Vyrovnám Karla Schwarzenberga, pochlubila se Pekarová. Nekouká prý na průzkumy, ale na výsledky

Svůj mandát vnímá znovuzvolená předsedkyně TOP 09 jako silný, byť na sněmu získala slabší mandát, než byl ten minulý. „Byla jsem zvolena i po čtyřech letech do dalšího období, na další dva roky, čímž vyrovnám Karla Schwarzenberga, což je pro mě velká čest. Jsme v nejkrizovějších letech za moderní historii republiky i TOP 09. Logicky se řeší věci, které jsou velmi nepopulární. Vnímám, že se to propisuje do celkové atmosféry jak ve společnosti, tak do stranické atmosféry,“ uvedla v pořadu Interview ČT24 Pekarová Adamová, co podle ní zapříčinilo její slabší mandát.

Pekarová Adamová věří, že by TOP 09 přežila i samostatně, přestože pod jejím vedením balancuje TOP 09 na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny, tedy kolem hranice pěti procent. Moderátor Daniel Takáč zmínil, že jde o „ohrožení strany“, pokud si v takové situaci nevyžádá strana nového předsedu.

Pekarová Adamová odpověděla, že se v politice nesmí dívat jen na průzkumy, ale na výsledky. „A výsledky jsou zcela jasné. Nastupovala jsem do pozice, kdy jsme měli sedm poslanců, dnes jich máme čtrnáct. Zastoupení v Senátu jsme dokonce ztrojnásobili za dobu, co jsem předsedkyní, a podařil se i vstup do vlády,“ hájila, že jako šéfka TOP 09 je kompetentní.

Pět procent podle Pekarové není něco, čeho by se TOP 09 měla bát: „Samozřejmě bych byla velice ráda, kdyby se nám dařilo procenta zvyšovat, ale přes všechny ty kroky, které nejsou úplně populární, byť jsou správné, zase není úbytek voličů až tak razantní,“ uvedla a tentokrát sama odkázala na průzkumy veřejného mínění. „Já se soustředím na ten zápas, ne jen na ten trénink, výsledky jsou důležité v zápasech,“ použila sportovní příměr.

Je politicky prozíravé zvolit si do vysoké stranické funkce Vlastimila Válka, který je obrovským terčem pro opozici, například kvůli nedostatku léků? „To, že jste terčem, ještě neznamená, že tu politiku děláte špatně. U Vlastimila Válka je zcela evidentní, že je velmi kompetentní a řeší problémy, které se na něj valí jakožto krize zvenčí, které nemůže sám ovlivnit a vůbec způsobit,“ hájila prvního místopředsedu TOP 09 a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Nevnímá to tak, že o to více bude i útoků na TOP 09. „Útok není slabina, útok také znamená identifikování, kdo je skutečný soupeř,“ míní Pekarová Adamová, že kritika je přínosem, nikoli minusem.

Do jaké míry podle předsedkyně TOP 09 souvisí aktuální stav preferencí TOP 09 s poptávkou společnosti po pravicové liberálně konzervativní proevropské politice? „V posledních letech je tu jasný a patrný nástup obrovského populismu a populisté to mají vždy jednodušší. Jak demagogové, extremisté a populisté mohou fungovat, to u nás vidíme na mnoha příkladech,“ uvedla s tím, že je přesvědčena, že volič chce pravicovou konzervativní politiku. Argumentovala také vládní koalicí, která má podle ní velkou podporu.

