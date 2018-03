Výsměch Ondřeji Kundrovi z Respektu: Jde o EU a Rusko

Poslanci ANO, SPD a KSČM zvolili do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) komunistu Zdeňka Ondráčka. Ten stál v lednu 1989 s obuškem v ruce proti lidem toužícím po svobodě a demokracii. Po sametové revoluci sám přiznal, že tím obuškem pár ran rozdal. Přesto je dnes poslancem a dokonce je i předsedou komise, která má kontrolovat GIBS. Volba předsedy byla tajná, ale vzhledem k tomu, jak ostatní strany vystupovaly v rozpravě před samotnou volbou, lze dovodit, kdo asi nakonec pro Ondráček hlasoval.

V oné rozpravě se přihlásil o slovo také poslanec ODS Václav Klaus mladší, který požádal své kolegy, aby do čela komise zvolili jeho kolegyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou. Vyjádřil se přitom i k Ondráčkovi, ale také k pirátskému uchazeči o tento post Mikuláši Ferjenčíkovi, který má delší vlasy.

„Dobré ráno všem. Už je pátek. Já chci poprosit, ukončeme ty kandidátské projevy a tady ty různé útoky a pojďme volit. Všichni víme, o co se jedná, všichni známe kandidáty – komunistu Ondráčka, vlasatou šedesátikilovou máničku a naši zrzavou paní poslankyni Majerovou, takže všichni víme, oč jde, všichni známe kandidáty a pojďme volit a volte zrzku,“ požádal své kolegy Klaus. Snad se nechal inspirovat komunistickým normalizačním slovníkem. V 70. a 80 letech minulého století Gustav Husák a další komunističtí vůdci nemohli své spoluobčany s delšími vlasy ani cítit.

Mgr. Václav Klaus ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zuzana Majerová Zahradníková ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kundra na adresu Klause poznamenal, že je to nebezpečný politik. Takový Ondráček 2.0. Ale ne kvůli dlouhým vlasům, nýbrž kvůli tomu, že chce vyvést Česko z EU. „Takový Ondráček 2.0. V lepším hávu, ale stejně nebezpečný,“ napsal novinář, čímž pobavil europoslance Jana Zahradila (ODS).

Europoslanec má za to, že Ondřej Kundra patří do stejné kategorie lidí jako Petr Hájek, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Klause a novinář. „Tihle lidé už si vytvořili vlastní, úplně mimoběžný svět. Stejně jako Hájek v Protiproudu, jen s opačným znaménkem. Ale trvají na tom, aby byli bráni vážně. A když jim to zkritizujete, tak je to útok na svobodu slova,“ smál se Zahradil Kundrovi s Hájkem. A zavzpomínal na časy, v nichž o něm samotném napsal jiný novinář z Respektu, že je „nebezpečným ideologem s nejasnými úmysly“.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kundra si však trval na svém. Zahradilovi v diskusi odpověděl, že si je vědom toho, že se Klaus mladší stále pohybuje v mantinelech demokratické diskuse, ale to podle novináře nic nemění na tom, že jsou Klausovy řeči nebezpečné. „

Psali jsme: „Vlasatá šedesátikilová mánička. Volte zrzku! Mánička vadí? Tak nám zase vadí mlátička!“ Sněmovna ve varu. Volil se šéf kontrolní komise nad GIBS Ve Sněmovně prošel návrh na zdanění církevních náhrad. Před tím se ale křičelo. Kalousek dokonce vytáhl z minulosti něco o muslimech v ČR Václava Klause nechali z Českého rozhlasu promluvit o EU. Šampion demagogie, ještě horší než Okamura, zuří v Respektu „Jste bohatí, máte spolu děti, ale manžel vás začne mlátit. Stojí to za to?“ Václav Klaus ml. znovu otevírá téma našeho členství v EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp