Vyšetřit Zemana! Úplně. Další bouře míří k Hradu. Pořádná

„Tohle ohrožuje bezpečnost deseti milionů občanů! Za to by měl někdo už dávno podat demisi, pokud by měl kousek cti v těle!“ Senátor Pavel Fischer se v ČT pořádně rozjel. Kvůli tomu, jak Hrad naložil s utajovanými dokumenty z kauzy Vrbětice. Předseda sněmovního Výboru pro bezpečnost Pavel Žáček se přidal. „V té době nebyl prezident Zeman v nejlepší kondici, a to říkám diplomaticky, čili proč se v tu dobu skartovaly na Hradě písemnosti?“ ptal se. Dle senátora Fischera je třeba vyšetřit v zásadě veškeré fungování Kanceláře prezidenta republiky v průběhu posledních měsíců. A to i parlamentní komisí.

Národní bezpečnostní úřad i Ministerstvo vnitra poslaly kontroly na Hrad. Chtějí zjistit, jak se na Hradě zacházelo a zachází s utajovanými dokumenty. Např. se zprávou BIS o vrbětické kauze, kde po útoku, v němž měli podle BIS prsty agenti ruské armádní rozvědky, zemřeli dva čeští občané, a která byla skartována. Z Hradu napřed zaznívalo, že omylem, později, že záměrně, jelikož BIS chybovala při jeho doručení.

V Událostech, komentářích České televize o této situaci debatovali senátor Pavel Fischer, předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček z ODS, člen bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) a předseda ČSSD Michal Šmarda.

Senátor Fischer konstatoval, že by bylo nejlepší kompletně prověřit fungování celé Kanceláře prezidenta republiky, nejen nakládání se spisy. „Protože v posledních měsících jsme viděli tolik chyb a tolik hrubých porušení pravidel a zákona, že už to je nejenom pro jednotlivé úřady, ale že to potřebuje možná i celkovější pohled. Právě ze Sněmovny,“ otevřel Fischer možnost zřídit sněmovní vyšetřovací komisi.

Žáček prozradil, že by sám nechtěl být v pozici těch kontrolorů a počká, co NBÚ a Ministerstvo vnitra ČR řeknou. „My jsme zvolili takovou soft variantu a doporučili jsme, jak postupovat, my jsme nechtěli nic nařizovat,“ pravil Žáček. „To, že koná Ministerstvo vnitra ČR, NBÚ a vedle toho i policie, tak z toho je cítit závažnost situace,“ dodal ještě.

„Média spekulují o tom, jak to bylo, aniž by tam byla, a já si pořád myslím, že by k tomu měly být kompetentní ty orgány, které mají vyšetřovat. A co se týká sněmovní vyšetřovací komise, tak těch komisí byla skutečně spousta, pokud se podíváme do minulosti, a bohužel ty vyšetřovací komise jsou vždycky bezzubé,“ zaznělo od Kotena.

Nechtěl ale předjímat, jak kontrola Ministerstva vnitra ČR a NBÚ na Hradě dopadne.

Šmarda upozornil, že takováto kontrola je kontrolou standardní, nejde o žádný útok na prezidenta, ale současně pro Hrad, stejně jako pro každý jiný úřad, platí, že musí v této kontrole obstát a najdou-li se chyby, tak je napravit.

Fischer upozornil, že tady nejde jen o standardní kontrolu, ale o bezpečnost Česka. To, co se kolem Vrbětic na Hradě děje, považuje Fischer za nebezpečné.

„To ohrožuje bezpečnost deseti milionů občanů. To je mnohem důležitější, než nějaký skartační protokol. Tady se jedná o skutečně velmi vážné věci, které republika nikdy předtím nemusela řešit v tak složité situaci. Prezident u toho nebyl, protože nedostal nějaký papír. To je přece velmi vážná věc a za to by měl někdo už dávno podat demisi, pokud by měl kousek cti v těle,“ poznamenal bez obalu Fischer.

Žáček připomněl, ve které době mohlo ke skartaci vysoce citlivých dokumentů dojít.

„Všimněme si, kdy to bylo. Jaká byla situace s prezidentem Zemanem. V té době nebyl v nejlepší zdravotní kondici, a to říkám diplomaticky. Čili, proč se v tu dobu skartovaly na Hradě písemnosti? Zametaly se nějaké stopy? Já nevím, spekuluji, ale to jsou otázky, které si ve výboru klademe všichni,“ řekl Žáček.

Fischer připomněl, že v inkriminované době udělil prezident Zeman milost jednomu podnikateli ze zdravotních důvodů, u něhož novináři posléze zjistili, že neleží na smrtelné posteli, ale čile podniká dál. To podle senátora dokládá, že se nestačí zaměřit jen na Vrbětice, ale je třeba komplexně prověřit to, co se v poslední době na Hradě dělo.

Koten zopakoval, že si počká na výsledky vyšetřování Ministerstva vnitra ČR a NBÚ. Odmítl spekulovat o tom, zda tajnou zprávu BIS o Vrběticích mohli mít v ruce kancléř Vratislav Mynář a poradce prezidenta Martin Nejedlý. To je spekulace a do těch se prý Koten pouštět nechce.

Vyjádřil také naději, že prezident dostává příslušné informace tak, jak je dostávat má.

„Při svém posledním televizním vystoupení byl Miloš Zeman poměrně dost ve formě a nezbývá než doufat, že je informován v plném rozsahu tak, jak má být informován,“ uvedl poslanec SPD.

Hrad a BIS by neměly hrát svoje války, zlobil se Šmarda

Šmarda konstatoval, že by jak Hradu, tak BIS prospělo, kdyby více mlčely.

„Myslím si, že je velkou chybou, že ty úřady, Kancelář prezidenta republiky a BIS, mezi sebou hrají jakousi válku a navzájem se obviňují z toho, kdo má větší nepořádek. Tohle by se podle mě dít nemělo a politici by měli dát úředníkům najevo, že toto tolerovat nebudou. Myslím, že by to neměla dělat žádná instituce, úředníci by se měli chovat jako úředníci a přenechat politické půtky politikům. A pokud toho nejsou úředníci schopní, tak bych poprosil politiky, aby k tomu úředníky vedli,“ pravil Šmarda.

Zdůraznil však také, že se Česko ve Vrbětické kauze zachovalo zodpovědně, vyhostilo ruské špiony, a to je teď vlastně dobře, protože nemohou působit na našem území v době, kdy napětí na rusko-ukrajinské hranici neopadá.

