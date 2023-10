Vylilo se to nejhorší. Po útoku v Izraeli téma Rusko a Ukrajina

reklama

Po víkendových útocích Hamásu na Izrael, při kterých byly stovky lidí zavražděny, zřejmě tisíce zraněny, nemluvě o těch, kteří byli odvlečeni jako rukojmí, přišla slova podpory od západních politiků. „Svět vidí hrozné obrazy. Tisíce raket dopadají na izraelská města. Teroristé z Hamásu zabíjejí nejen izraelské vojáky, ale i civilisty na ulici nebo doma. Je to neomluvitelné. Izrael má právo se bránit – tečka,“ prohlásil prezident Joe Biden. Podobně hovořil i premiér Velké Británie Rishi Sunak, který se také jednoznačně postavil za Izrael.

The world is seeing appalling images.



Thousands of rockets raining down on Israeli cities. Hamas terrorists killing not only Israeli soldiers, but civilians on the streets and in their homes.



It’s unconscionable. Israel has a right to defend itself – full stop. — President Biden (@POTUS) October 7, 2023

As the barbarity of today’s atrocities becomes clearer, we stand unequivocally with Israel.



This attack by Hamas is cowardly and depraved.



We have expressed our full solidarity to @netanyahu and will work with international partners in the next 24 hours to co-ordinate support. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 7, 2023

„Jednoznačně odsuzuji útok teroristů Hamásu na Izrael. Je to terorismus ve své nejodpornější podobě. Izrael má právo se proti takovým odporným útokům bránit,“ prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

I unequivocally condemn the attack carried out by Hamas terrorists against Israel.



It is terrorism in its most despicable form.



Israel has the right to defend itself against such heinous attacks. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2023

„Jsem zmatená. Když Ukrajinci po ruské invazi vraceli úder, USA je oslavovaly. Když totéž dělají Palestinci proti izraelské okupaci, jsou odsuzováni. Filtrujte propagandu touto optikou: Americká říše si vždy vybere stranu podle svých zájmů.

Ano, zabíjení nevinných civilistů je naprosto strašné. A každý, kdo má srdce, nechce, aby se to dělo kdekoli a proti jakékoli skupině lidí. Proto by USA měly od začátku odsuzovat Izrael za to, že to dělá. A přestaňte tento útok nazývat „nevyprovokovaným“.

„Tato výzva se týká pokrytectví, kdy se odsuzuje násilí vůči jedněm a schvaluje se vůči jiným. Pokud slyšíte jen o jedné straně tohoto násilí, zpochybněte propagandu, kterou konzumujete. USA podporují krveprolití po celém světě. Musíme o tom mluvit. Tento útok byl děsivý a srdcervoucí, ale nebyl ‚nevyprovokovaný‘. A měli bychom se ptát, proč jsme nebyli svědky stejného rozhořčení nad podobnými titulky. Nedovolte, aby vám zájmy této říše říkaly, které životy jsou cennější než jiné,“ ozvala se nezávislá novinářka z Portorika, Bianca Graulauová.

Yes, killing innocent civilians is absolutely horrendous. And anyone with a heart doesn’t want to see it happen anywhere, against any group of people.



That’s why the U.S. should have been condemning Israel all along for doing it. And stop calling this attack ‘unprovoked’. pic.twitter.com/8JwqEHwTzr — Bianca Graulau (@bgraulau) October 8, 2023

This attack was horrifying and heartbreaking but it was not ‘unprovoked.’



And we should question why we haven’t been seeing the same outrage about headlines like these. Don’t let the empire’s interests tell you what lives are more valuable than others. pic.twitter.com/9ie4LALENz — Bianca Graulau (@bgraulau) October 8, 2023

„Je zřejmé, že schvalování terorismu proti civilním cílům ze strany Ukrajiny (o němž lze samozřejmě tvrdit, že je oprávněný, protože čelí okupaci) a jeho odsuzování ze strany Palestinců je dvojí metr.

Když bojují proti našim nepřátelům = osvobozenecká válka.

Když bojují proti našim spojencům = terorismus.

