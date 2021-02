Výsměch, upadli na hlavu. Plné obchoďáky... Podnikatel Ševčík opět v akci

reklama

Tomáš Ševčík podniká ve výrobě nábytku, kuchyní, z Itálie dováží automobily a navíc provozuje penzion. Čtenářům může být známější z dřívějších dob jako majitel a provozovatel pizzerie Grand Italia v Hrušovanech nad Jevišovkou, který se dostal do pře s Českou státní inspekcí kvůli nápisu vyvěšenému na sociální síti: „V naší restauraci pro imigranty nevaříme. STOP ISLAM." Vadila mu pokuta jako podnikateli, protože v jeho restauraci obsloužili vždy všechny bez rozdílu vyznání, rasy nebo země původu. Provokativní věta na internetu mu způsobila boj s úřady. Restauraci se rozhodl (bez souvislosti s tímto případem) před pár lety uzavřít, neboť mají s kolegou ještě další činnosti, kterým se chtěli věnovat a věnují.

Podle státu nemá na podporu nárok

O dovoz automobilů z Itálie přišel ihned, jak koronavirus loni v únoru udeřil. Uzavřené hranice a kritická situace s nákazou v jihoevropské zemi znemožnila pokračovat. Nedlouho nato došlo k uzavření penzionu a také kuchyňského studia. Chtěl tedy čerpat nabízenou pomoc od státu, ale narazil. Podle finančního úřadu nemá nárok, od státu nemůže čerpat žádnou pomoc z desítek vypsaných programů: „Nečerpáme nic. Aktuálně už dva týdny řešíme kuchyňské studio, které máme kvůli nařízení vlády zavřené, ale protože montujeme nábytek, tak se na nás dotace nevztahují. Požádali jsme o podporu, protože nemůžeme přijímat nové zákazníky, a byla zamítnuta,“ vysvětlil redakci Tomáš Ševčík. Jediné, co ho nyní drží nad vodou, jsou předsmlouvané dodávky nábytku, který montují, to však nevydrží věčně.

Problém tkví v tom, že všechny činnosti podnikání má zahrnuté pod jednu firmu, ani jedna z nich však netvoří nadpoloviční část zisků společnosti. Stejně dopadl i s penzionem. „To samé penzion ve Valticích, penzion netvořil nadpoloviční část zisků, takže nemáme nárok na dotace,“ řekl Ševčík. Nevejde se tak do vůbec žádného programu v České republice, který by mu mohl pomoct. Fakticky to pro něj znamená, že už rok nemůže provozovat dvě třetiny svého podnikání. „Takže máme zavřenou pobočku s kuchyněmi, penzion je kromě tří měsíců v létě zavřený už rok, obchod s automobily nefunguje a na dotace nemáme nárok, protože vše máme pod jednou firmou, i když jde o jiné provozovny,“ zoufá si.

Byrokracie tak obrovská, že se v ní člověk nevyzná

Zda se ho bude týkat podpora na zaměstnance, teprve řeší. „Zkoušel bych si to vyřídit sám, ale po pokusech s registracemi a všem ostatním jsem to vzdal a přehodil jsem to na účetní. Všechno, co kvůli tomu člověk musí…," popisuje Ševčík s tím, že sám by to zvládl jen velmi těžko, musí se věnovat i jiným věcem. Celý systém dotací a podpory je tak podle něj špatně nastavený. „Nevím, jestli na lidi jako já zapomněli, ale je v tom chaos, vypisují se dotace, které platily nějakou chvilku, pořád se to mění a byrokracie je tak obrovská, že normální člověk ani nemá šanci to skoro vyřídit," sdělil.

Když se v e-mailech bránil oznámení úředníků z finančního úřadu, že s takovým rozhodnutím nesouhlasí, protože řádně platí daně ze všech druhů podnikání, přišla mu odpověď (doslovný přepis, pozn. red.): „Pane Ševčík, já s Vámi souhlasím, ale to jediné ze své pozice mohu. To, co uvádíte, je třeba mířit jinam (mnohem výš). Já jsem bohužel jen posel špatných zpráv, který to odnáší a nemůže za to. Já diskriminační podmínky nenastavovala. Je mi to opravdu líto, nejste jediný, kdo se cítí poškozený.“

Podnikatel: České vládě dávám pětku

České vládě by prý udělil při školním známkování pětku a poslal by ji na reparát. „Je to výsměch obyčejným lidem, doplatí na to zase jen slušně pracující člověk, který dodržuje zákony. Podpora v Rakousku je daleko větší. Tam neřeší, jaká je to firma, dostanou 80 procent obratu, zisků a vypočítávají to koeficientem, podpora je daleko větší,“ dodává nakonec.

Přesto se pokusí po roce pracovně vyrazit do Itálie domlouvat právě obchod s automobily. Zaručit, zda to bude vůbec realizovatelné, nelze. Vykašlat se ale na své podniky ze všech sil nechce a připomíná, že společnosti musejí chtít změnu společně. „Když sám jako jedinec otevřu penzion, tak ho zase zítra zavřu. Kdyby otevřely všechny penziony, bylo by to něco jiného. Ale tohle asi není správná cesta, jakým směrem se vydat. Mám však pocit, že ve vládě upadli na hlavu, když jsou obchodní domy plné lidí a nikdo to neřeší. Zakážou lidem bobovat s dětmi, lyžovat… domnívám se, že tato opatření jsou úplně mimo,“ uvedl. Sám se demonstrujícím nediví, i když by protesty prý pojal jinak.



