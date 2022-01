Vystrčil promluvil k národu. Přišla chvála, ale i hrozivá věc. Plán na jeho odstranění ze Senátu

reklama

Druhý nejvyšší ústavní činitel, předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil (ODS) ve svém novoročním projevu pro rok 2022 vyzval ke stavění mostů mezi lidmi, ke smířlivosti, k táhnutí za jeden provaz. Promluvil také o očkování a českém předsednictví v EU, které je podle Vystrčila pro Česko velkou příležitostí, pokud ji využijeme dobře a zároveň ve vší slušnosti.

V Institutu svobody a demokracie (ISDe), kde působí i Jana Bobošíková a Hana Lipovská, krátce po skončení jeho projevu vyzvali k vyhazovu Vystrčila ze Senátu. Prostřednictvím letošních voleb do Senátu.

„Podzim 2022: šance vystrčit Vystrčila ze Senátu,“ stojí v prohlášení institutu hned na úvod.

„V ISDe jsme právě zhlédli novoroční projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Vzhledem k jeho obsahu, zejména k adoraci Evropské unie a nadužívání slova ‚správně‘, aniž druhý nejvyšší ústavní činitel vysvětlil, co se pod tím slovem skrývá, považuje ISDe za naprosto správné vyzvat všechny mimoparlamentní strany, aby se soustředily na volby do Senátu ve volebním obvodě 52 – Jihlava. Vyzýváme je, aby do senátních voleb 2022 vyslaly ve ‚Vystrčilově‘ volebním obvodě silného politika. Takovou politickou osobnost, která bude zastupovat zájmy i toho milionu občanů, kteří své zástupce po říjnových volbách nemají ani v jedné parlamentní komoře,“ rozvedli myšlenku členové institutu Jany Bobošíkové.

A kdo by měl nad Vystrčilem v jeho senátním obvodu zvítězit?

„Osobnost, která letos na podzim jasně porazí současného předsedu Senátu a vnese do horní komory Parlamentu ČR eurorealismus namísto nekritického eurohujerství. Osobnost, která bude mít odvahu nahlas odmítat Green Deal. Osobnost, která bude hájit skutečnou svobodu a demokracii, která bude znát obsah těchto slov a která se nebude skrývat za slovo ‚správné‘ a za skautská hesla, osobnost, která bude namísto generování prázdných frází hovořit v jasně definovaných termínech. Osobnost, která se nebude dojímat běžnými ústavními procedurami, ale bude plně respektovat, že veškerá moc ve státě je odvozena z vůle občanů, nikoli z vůle Bruselu nebo ‚intelektuálních elit‘,“ naznačili v institutu Jany Bobošíkové.

Brněnský právník Tomáš Tyl si po Vystrčilově projevu vzpomněl na slova jednoho kolaboranta.

„Tak ten Vystrčilův projev se dá shrnout slovy rady – kolaboranta Zedníčka z filmu Ostře sledované vlaky: ‚My se ale musíme mít rádi, protože se v tom vezeme spolu, jasný?!‘,“ napsal k Vystrčilovu projevu.

Pousmál se i nad závěrečným gestem Miloše Vystrčila. Předseda Senátu pozvedl oba palce v povzbuzujícím gestu.

„Hlavně to závěrečné palečkové gesto se slovy ‚Držme se!‘. Mno, my se toho Vašeho kolotoče držíme zuby nehty, ale myslím, že dost z nás se moc dlouho neudrží,“ poznamenal Tyl.

A nakonec přidal ještě jeden slovní úder.

„P.S.: Tedy, on celý ten proslov připomínal tu scénku nad mapou: ‚Situace našich armád bojujících za blaho všech národů Evropy, ať už chtějí nebo nechtějí, je kromobyčejně příznivá... Tady jsme se takticky stáhli... A tady ten krásný ústup... Kdo by jen opomenul svoje povinnosti, na to je deset let nebo za přitěžujících okolností i smrt. To se nedá nic dělat, to jenom pár českých šovinistů si myslí, že zvrátí chod dějin. Ale Vůdce to s námi myslí dobře, i s dobrými Čechy a věří na prozřetelnost, která nás neopustí. ... My se ale musíme mít rádi, protože se v tom vezeme spolu, jasný?!‘.“

Naproti tomu novinář serveru iDNES.cz Josef Kopecký Vystrčila za projev pochválil.

„Líbilo se mi, že předseda Senátu Miloš Vystrčil ocenil solidaritu a pomoc po tornádu na Moravě i způsob předání moci po volbách. Jeho projev na mě zároveň nepůsobil úplně jako projev politika s ambicí cca za rok a dva měsíce stát v čele celé České republiky,“ podotkl Kopecký ke spekulacím, že by Vystrčil mohl v roce 2023 kandidovat na Hrad.

Radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií Jan Břížďala (Piráti) Vystrčilovi za jeho projev poděkoval.

„Děkuji Miloši Vystrčilovi za jeho novoroční projev. Skutečný státník dokáže dodat obyvatelům naději, podporovat důvěru a umí ocenit i některé kroky svých politických odpůrců. Společnost je třeba spojovat, nikoliv rozdělovat, a jsem rád, že tuto vizi předseda Senátu naplňuje,“ napsal pirátský radní.

Pochvalu si Vystrčil vysloužil také u fotografa Jiřího Veselého. „Novoroční projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila byl super, velmi státnický, pochvala!“ napsal.

Zato pan Pavel byl k Vystrčilovi velmi kritický a označil předsedu Senátu za „bezpáteřní krysu“.

„Bezpáteřní krysa Miloš Vystrčil kázal svá moudra v ‚novoročním projevu‘. Tento bezpáteřní hnidopich Vystrčil, který se snažil pučem odstranit prezidenta ČR z funkce, ten Vystrčil, který jedná proti zájmům ČR, ničí ekonomiku a kolaboruje, ještě má tu drzost žvatlat v televizi,“ nebral si servítky diskutér.