„Je mi jasné, že žádný z evropských politických představitelů ani trochu nevěří v palestinské sebeurčení, nebo dokonce existenci. Je jim to jedno. Přesto donekonečna blábolí o ‚evropských hodnotách‘ a právu na sebeurčení. Nic z toho nemyslí ani zdaleka vážně,“ posteskl si nad slovy Ursuly von der Leyenové Aaron Bastani, zakladatel Novara Media.

It seems quite obvious to me that no European political leaders even slightly believe in Palestinian self determination, or even existence. They don’t care.



yet they endlessly bleat about ‘European values’ & the right to self determination. They don’t remotely mean any of it. — Aaron Bastani (@AaronBastani) October 7, 2023

Ozval se také Arnaud Bertrand, podnikatel v oblasti čínské medicíny: „Prakticky žádná západní vláda se nevyslovila proti rozhodnutí izraelské vlády nařídit ‚totální obležení‘ dvou milionů lidí, z nichž polovina jsou děti. Přesný citát izraelského ministra obrany: ‚žádná elektřina, žádné potraviny, žádné palivo, žádná voda, vše je uzavřeno, bojujeme s lidskými zvířaty‘. To je něco, co by se, pokud by bylo provedeno, zařadilo mezi nejhorší zločiny proti lidskosti v dějinách.“

„Můžete nakrásně odsoudit násilí na izraelských civilistech (a já to dělám, považuji to za naprosto nechutné), ale zároveň říci, že to nedává právo, morální ani právní, zabíjet nebo nechat hladovět zase nevinné civilisty. Ve skutečnosti to říci MUSÍTE, je to jediný morálně správný postoj. Absence jakéhokoli veřejného odporu západních vlád proti tomu znamená, že se na Západě zcela zhroutila morálka, lidská práva, základní lidskost, vše, co podle nich ‚jejich hodnoty‘ představují,“ kritizuje Bertrand.

„Pokud Izrael bude pokračovat a Západ to neodsoudí, bude to mít pro Izrael i Západ bezpochyby katastrofální následky. Stejně jako měla válka proti terorismu a kolektivní trestání obyvatel Afghánistánu a Iráku katastrofální následky pro USA, které se projeví v následujících desetiletích. Prohloubí již tak se prohlubující propast mezi Západem a ostatními, zničí důvěryhodnost Západu ještě více, než tomu bylo doposud, zničí jakoukoli naději Izraele na usmíření se svými sousedy (natož s Palestinci) na celá desetiletí dopředu, což bude samozřejmě vážnou ranou pro jeho dlouhodobou bezpečnost. Takže ani z hlediska izraelské bezpečnosti to nedává příliš smysl. Což byl mimochodem pravděpodobně celý smysl útoků Hamásu na prvním místě... Tohle všechno je tak hloupé.

‚Co byste dělali vy‘, zeptají se lidé? Pokud jde o jakýkoli zločin, usiloval bych o identifikaci skutečných pachatelů a jejich postavení před soud. Také bych zcela přehodnotil svůj vztah k Palestincům, protože takové události jsou nezvratným důkazem, že současný čistě bezpečnostní přístup spojený s krádeží půdy nefunguje. Nelze se chovat, jako by se to stalo ve vakuu a bylo to ‚nevyprovokované‘, jak lživě tvrdí většina prohlášení západních vlád. Žijeme ve světě jin-jang: Pokud neusilujete o harmonii, pokud chcete, aby váš jang převažoval nad jinem, nevyhnutelně dojde k odvetě, to je základní přírodní zákon,“ dodal.

Haaretz, the Israeli newspaper of record, seems to be one of the only mainstream voices of reason in the wider West right now.



Virtually no Western government has voiced any opposition to the decision by the Israeli government to order "a complete siege" on 2 million people,… https://t.co/brnn8497xx — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) October 10, 2023

Asi nepřekvapivě na dvojí metr upozorňuje účet Palestine Online: „Dvojí metr mezinárodního společenství je zřejmý, když podporuje ukrajinský konflikt s Ruskem, zatímco zavírá oči před nekonečným utrpením palestinského lidu, který je po desetiletí pod izraelským apartheidem.“

The international community's double standards are evident as they rally for Ukraine's conflict with Russia while turning a blind eye to the enduring suffering of the Palestinian people under Israeli apartheid for decades.#AlAqsaFlood pic.twitter.com/tgdgOabuLC — PALESTINE ONLINE ???? (@OnlinePalEng) October 8, 2023

Ojevují se také ilustrace, které tento přístup ukazují velice jednoduše.

