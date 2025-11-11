Vyřešeno, Brusel nás už nemůže vydírat. Co Orbán vyjednal s Trumpem

11.11.2025 12:34 | Zprávy

Maďarský premiér Viktor Orbán odcestoval do Washingtonu, aby tam vyjednal výjimku z amerických sankcí na ruskou ropu pro Maďarsko. Ale vedle toho prý vyjednal také americké záchranné lano, které bude moct Maďarsko využít v případě potřeby. To podle Orbána mimo jiné znamená, že Brusel přišel o některé páky, které by možná rád využil proti Maďarsku.

Vyřešeno, Brusel nás už nemůže vydírat. Co Orbán vyjednal s Trumpem
Foto: Repro Youtube
Popisek: Viktor Orbán

Po návratu domů Viktor Orbán oznámil, že ve Washingtonu vyjednal „záchranný balíček“, který bude moct Maďarsko využít v případě potřeby.

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

2%
97%
1%
hlasovalo: 11771 lidí
„Spojené státy mají zájem na finanční stabilitě Maďarska, a proto se Maďarsko může spolehnout na to, že Spojené státy maďarskou finanční stabilitu zachovají a posílí, a proto také vyvíjíme nové formy americké a maďarské finanční spolupráce. Na těchto jsme se dohodli a jednání probíhají a pokračují,“ oznámil Orbán podle serveru Valasz-online.

Telex.hu, který také citoval Orbána, upozornil na tu část projevu maďarského premiéra, ve které naznačil, že Brusel byl do značné míry odzbrojen, obrazně řečeno. .

„Některé bruselské nástroje, které by mohly být použity proti Maďarsku, lze nyní považovat za neúčinné. Skutečnost, že nyní máme finanční štít, eliminuje řadu bruselských plánů proti nám. Nemá cenu se nad tím ani zamýšlet. Představa, že by mohla být napadena maďarská měna, že by se mohla dostat do obtížné situace, že by mohla být maďarská ekonomika finančně přiškrcena, může být nyní zapomenuta. S tím je konec. S Američany jsme to vyřešili,“ řekl Viktor Orbán

Nejsilnější opoziční lídr Péter Magyar v reakci na Orbánovo oznámení položil veřejně otázku, proč je takový balíček opravdu nutný.

„Už je jasné, proč Viktor Orbán jel za Trumpem. Požádal prezidenta Spojených států o záchranný balíček v hodnotě miliard dolarů! Kam se poděla vzývaná suverenita? Kam se poděly peníze maďarského lidu? Orbán také přiznal, že potřebuje americký záchranný pás, protože nemůže přinést domů zdroje EU, které si maďarský lid zaslouží. Kvůli korupci své rodiny,“ napsal na sociální síti Facebook.

Anketa

Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?

97%
2%
1%
hlasovalo: 5710 lidí
Trump podobně spolupracuje i s argentinským prezidentem Javierem Mileiem. S tím Trump uzavřel podobnou dohodu krátce před argentinskými volbami.

Podstata této spolupráce dvou zemí spočívá v tom, že si dvě země poskytují navzájem určitý objem peněz ve své měně. Maďarská vláda poskytne americké straně miliardy forintů a obdrží ekvivalent v dolarech jako rezervu. Tuto poskytnutou rezervu může daná země také utratit, ale pokud ji utratí, hledí se na ni jako na klasickou půjčku. V případě Argentiny si USA vyměnily 20 miliard dolarů za stejnou částku v pesos, které si navzájem rezervovaly.

Výměnou za tuto finanční operaci Orbán přislíbil, že Maďarsko jednou nakoupí americké palivové články do jaderné elektrárny Paks. Články za 100 až 200 milionů dolarů.

Psali jsme:

Orbán u Trumpa v Bílém domě. Cíl jednání naznačen
Ukrajina chce do EU v roce 2028, nejhůř v roce 2030
Orbán: Kdo podporuje Ukrajinu, podporuje válku
Budapešťský mírový summit o Ukrajině možná bude

 

Zdroje:

https://telex.hu/english/2025/11/10/orban-america-has-promised-hungary-a-financial-shield-against-speculative-attacks

https://www.valaszonline.hu/2025/11/08/orban-trump-szankcio-atom-swap-line/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

dotace , ekonomika , energetika , EU , Maďarsko , USA , zahraničí , Orbán , Trump , Paks , Telex , Valasz-online

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mělo by si podle vás Česko vyjednat podobné americké záchranné lano, jaké získal pro Maďarsko Viktor Orbán?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Radek Koten byl položen dotaz

Trafiky

Dobrý den, zajímá mě, jestli bude SPD do vlády nominovat své lidi, kteří neuspěli ve volbách, což bohužel dělají všichni a vytváří se tak podle mě trafiky za peníze nás všech? Nebo budete lepší a neuděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Svazák“ Minář chtěl uctít Petra Pavla a takto dopadl

12:38 „Svazák“ Minář chtěl uctít Petra Pavla a takto dopadl

Oslavy výročí 17. listopadu se neobejdou bez shromáždění svolaného Milionem chvilek. V něm se opět a…