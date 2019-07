Vysokoškolák poslal, co o nás vyučuje genderová specialistka Akademie věd

Anketa Babiš navrhuje do Evropské komise znovu Věru Jourovou. Co na to říkáte? Je to dobře 8% Je to špatně 84% Je to jedno 8% hlasovalo: 7056 lidí

Pokud byste se na školu náhodou hlásili, nemusíte se ničeho obávat, prý jde o popovídání.

„Přijímacích zkoušek se u nás bát nemusíte. Přijetí probíhá na základě pohovoru, na kterém si popovídáme o tom, co vás ke studiu vede, co od něj očekáváte a jaké záměry máte do budoucna,“ stojí na oficiálním webu.

Přednášející zmíněného předmětu sociologie je PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D (na fotografii). Kromě toho, že působí na zmíněné soukromé škole, je také vědeckou asistentkou na oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd v Praze.

Psali jsme: Bradáčovou prý PL nezajímají, ale k tomu, co jsme napsali, se musela vyjádřit. Navíc lživě

„Cílem předmětu je seznámit studující se základními sociologickými pojmy, teoriemi, tématy a paradigmaty tak, aby studenti prostřednictvím sociologie porozuměli sociálním jevům a procesům a hlouběji se zamysleli nad problémy moderní a postmoderní společnosti,“ tak zní oficiální cíl přednášek sociologie.

Naše redakce měla možnost nahlédnout do studijní opory, kde v kapitole „masová média a formování veřejného mínění“ narazila na zajímavou věc.

„Média hrají klíčovou roli pro demokracii (označují se za tzv. hlídacího psa demokracie), protože jsou hlavním zdrojem pro informované volby voličů, které mají v demokratických systémech hlavní slovo v utváření politiky jednotlivých států. Právě proto se na ovlivňování veřejného mínění skrze různé dezinformační weby soustředí velká pozornost stratégů tzv. hybridních válek. Na šíření dezinformací se podílejí zejména dezinformační či konspirační weby (v ČR např. AC24, Parlamentní Listy, které často míchají „normální zprávy“ s dezinformacemi).“

S podobnou informací přišel již dříve server Aktuálně.cz nebo Hospodářské noviny, které o ParlamentníchListech.cz hovoří jako o dezinformačním webu. „Mezi nejvlivnější weby, na kterých se objevují dezinformace, patří AC24, další členové této rodiny jsou Svět kolem nás, Lajkit, Vědomosti či Parlamentní listy a jejich subportály,“ řekl vysoce postavený zdroj z Ministerstva vnitra internetovému serveru Aktuálně.cz.

Přitom se jedná o výmysly. ParlamentníListy.cz mají z Ministerstva vnitra potvrzeno, že na žádném seznamu dezinformačních webů nejsou. Jak naší redakci sdělila Hana Malá z odboru PR: „Ministerstvo vnitra neposuzuje konkrétní weby, ale konkrétní informace. Žádné seznamy tedy resort vnitra nevytváří.“

Student, který nám zmíněné poznámky odbornice Vohlídalové zaslal, komentoval stav věcí následovně: „Je to na hlavu. Bojíme se říct, že máme Parlamentky rádi, abychom neměli ve škole problém. Není to přitom poprvé, co se o Vás takto mluví. Chci vám za pár lidí poděkovat, že píšete, co píšete a že dáváte prostor tolika názorům,“ uzavřel.

Psali jsme: ParlamentníListy.cz na žádném seznamu dezinformačních webů nejsou, potvrdilo Ministerstvo vnitra

Doplňme, že v červnu letošního roku zaznamenaly ParlamentníListy.cz téměř 8 milionů návštěv a co se takzvaných dezinformací týká, specializovaný útvar Ministerstva vnitra (CTHH, které se mimo jiné zabývá právě dezinformacemi) od svého vzniku neupozornil na jediný problematický text naší redakce.

Vysokou školu AMBIS jsme ve středu oslovili s dotazy. Odpovědi do vydání textu nepřišly.

Marta Vohlídalová je editorkou knih Gender and Neoliberalism in Czech Academia, Rozehraná partie: talentky sedm let poté, Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení a Akademické duety: o profesním a soukromém životě ve vědě a spoluautorkou publikací Sólo pro soprán: o ženách v české politice, Vlastní cestou?, Nejisté vyhlídky: Proměny vědecké perspektivy, Vědci a vědkyně v pohybu: o akademické mobilitě, Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe a podílela se na publikaci Práce a péče: Proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie aj. Je členkou redakční rady Sociologického časopisu/Czech Sociological Review, členkou Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a jako expertka pro oblast kombinace pracovního, soukromého a rodinného života se podílela na činnosti pracovní skupiny pro přípravu indikátorů pro dlouhodobé sledování kvality života v ČR v rámci strategie Česká republika 2030. Přednáší sociologii na vysoké škole.

Foto v článku: soc.cas.cz

Psali jsme: „Posedlí mesiáši, chiliasmus jak vyšitý, propaganda!“ Dolejš se už neudržel po posledním hlásání aktivistky Grety Vyhozený učitel, který zahájil hladovku: Na škole vládne fanatický liberalismus, džungle před tabulí. Výuku převzaly neziskovky. A inkluze, to je poslední hřebíček Německo: Halal maso pro všechny děti! žádal muslimský rodič. Tak radši zrušili všechno maso Kabourková: Škola základ života?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: B. Richterová a T. A. Nový