva dosud neposkytla dokumenty potřebné k dovozu turbíny do Ruska, včetně podrobností o tom, kam přesně ji dodat a přes kterou celní stanici. Německý ministr hospodářství Robert Habeck ve čtvrtek o turbíně řekl, že „někdy má člověk dojem, že si ji Rusko už nechce vzít zpět“.

Turbína uvízla v Montrealu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak na veřejnosti do Kanady vzkazoval, že v rámci zachování západních protiruských sankcí nesmí turbína do Ruska doputovat, protože jakýkoli ústupek v oblasti sankcí si vyloží jako slabost.

Politolog Fen Osler Hampson z Carleton University poznamenal, že Německo na Kanadu netlačí z lásky k Rusku, ale skutečně jen z obav na domácí scéně.

„Němci to nedělají z lásky k Rusům. Dělají to proto, že by se dostali do obrovských domácích potíží, kdyby se Putin rozhodl zastavit plyn, což si myslím, že je docela připraven udělat. Ten chlap je mistrem tvrdého vyjednávání."

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

