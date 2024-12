Vyměnit každého, kdo pro to hlasuje! Hoří v nejvyšších patrech USA

Američtí kongresmani, příslušníci Senátu a Sněmovny reprezentantů mají fakticky zmrazeny platy od roku 2009. A teď s tím chtějí něco udělat. Podle reportéra agentury Bloomberg Jacka Fitzpatricka si chtějí své platy po letech rozmrazit. Dosud k tomu nenašli odvahu, protože mají obavy, jak by rozmrazení platů politiků zamíchalo náladami voličů.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13287 lidí

Zvýšení platů mělo projít v rámci snahy Kongresu zajistit financování federálních úřadů. Demokraté i republikáni se dohodli, že najdou peníze pro chod federální vlády a v rámci tohoto kroku má dojít i ke zvýšení platů kongresmanů. Vedle zvýšení platů politiků dohoda republikánů a demokratů obsahuje i balíček pomoci při katastrofách ve výši více než 100 miliard dolarů.

Když se to dozvěděl miliardář Elon Musk, začal zuřit.

„Každý člen Sněmovny reprezentantů nebo Senátu, který bude hlasovat pro tento nehorázný návrh zákona o výdajích, si zaslouží, aby byl za dva roky vyměněn,“ napsal Musk na sociální síti X, kterou vlastní. Narážel tím na volby, které proběhnou v polovině funkčního období zvoleného prezidenta Donalda Trumpa.

Any member of the House or Senate who votes for this outrageous spending bill deserves to be voted out in 2 years!