Vystrčil hrozí žalobami. Tak mu připomněli článek 66

„Můj názor je, že v případě premiéra dochází k porušování slibu člena vlády. Člen vlády se má chovat tak, aby nezneužíval své pravomoci. Zneužívá své pravomoci tím, že nutí prezidenta, aby jmenoval ministrem někoho, kdo nesplňuje předpoklady na ministra,“ soudí předseda horní komory Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil.
Kdo je vinen současnou situací?
Vicepremiér Petr Macinka (Motoristé sobě), podle názoru předsedy Senátu, porušil slib člena vlády minimálně dvakrát. „Ve zprávách Petru Kolářovi naznačil, že je mu úplně jedno, jestli Ukrajina má, nebo nemá letouny L-159, jestli se může díky nim lépe bránit, nebo ne. Napsal, že mu záleží na tom, aby byl Filip Turek (Motoristé) ministrem. A když bude Turek ministrem, tak začne přemlouvat Tomio Okamuru (SPD), aby s prodejem L-159 také souhlasil. To je přece neuvěřitelné. Zneužívá svých kompetencí, aby uspokojil svůj zájem. Nestará se o bezpečnost Evropy, a tím pádem ani o bezpečnost České republiky. Porušil tím slib člena vlády. Takže bychom se měli zabývat tím, jestli se to dá žalovat a kdy a jak,“ řekl předseda Senátu.
Vystrčil: „Macinka je asi nejhloupější“
Zneužívání pravomocí se podle Vystrčila velmi těžko dokazuje. „Určitě bychom se dověděli, že to tak nebylo myšleno a tak dále. Ale argumenty Motoristů jsou směšné. Teď začali říkat, že Petr Kolář je nespolehlivý a tak dále. Takže všichni Motoristé to věděli, ale Macinka to nevěděl, když mu psal ty esemesky? Proč mu je psal? Macinka je asi z Motoristů tedy nejhloupější. Všichni ostatní věděli, že je hloupost esemesky Kolářovi psát, ale Macinka ne? On nevěděl, s kým si píše? A nenapsal mu náhodou, aby to předal panu prezidentovi?“ ptá se předseda Senátu.
Domnívá se, že z hlediska právního nemůže nic dělat. „Můžu o tom mluvit a říkat otevřeně, jak to je. Novináři o tom budou psát,“ řekl Vystrčil.
Osobně si prý myslí, že by prezident jmenovat ministra měl. „Ale to je můj názor,“ zdůraznil politik.
O sporu vicepremiéra s prezidentem Vystrčil soudí, že kdyby to nebylo vážné, tak by řekl, že je to komické. „Petr Macinka a následně Andrej Babiš (ANO) stojí mimo ústavní rámec. Pokud pan Macinka navrhuje Filipa Turka na ministra životního prostředí, tak navrhuje člověka, který by nikdy podle ducha Ústavy ministrem být neměl. Protože ministrem má být člověk, který slouží zájmům České republiky a který je připraven pro ni pracovat,“ domnívá se Vystrčil.
Filip Turek (Motoristé) podle názoru Vystrčila svými činy ukázal, že nereprezentuje. Na sítích prý oslavoval Mussoliniho a bývalého amerického prezidenta Obamu tituloval jako „negra“. To ho diskvalifikovalo z možnosti být ministrem.
„Andrej Babiš nikdy neměl navrhovat Filipa Turka na ministra. Prezident republiky řekl, že Turka nejmenuje. Proti tomu by mohl premiér podat kompetenční žalobu. Ukázalo by se, jestli je prezident se svým postojem mimo ústavní rámec, nebo ne,“ soudí předseda Senátu Miloš Vystrčil.
A zdůraznil, že prezident nemá opravný prostředek, je tedy přinucen k tomu reagovat tím, že nejmenuje.
ODS na barikádách
Vystrčil se vyjádřil také k osobě expremiéra Petra Fialy (ODS). Podle jeho názoru bývalý předseda vlády a ODS „patří k nejschopnějším politikům u nás“.
„Byl by jistě vynikajícím senátorem. Ale je i vynikajícím poslancem. V tuto chvíli má Petr Fiala ještě dostatek síly a zkušeností, které může uplatňovat ve Sněmovně,“ soudí Vystrčil.
Poslanecká sněmovna „je teď víc na barikádách než Senát“. „Ten jde na barikády až jako druhý,“ řekl předseda horní komory Parlamentu.
Své názory předseda Senátu Vystrčil prezentuje v době vyostřeného sporu mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem ohledně jmenování ministra životního prostředí. Hlava státu odmítla jmenovat poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Příští týden má Pavel policii poskytnout vysvětlení kvůli oznámení, které podal po obdržení textových zpráv od Macinky. Prezident je považuje za vyděračské, vicepremiér naopak tvrdí, že jde o politické vyjednávání.
Kráčející skála ze Senátu nepodá žalobu na prezidenta za porušení Ústavy?
Macinka v textových zprávách naléhal na jmenování Turka ministrem. Prezident to označil za nepřijatelné v demokratické zemi a podal podnět bezpečnostním složkám. Macinka pak ve Sněmovně prohlásil, že prezident možná bojuje s „temnou stránkou své osobnosti a minulosti“. Premiér Babiš označil Macinkův způsob komunikace za nešťastný, ale odmítl ho odvolat z vlády, a vyzval k jednání.
Vystrčil již dříve uvedl, že příčinou sporu je právě Babiš. A pokud mají Babiš a Macinka jiný názor, že by měli podat kompetenční žalobu.
Reakce na Vystrčilova slova se objevily i na sociálních sítích. „A já už myslel, že Kráčející skála ze Senátu Miloš Vystrčil zase vystrčí ze šuplíku žalobu na prezidenta Pavla za porušení Ústavy!? A on tohle. Co na to šéf ÚS Josef Baxa? Bude mít jasno, nebo nejasno?“ vyjádřil se v ironickém duchu komentátor Petr Holec.
„Jak o něm pravil Václav Klaus: Politická nulka,“ přisadil si novinář Vít Dvořák.
Bývalý hejtman Michal Hašek na svém facebookovém profilu Vystrčilovi připomněl jeho politickou minulost. „Pan předseda Senátu by rád nechal zažalovat předsedu vlády a ministra zahraničních věcí za údajné porušení ústavního slibu. Jestli se k žalobě fakt propůjčí, měl by tam dát i odstavec o vlastní roli v nechutné frašce s názvem ‚příprava procedury vedoucí ke zbavení pravomocí prezidenta republiky Miloše Zemana podle čl. 66 Ústavy ČR v měsících říjen–prosinec 2021‘. A budu se moc těšit na výsledky vyšetřování,“ napsal Hašek.
Vyjádřil se také senátor Břetislav Rychlík (Zel+ODS+Pir+TOP). „Výborně, přesně, tvrdě a odpovědně Miloš Vystrčil. Takto mluví a jedná opoziční politik. Bez stopy urážek, sprostoty, lží, jako to dělala v minulém vládním období celá opozice. Babišem počínaje, Okamurou konče,“ publikoval politik na svém osobním účtu a přidal úryvky z rozhovoru.
