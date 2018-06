Výstup Merkelové o vysídlení by mohl vést až k novému krveprolití. Pozor, hodně těch „nových Němců“ má vojenský výcvik, varuje Jaroslav Bašta

Jaroslav Bašta má obavy z toho, co před pár měsíci předvedla britská premiérka Theresa Mayová a o co se teď pokusila i německá kancléřka Angela Merkelová. Tvrzení, že neexistuje morální ospravedlnění pro vyhnání německy mluvícího obyvatelstva ze zemí střední a východní Evropy po druhé světové válce, může podle Bašty vést až k rozpoutání nové války.

Historie nás učí, že mnohé země chtěly odvrátit pozornost od svých vnitřních problémů poukazem na vnějšího nepřítele. Z některých států dnes slyšíme, jak je Západ zlý a prohnilý a jak je třeba mít se před ním na pozoru. Jaroslav Bašta však upozorňuje, že podobné volání se dnes ozývá i ze Západu.

Stačí si prý vzpomenout, jak britská premiérka Theresa Maová bila na poplach kvůli kauze Sergeje Skripala a tvrdila, že v otravě Sergeje Skripala má Rusko, aniž by však o tom předložila nezvratitelné důkazy. Podobný pokus podle Bašty předvedla i německá kancléřka Angela Merkelová, která prohlásila, že pro vyhnání německy mluvícího obyvatelstva ze zemí střední a východní Evropy neexistuje morální ospravedlnění. Snad tak učinila proto, aby odvedlas pozornost od svého sporu s ministrem vnitra Horstem Seehoferem o uprchlíky.

„Přiznám se, že v tomto případě odvedení pozornosti od vnitřních problémů k zahraničně - politickým tématům mě děsí. Zpochybňuje konsenzus, kterého bylo v Evropě dosaženo ohledně výsledků Druhé světové války, otvírá a aktualizuje staré skutečné či domnělé historické křivdy. Když se to v průběhu posledních téměř třiceti let stalo v zemích bývalé Jugoslávie, na Kavkaze a naposledy na Ukrajině, pokaždé to skončilo občanskou válkou," napsal Bašta.

Do války nejčastěji s chutí vyrážejí mladí muži s horkou krví v žilách. Bašta v této souvislosti upozorňuje, že Angela Merkelová v posledních pár letech pustila do Německa desítky tisíc mladých mužů. A nejeden z nich má za sebou vojenský výcvik. „Ti by mohli morální apely paní kancléřky pochopit po svém," varoval na závěr Bašta.

autor: mp