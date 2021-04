Vyšetřit Zemanovo duševní zdraví, žádá komentátor Fendrych. Dodal něco o zoologické zahradě

reklama

„Nabízí se totiž vážná otázka, jestli se tak může chovat duševně zdravá ‚hlava státu‘,“ uvedl Fendrych v úvodu svého komentáře a stručně zrekapituloval celou aféru. Kamera a mikrofony televize Nova zachytily, co řekl prezident Miloš Zeman těsně předtím, než byli dovnitř vpuštěni novináři: „Pozvěte hyeny.“ Stalo se tak při příležitosti jmenování nového ministra zdravotnictví ve středu na Hradě.

Podle videa TN.CZ Zeman říká: „Tak, pozvěte hyeny,“ a jakýsi ochotný, devótně znějící hlas na to odvětí: „Ano, chviličku jenom…“ „Nic víc. Žádná reakce. Takový výrok z úst Zemana je totiž už úplně normální, každý ví, o co jde, o koho jde, nikdo se neptá: Jaké hyeny, pane prezidente? My tady přece nejsme v zoologické zahradě. Víte to?“ komentuje pohoršeně událost Fendrych s tím, že se to stalo již jakousi normou, že prezident republiky novináře zcela běžně uráží.

„Věta ‚pozvěte hyeny‘ Zemana určuje, popisuje: takového máme dnes nejvyššího představitele země, člověka se sprostým myšlením, nenávistného muže, povýšeného, nadčlověka, který velmi hmatatelně symbolizuje a taky probouzí to horší v nás, naši vnitřní ubohost,“ míní Fendrych s tím, že podle něj je hlava státu jasným úkazem „jak to nedělat“. Realita je podle něj ale jiná. S ohledem na zažitou tradici a tendenci vzhlížet k autoritám, se často prezident naopak pro část obyvatel stává příkladem „jak to dělat“. „Zeman je prezident a prezident je vzor. U nás, v našem parlamentním systému, navíc přímo volený prezident disponuje velikou mocí. A učí národ tomu, že moc má být zneužívána, že mocní smějí beztrestně urážet ne-mocné, bez-mocné,“ pravil Fendrych. A nestačí se divit, jak to Zemanovi prochází.

Politici mlčí

Nejen Zemanovi nejbližší z Hradu, ale i samotný premiér podle něj mlčí a vyřčenou surovost neodmítne. Na paškál si bere i profesora Arenbergera, který podle něj není o nic lepší. „Stojí tam, dělá, že nic neslyší, ministr, vrchol kariéry, zřejmě mu ani na mysl nepřijde, že by se sebral a odešel, že by se tímto gestem zastal urážené skupiny, kterou Zeman de facto opakovaně navádí a vybízí urážet. Kdepak, pro profesora Arenbergera je to taky normální. Prostě ‚náš‘ Zeman,“ píše komentátor pro Aktualne.cz. A co následuje? Debata na sociálních sítích, která má ovšem stejně urážlivý podtón. „Zeman zaseje semínko a to přináší své jedovaté, nakažlivé ovoce, je jako covid, hned se přirozeně, živelně šíří,“ popisuje doslova komentátor.

Fendrych se vážně diví, že s tím nikdo nic nedělá. „Hrajeme si na právní stát a máme v čele (i ti, kteří o něj nestojí) člověka, který si myslí, že má právo urážet, lhát, zavrhovat celé skupiny lidí, celá města (Prahu), že stojí nad zákonem, nad slušností,“ kroutí hlavou a do pusy si stejně tak bere Parlament ČR. „Jsme parlamentní demokracie, ale sněmovna mlčí. Senát se pokusil o ústavní žalobu, ta však měla jiný kontext, nikoli pohrdání občany, urážení občanů. Vláda samozřejmě taky mlčí,“ lamentuje.

A pozitivně vyzdvihuje postoj druhého nejvyššího ústavního činitele, předsedu Senátu Miloše Vystrčila, který se novinářů zastal. Vyjádření Zemana prohlásil za projev nejhlubšího úpadku. Připomíná pak, že politici, kteří mlčí, Zemanovo odpudivé jednání legitimizují, souhlasí s ním, přizpůsobují se mu, dovolují mu to. „Pro Zemana, Mynáře, Babiše, profesora jsme podlidi, hyeny,“ rozčiluje se Fendrych. A diví se, jak si takových lidí pak máme vážit.

Podle Fendrycha by bylo žádoucí, aby se politici vyjádřili. „Aby takové označení jedné profesní skupiny jasně odsoudili. Vypadá to jako naprosté minimum, ale ani na to nemají odvahu. Rozumné a účinné by bylo, kdyby se od Hradu distancovali, kdyby tam za daného stavu přestali chodit všichni ti, kteří tam pravidelně docházejí,“ navrhuje.

A že vedle toho by Senát a Poslanecká sněmovna prý měly žádat omluvu a „případně vyšetření duševního stavu prezidenta. Protože se nabízí vážná otázka, jestli se tak může chovat duševně zdravý člověk,“ prohlásil novinář Martin Fendrych.

Psali jsme: Vystrčil: Zemane, novináři hyeny a BIS čučkaři? Vyhození Blatného? Už nebudu přihlížet! Vyžer si to, Babiši. Z opozice přišlo, co normálně vlády neslyší. A strach Fendrychovi je zle: Na „hlavu státu“ už se nedá dívat. A Babiš tam stál jako mužik před carem Zeman předával šek Klokánkům a nešetřil příhlížející novináře: Měli byste tleskat. Je otázka, zda jste lidé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.