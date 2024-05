Vyřazen, nezastali se ho. Zhrzený kandidát zveřejnil soukromou konverzaci s Pekarovou

reklama

Jak prozradil poslanec STAN Jan Lacina, mediální výbor sněmovny zúžil počet uchazečů o uvolněné místo v Radě ČT. Důležité ale není ani tak to, kdo zůstal, jako spíš kdo z výběru vypadnul. Jedná se o bývalého radního Zdeňka Šarapatku, který kandidoval i na senátora. Ačkoliv pro něho poslanci hnutí STAN ve výboru hlasovali.

„Za podporu mé kandidatury do Rady ČT děkuju všem, kteří dali přednost nezávislé České televizi před ČT ohebnosti, lokajství a servility tamních politických nádeníků ke zlu. Rozkaz zněl ale jasně: Mediální výbor sněmovny zvolil v předvolbě do rady raději komunistického esenbáka a stoupence nácků či odborně zcela nepolíbeného, zasloužilého sokolíka z Vizovic. Žádný brek, jen povzdech únavy: Nejvíc mrzí podrazy od vlastních: sukně stažená před brodem a místo boje za své lidi rezignace šéfky partaje před koaličními ultras ODS, co kamarádí s proruskou verbeží v Radě ČT. Marnost nad marnost, Benda a Babiš jsou tady silnější. Drž se, Česká televize...“ reagoval na to Šarapatka, který měl dříve blízko k TOP 09.

S sobotu pak „příběh“ svého vyřazení zveřejnil. „Východní příběh, ve kterém je všechno: srabi, mluvky, co nehnou prstem pro správnou věc, kmotr, kšefty. A torzo statečných. Ve veřejném zájmu je čas na syrová fakta: bez mlhy, levot a alibismu s tajnou volbou. A na jména strůjců mého neúspěchu,“ uvedl ho.

Začal tím, že před dvěma lety nebyl zvolen kvůli „šesti poslancům oligarchy Tykače a Klausovým pohrobkům v ODS“. Dodal, že dvě poslankyně od lidovců ho nevolily, protože se opíral do bývalého kardinála Duky.

„Režie to byla průhledná: Ač tehdy mlžil, koaliční partneři ukázali na taktovku šéfa poslaneckého klubu ODS Bendy. Kámoše radního ČT Matochy: stoupence Klause, přítele Igora Němce a chráněnce Tykače. Jinak ‚džihádisty‘, jehož v r. 2020 instalovali s X. Veselým a Lipovskou ad. do Rady ČT. Se zjevným cílem: odstranit tehdejšího ředitele ČT Dvořáka, zlikvidovat v ČT nezávislé zpravodajství a kritickou žurnalistiku. Už odtud se datují první příklady kooperace ‚ultrakonzervativní‘ části ODS s Babišem. Ač proti přesile, spolu s radním Reném Kühnem a kolegou Doktorem i veřejností jsme tehdy Českou televizi – načas – ochránili,“ tvrdí Šarapatka.

A pokračoval v příběhu: „Na podzim r. 2022 mě Jan Jakob, předseda poslaneckého klubu mé partaje, TOP 09, oslovil, nadšen myšlenkou abych v r. 2023 kandidoval do Rady ČT podle chystané novely zákona: ve volbě Senátem… aby mě později informoval, že tam neprojdu hlasy ‚ultrakonzervativní‘ části senátorů ODS. Prý dílo Bendy. Šéfové senátorských klubů SPOLU mi ale shodně potvrdili opak: že mě má TOPka vůbec nenavrhla. Jeden z místopředsedů strany mi k tomu pak šeptá, že ‚šéfce je to jedno‘. Nominaci jsem stáhl. A záhy bylo jasno: Před sněmem TOP 09 šlo o ambice a podporu regionů: do rady proto kandidovali chlápka z plzeňské buňky, TOP 09, co o ČT nevěděl ani ťuk. Byl zvolen.“

„Zkraje r. 2024 jsem si všiml, že v radě končí mandát komunistickému esenbákovi, exlídrovi hnutí nácků a exšéfovi autoprovozu ČT Karmazínovi. Televizi ovládla po nástupu ředitele Součka atmosféra strachu a ČT nabrala kurz, poplatný Babišovi i dezinfoscéně. Bureš se na tenise ‚náhodou‘ setkává se Součkem a hrozí mu státní televizí – placenou ze státního rozpočtu. Ředitel ČT reaguje na tiskovce, že je mužem kompromisu. Slovenská RTVS hadr. V intencích kritiky Matochy, Veselého, Bradáče ad. je zahájena štvanice na hlavní tváře ČT: Wollnera, Moravce, Železného ad. Je odvolán ‚nepřizpůsobivý‘ etický panel. Veřejnost netuší: Zpravodajským špičkám ve vedení zalepily svědomí funkce a peníze.

