Výpověď bez udání důvodu? Ve vládě je prý spor ODS a lidovců

reklama

Rozbuška ve vládní koalici přišla poté, co lidovecký ministr práce Marian Jurečka představil novelu zákoníku práce, v níž snadnější propouštění chybí. „Novela připravovaná na ministerstvu práce a sociálních věcí obsahuje změny, které by měly vést k větší flexibilitě zákoníku práce. Bez toho, aby byla schválena výpověď bez udání důvodu, nebude zvýšení flexibility dostatečné,“ uvedl pro Český rozhlas poslanec Jan Skopeček z ODS.

Legislativa podle jeho slov již přestala odpovídat potřebám subjektů na pracovním trhu. „Máme zákoník práce z 60. let. Pro moderní ekonomiku skutečně potřebujeme výraznější změnu než tu, která by nastala ve chvíli, kdy by výpověď bez udání důvodu nebyla,“ dodal Skopeček.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lidovecký poslanec Michael Kohajda naopak uvedl, že novinek, které přinášejí větší flexibilitu, je v zákoníku práce hodně. „Nemůžeme udělat jednostranné změny, které jsou v neprospěch zaměstnanců. Zrovna tento nástroj může být velmi citlivý vůči některým ohroženým skupinám obyvatel,“ upozornil.

Možnost výpovědi bez udání důvodu by podle jeho slov nejvíce ohrožovala matky samoživitelky a rodiče s malými dětmi obecně, jakož i zaměstnance v předdůchodovém věku.

Hovořit podle něj nejde ani o tom, že by byla výhodnější pro ostatní pracující. „Dnes máme odstupné. Když dostane zaměstnanec výpověď ze zákonného důvodu, který není pro porušení jeho povinnosti, tak třeba za dva roky pracovního poměru dostane trojnásobek. Tady je nabízeno, že by třeba dostal šestinásobek, tedy jenom o tři platy víc. A to myslím není správná volba,“ uvedl příklad Kohajda.

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Skopeček naopak slibuje, že lidem dotčeným výpovědí bez důvodu pomůže stát. „V České republice existuje záchranná sociální síť, která umí pomoci těm, kteří jsou propuštěni. Ta bude aktivována i ve chvíli, kdy by došlo k výpovědi bez udání důvodu,“ slibuje Skopeček.

„Z hlediska konkrétních skupin, které by to zasáhlo, je okamžitá výpověď nepřípustná a za lidovce ji nemůžeme přijmout,“ zopakoval následně Kohajda s tím, že ohrožené skupiny přesto nejsou dostatečně zohledňovány.

ODS, TOP 09 a část hnutí STAN uzákonění možnosti dát výpověď bez udání důvodu podporují, Piráti jsou podle svého vyjádření „otevřeni k jednání“.

Psali jsme: Ostrá (SOCDEM): Fialova vláda otevřeně šlape po právech zaměstnanců SOCDEM: Vláda nectí dohody se sociálními partnery Češi na „pracák“ a místo nich levní cizinci? Zaorálek varoval. Makroekonom Šulc zasáhl. A je to jasné Doktoři bez přesčasů: Žaloudík ví, co bude a komu nadávat

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE