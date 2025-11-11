Vyřešeno, Brusel nás už nemůže vydírat. Co Orbán vyjednal s Trumpem

Po návratu domů Viktor Orbán oznámil, že ve Washingtonu vyjednal „záchranný balíček“, který bude moct Maďarsko využít v případě potřeby.
Telex.hu, který také citoval Orbána, upozornil na tu část projevu maďarského premiéra, ve které naznačil, že Brusel byl do značné míry odzbrojen, obrazně řečeno. .
„Některé bruselské nástroje, které by mohly být použity proti Maďarsku, lze nyní považovat za neúčinné. Skutečnost, že nyní máme finanční štít, eliminuje řadu bruselských plánů proti nám. Nemá cenu se nad tím ani zamýšlet. Představa, že by mohla být napadena maďarská měna, že by se mohla dostat do obtížné situace, že by mohla být maďarská ekonomika finančně přiškrcena, může být nyní zapomenuta. S tím je konec. S Američany jsme to vyřešili,“ řekl Viktor Orbán
Nejsilnější opoziční lídr Péter Magyar v reakci na Orbánovo oznámení položil veřejně otázku, proč je takový balíček opravdu nutný.
„Už je jasné, proč Viktor Orbán jel za Trumpem. Požádal prezidenta Spojených států o záchranný balíček v hodnotě miliard dolarů! Kam se poděla vzývaná suverenita? Kam se poděly peníze maďarského lidu? Orbán také přiznal, že potřebuje americký záchranný pás, protože nemůže přinést domů zdroje EU, které si maďarský lid zaslouží. Kvůli korupci své rodiny,“ napsal na sociální síti Facebook.
Podstata této spolupráce dvou zemí spočívá v tom, že si dvě země poskytují navzájem určitý objem peněz ve své měně. Maďarská vláda poskytne americké straně miliardy forintů a obdrží ekvivalent v dolarech jako rezervu. Tuto poskytnutou rezervu může daná země také utratit, ale pokud ji utratí, hledí se na ni jako na klasickou půjčku. V případě Argentiny si USA vyměnily 20 miliard dolarů za stejnou částku v pesos, které si navzájem rezervovaly.
Výměnou za tuto finanční operaci Orbán přislíbil, že Maďarsko jednou nakoupí americké palivové články do jaderné elektrárny Paks. Články za 100 až 200 milionů dolarů.
autor: Miloš Polák
