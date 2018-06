Výtvarník dostal cenu za protikomunistický odboj. Já vlákal sovětský tank do výkopu, vyprávěl

Výtvarník a spisovatel Ivo Medek Kopaninský vzpomíná na dobu čtyřicetileté komunistické vlády jako na vleklou rudou šeď, které se odmítal podvolit. Ve vězení se ale nikdy neocitl, i když podle svých vlastních slov zapaloval kdysi všudypřítomné rudé prapory. Důkaz proto ale nemá. Dostal se do křížku i s jedním sovětským okupačním tankem. V pražských ulicích v roce 1968.

„Já jsem byl ten, kdo vlákal ten protidemonstrantskej tank v Legerovce do výkopu. Ale přesto tady to dostávám za šíření samizdatu. Je to pro mě lepší, protože jsem aspoň přežil. Kromě toho jsem výtvarník. Režim mi nepřál a já nepřál režimu, byli jsme si kvit. Dvacet let jsem nevystavoval, ale pašoval jsem ty výstavy ven. Dokumentace od toho je, udělalo to tam své. Kolikrát obraz udělá více než vychvalované slovo," prohlásil Medek pro Aktuálně.cz. Je prý připraven hádat se s každým, kdo tvrdí, že za komunistů bylo líp, než je dnes.

Ocenění za účast ve třetím odboji dostal od Šlechtové také někdejší ministr vnitra Jan Ruml.