Do klíčové pozice v Kanceláři GŘ ČT byl dosazen Bendův, resp. Matochův přítel: Igor Němec, exprimátor ODS, co navštěvoval proruská kolaborantská setkání v Příčovech. A který měl v minulosti zaměstnávat … Bendovu příbuznou. Na obrazovce ČT se poprvé objevuje Rajchl. To vše za tichého či bezradného přihlížení většiny radních za 5K. Dál pokračuje nezákonné setrvávání Matochy a dalších třech radních ve vedoucích funkcích rady za tučné odměny, přestože od října minulého roku zákon povoluje pouze dva. Místo racionálního hospodaření se v ČT nákladně experimentuje: Za naše se zřizují nové ředitelské funkce a nákladně vybavují jejich kanceláře, aby se pozice záhy zrušily. ‚Z ekonomických důvodů‘ ruší Souček (sic!) už výrobně rozjetý projekt Šídlovy televizní politické satiry Parlament. Přitom však zavádí nesmyslné, personálně i finančně nákladné noční vysílání ČT24, jež sleduje sotva pár tisíc nespavců. Jílková zůstává. Události jsou zpravodajská mizérie s převahou podružností z regionů. Atd. atp.,“ popsal dál.

A dostal se k jádru věci, totiž k tomu, proč nebyl nominován TOP 09. „S důvěrou, že politická reprezentace SPOLU situaci vnímá, jsem se rozhodl kandidovat. Nominaci získávám od statečného Českého filmového a tv svazu. Jiní si to nechtějí s vedením ČT rozházet. Jan Jakob mi sděluje, že ve SPOLU přes Bendu s klausovci v klubu ODS sněmovnou beztak neprojdu. Tečka, vyřízeno. Bez boje. Předsedkyně Pekarová Adamová totiž na domluvu uvnitř 5K za prosazení vlastního kandidáta rovnou rezignuje. Některá prohlášení pak zrají jak víno: viz příloha. Mé vlastnosti přitom ještě před rokem veřejně vychvaluje.

Jednám proto sám: Situaci v ČT si uvědomují poslanci STAN a (sic!) i KDU-ČSL v mediálním výboru a moji kandidaturu vnímají pozitivně. Na argumenty slyší i poslanci paní Decroix i Petr Bendl z ODS, ale nic neslibují: V klubu jim šéfuje Benda. V den tajné volby do výběru kandidátů do RČT přichází Bendl na mediální výbor až po veřejném slyšení. Rovnou k hlasování chodívají předem rozhodnutí: Mám jasno. Poslanec ODS Salvetr zarytě mlčí. Oproti každému z minulých veřejných slyšení tentokráte nenařídil předseda výboru Juchelka streamování kandidátského slyšení pro veřejnost, není zveřejněn ani audiozáznam, ani počty hlasování pro jednotlivé kandidáty. Z výběru jsem tajnou volbou vyřazen. Komunistický esenbák, kandidát ANO a SPD postupuje. Od koaličních poslanců se poté dozvídám, že poslanci ODS mi „to nehodili“ a reprezentace Topky se za mě navzdory apelům středočeské krajské a regionálních organizací k vedení mé partaje, nepostavila. Psi štěkají a karavana jde dál. Světe div se…“

Příspěvek bývalého radního ČT Zdeňka Šarapatky

Zdroj: FB

K tomu připojil i zprávu od předsedkyně TOP 09, která zní: „Dobrý den, pane Šarapatko, Vaše kandidatura již jednou nebyla úspěšná a v rámci vládní koalice, bohužel, nemáte dostatečnou podporu ani nyní. Abychom dosáhli dobrého výsledku, je taková podpora nutná. Nezáleží samozřejmě ani zdaleka na hlasech Topky, které byste sice měl, ale je nás 14, což samo o sobě zkrátka nestačí. Mám od předsedy klubu Jakoba informaci, že s Vámi je v kontaktu a byl jste jím informován o situaci. Platít tedy, co Honza Jakob k tomuto tématu sděluje.

A také status z roku 2022, kdy jeho výkony Pekarová vychvalovala.

