Vystrčil: ČR jako pokusný králík USA? Tím říkáte, co si o Americe myslíte

Na úvod promluvil o situaci v Bělorusku. To, co se tam děje, je podle Vystrčila smutné, protože lidé sice vyrazili do ulic, ale Alexandr Lukašenko dává najevo, že se nehodlá vzdát moci.

„Je dobře, že EU neuznala výsledky nesvobodných a neférových voleb. Očekávám také, že brzy dojde k sankcím na jednotlivé osoby, které vlastně mají na svědomí tento průběh voleb i tu situaci, která nastala po volbách. A jsem přesvědčen, že je třeba hledat další možnosti, jak přispět k tomu, aby se volby v Bělorusku opakovaly a aby byly svobodné a férové ... Zatím ji (cestu) vidím v sankcích a proto samozřejmě je tu možnost i v nabídce dialogu, který ale Lukašenko nepřijímá. Má pocit, že tu situaci zvládne sám,“ poznamenal Vystrčil s tím, že je třeba důkladně připravit seznam konkrétních osob a sankcionovat například jejich majetky.

Naproti tomu by podle Vystrčila bylo záhodno, aby EU Bělorusko podpořila, pokud Lukašenko kývne na svobodné volby.

Lukašenko už hovoří o změně ústavy, ale pokud by bylo změnou ústavy míněno jen to, že se zvýší běloruská závislost na Rusku, bude to podle Vystrčila jednoznačně špatně.

„Dostat do ústavy závislost Běloruska na Rusku by znamenalo, že by tam jen velmi obtížně mohly proběhnout svobodné, demokratické a férové volby,“ upozornil Vystrčil.

Poté popsal tři základní cíle své blížící se cesty na Tchaj-wan.

V prvé řadě chce prý Vystrčil rozvíjet spolupráci s Tchaj-wanem v oblasti inovací, protože ostrov, který Čína považuje za svůj, je jedním z asijských lídrů v oblasti inovací. „Je to dneska území, kde je čemu se učit a kde je co nabídnout,“ uvedl předseda Vystrčil.

Druhý cíl vidí Vystrčil v tom, že Česko ukáže Číně, že si rozhoduje samo, co udělá. Bez ohledu na důrazná doporučení z Číny. „Je to takové narovnání charakteru a odmítnutí nechat se někým ovládat nebo někomu sloužit,“ uvedl Vystrčil. Je to jasné oznámení, že jsme sebevědomou, nezávislou a suverénní zemí, která v okamžiku, kdy se má rozhodnout, tak se nenechá vydírat, ani si od nikoho nic nařizovat. Je to důležité i proto, abychom si udrželi národní hrdost a čest.

Třetím cílem cesty je podle Vystrčila podpořit Tchaj-wan jako demokratický ostrov. Demokratické země se podle jeho názoru mají podporovat a ukázat Číně, že si nenecháme mluvit do toho, zda budeme komunikovat s Tchaj-wanem a nebudeme dbát na varování, že nemáme třeba gratulovat ke zvolení tchaj-wanské prezidentky.

V této souvislosti se vymezil i proti ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi, který prohlásil, že Česko bude při cestě na Tchaj-wan jakýmsi americkým pokusným králíkem. Citoval prý přitom názor europoslance za ODS Alexandra Vondry.

Pokud bychom Číně ustoupili jednou, čínští komunisté by to mohli zkoušet znovu a znovu a mohli by nám mluvit čím dál víc do vnitřních věcí České republiky. To neznamená, že by šel proti zahraniční politice státu. Prý to znamená jen tolik, že hájí lidská práva a svobodu.

Na Čínu bychom si podle Vystrčila měli dávat pozor ještě z jednoho důvodu.

„Měli bychom si dát velký pozor, jestli máme pořád pod kontrolou základní technologie, fungování naší základní infrastruktury, jestli se neděje to, že dodavatel není například z nějaké silné nedemokratické země, protože to by mohlo znamenat, že pokud budeme potřebovat spustit krizové řízení a získat například ochranné pomůcky, tak by se u takového režimu mohlo stát, že nám to odmítne. A to by v některém okamžiku mohlo být smrtící,“ varoval Vystrčil.

To prý neznamená, že nemáme s Čínou obchodovat, jen se ve vztahu k ní musíme mít na pozoru.

Podle předsedy Senátu je pokusným králíkem spíše sám Hamáček.

„Pokud dneska někdo na někom něco zkouší, tak je to Čínská lidová republika na naší vládě, například i na panu Janu Hamáčkovi, kdy zkouší, zda pokud si bude přát, aby vládní činitelé stáli na letišti, když ona přiveze ochranné pomůcky, tak oni tam stojí. Možná, že by bylo dobré zvážit, kdo je a kdo není pokusný králík,“ rýpl si do Hamáčka Vystrčil.

Vedle toho mu není dobře z Hamáčkových úvah o tom, že by z nás Američané chtěli udělat jen pokusného králíka. Ukazuje to prý, jak smýšlí o Spojených státech. Nijak lichotivě.