Western hypocrisy and double standards pic.twitter.com/v57bvxKit4 — sarah (@sahouraxo) October 9, 2023

Přichází také upozornění na konkrétní dvojí metr v médiích, kdy se o izraelských obětech mluví jako o zabitých, ale na straně Palestinců se mluví o zemřelých.

Disgusting double standard applied in Western media pic.twitter.com/OGzFoFSm5N — The Serfs (@theserfstv) October 9, 2023

Rozdílný přístup komentují pak i ti, kdo se zabývají rusko-ukrajinským konfliktem. „Předpokládám, že události v Gaze a Izraeli všem ukážou, jak směšné bylo obviňovat Rusko z genocidy a útoků na civilisty. Za pár týdnů tam zemře víc civilistů, než kolik jich bylo zabito za 20 měsíců bojů na Ukrajině. Rusko se snaží minimalizovat civilní oběti, což se brzy ukáže, až lidé uvidí, jak vypadá alternativa,“ poukázal analytik a historik známý jako Big Serge.

Russia has been careful to minimize civilian casualties and that will readily become apparent when people see what the alternative looks like. — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) October 9, 2023

„Kdyby mi na takových věcech ještě záleželo, asi by mě štvalo, že jedni mohou za trest proti ‚teroristům‘, které nemohou chytit, leteckými údery nechat vypařit obydlené čtvrti plné lidí a nechat si za to od médií a politiků na celém světě hulit ptáka, zatímco druzí vedou chirurgicky nejčistší válku, jaká je s moderními metodami v lidských silách, s nejnižším poměrem mrtvých civilistů a vojáků v novodobých dějinách válčení (na úkor samotného vojenského tažení!), zatímco jsou obviňováni z ‚genocidy‘. Naštěstí už nezáleží,“ popsali rozpor analytici z Russians with Attitude. S dovětkem: „Při pohledu na záběry z Gazy si znova uvědomuju, že ti, kdo dobyli Mariupol, byli ještě svatí.“

If I still cared about such things, I'd probably be pissed off that some can vaporize densely populatd city blocks full of people with air strikes as punishment against “terrorists” they can't catch and get their dicks sucked for it by media and politicians all over the world,… — Russians With Attitude (@RWApodcast) October 9, 2023

Looking at the footage from Gaza I realize again that our fighters who stormed Mariupol are Saints. — Russians With Attitude (@RWApodcast) October 9, 2023

Ale komentáře přicházejí i z ukrajinské strany. „Teď si představte, že by něco takového udělali ukrajinští vojáci, internet by vybuchl,“ komentovala Melánie Podoljaková fotku, na které jsou zřejmě palestinští zajatci nazí, spoutaní, s hadrem přes hlavu a s namalovaným číslem na zádech.

„Mimochodem, nikoho neobviňuji. Pokud jsou toto izraelské bezpečnostní protokoly proti výbušninám nebo čemu, tak si dokážu představit, že je to odůvodnitelné. Bezpečnost mužstva především. Jde jen o ten dvojí metr,“ dodala.

A po komentářích ještě sarkasticky poznamenala: „Ok, chápu. Hamás, který vraždí a mučí civilisty, dobývá vojenská zařízení, odpaluje rakety a používá vojenskou techniku, se eticky liší od Rusů, kteří vraždí a mučí civilisty, dobývají vojenská zařízení, odpalují rakety a používají vojenskou techniku. Hezký.“

Ok I get it



Hamas which murders and tortures civilians, overtakes installations, launches rockets and uses military equipment is ethically different from Russians, who murder and torture civilians, overtake military installations, launch rockets and use military equipment



Cool — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) October 7, 2023

