Vystrčil má jasno: Zeman se takto nechová, znám ho. Kdyby to věděl, tak...

Ve druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se setkali předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a jeho předchůdce Milan Štěch (ČSSD). Vystrčil má za to, že kdyby Miloš Zeman věděl, jak postupují jeho podřízení v Kanceláři prezidenta republiky, chtěl by, aby jednali jinak. „Tak jak znám prezidenta Zemana, tak on by se takto nechoval,“ zdůraznil Vystrčil. Štěch udeřil na hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka. „To, co si celá léta dovoluje tiskový mluvčí, to nemá v Evropě obdoby,“ vypálil Štěch.

Miloš Vystrčil konstatoval, že je podivné, když končící předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) jde za prezidentem bez vědomí ošetřujícího lékaře prof. Miroslava Zavorala. Anketa Věříte, že je prezident Zeman ve stavu, kdy není schopen ničeho? Věřím 17% Nevěřím 77% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 28318 lidí

„Druhá věc vychází z toho, jak pana prezidenta znám. Já jsem přesvědčený, že kdyby pan prezident mohl mít některé věci pod kontrolou, tak by je nedělal. Kdyby je měl pod kontrolou, tak by chtěl po Kanceláří prezidenta republiky, aby říkala těch věcí více. Tak jak znám prezidenta Zemana, tak on by se takto nechoval. Nemám to nějak podloženo, ale je to můj pocit. Znám pana prezidenta dlouho, i když v poslední době jsme spolu dobře nevycházeli, ale věřím, že by se pan prezident takto nechoval. Ale znovu říkám, že je to můj pocit,“ odstartoval Vystrčil debatu.

Zdůraznil, že může mít k prezidentovi řadu výhrad, ale myslí si, že by občané českého státu měli vědět, zda prezident bude schopen konat po 8. listopadu to, co konat má. A sám Miloš Zeman by podle Vystrčila opravdu chtěl, aby Kancelář prezidenta republiky postupovala jinak.

Milan Štěch konstatoval, že prezident Zeman se může až do 8. listopadu v klidu léčit, protože teď není k politickým jednáním zapotřebí, aby do nich zasahoval Miloš Zeman. Ale stejně jako Vystrčil konstatoval, že Kancelář prezidenta republiky postupuje katastrofálně.

„Já jsem dlouhodobě přesvědčen, že to není dobrý tým, ale vybral si je sám prezident Zeman, takže je to jeho zodpovědnost. To, co si celá léta dovoluje tiskový mluvčí (Jiří Ovčáček), to nemá v Evropě obdoby,“ vypálil Štěch.

Ale jedním dechem dodal, že někteří senátoři, jako např. Pavel Fischer, postupují příliš ostře, vydávají příliš rázná prohlášení, takže se nelze divit, že si lidé vzpomenou např. na to, že Pavel Fischer v roce 2018 kandidoval na prezidenta a v souboji s Milošem Zemanem prohrál. Totéž platí také o senátorovi Jiřím Drahošovi, který byl přítomen na Vystrčilově páteční senátní tiskové konferenci.

Vystrčil to vysvětloval tak, že na tiskové konferenci se objevili alespoň někteří členové organizačního výboru Senátu, aby bylo jasné, že informace o způsobilosti prezidenta konat svou práci chce Senát jako celek. A Jiří Drahoš byl jedním ze senátorů, kteří v pátek odpoledne měli čas. Proto se tam objevil.

Podle Vystrčila bylo správné zeptat se nemocnice, zda je Miloš Zeman způsobilý plnit své úlohy. Třeba i proto, že je vrchním velitelem ozbrojených sil. „Ale není mi to příjemné, mnohem lepší by bylo, kdyby o tom informovala Kancelář prezidenta republiky,“ zdůraznil Vystrčil.

Štěch prozradil, že i on jako předseda Senátu v roce 2018, v době druhé prezidentské volby Miloše Zemana, čelil tlaku, aby se v nemocnici dotazoval na Zemanovo zdraví.

„Já jsem také čelil těm návrhům, abych se na stav prezidenta Zemana v nemocnici tázal. Vždycky jsem se snažil sledovat, od koho ty tlaky šly. Já jsem to zjistil a nevyhověl jsem jim, protože jsem se vždycky funkci předsedy Senátu snažil vykonávat nadstranicky.“

Vystrčil reagoval, že k podání dotazu směrem k Ústřední vojenské nemocnici ho pohnula až akce předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, proti které se ohradila jak sama Ústřední vojenská nemocnice, tak i Policie ČR. „Já jsem udělal toto rozhodnutí a jsem připraven za něj nést ty následky, které již teda sklízím,“ konstatoval Vystrčil.

Moderátorka poté uvedla téma povolebního vyjednávání. Vystrčil se Štěchem se shodli na tom, že budoucí vláda nesmí zapomenout ani na voliče, jejichž hlasy propadly. Štěch však vyjádřil obavy, že toho budoucí pravicová vláda nebude schopna.

A Vystrčil se pořádně rozčílil kvůli krachu Bohemia Energy a zastal se klientů této společnosti. „Dodavatelé poslední instance nabízejí lidem od Bohemia Energy ceny elektřiny se 40% marží. Já nerozumím tomu, jak je to možné. Proč nekoná Energetický regulační úřad? Ještě tato vláda musí konat,“ zahřmělo od Vystrčila.

