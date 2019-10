Vyvlečou, znásilní a zavraždí kurdskou političku a šéf NATO prohlásí, že chápe turecké obavy? Zaorálek si u Tvarůžkové klepal na čelo

Státy Evropské unie se v Lucembursku dohodly, že budou koordinovat omezení vývozu zbraní do Turecka. Chtějí tím dát Ankaře najevo nesouhlas s vojenskou operací, kterou provádí v Sýrii. Na to, jak devastující může být turecký vpád do Sýrie a zda ho dokáže někdo zastavit, se tentokrát ptala moderátorka pořadu Interview na ČT24 Zuzana Tvarůžková bývalého ministra zahraničních věcí a současného ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD).

Turecko pokračuje ve své vojenské operaci, Kurdové se připadají zrazení a Evropa protestuje. Podle Zaorálka tato skutečnost naprosto bourá představy o vývoji v tomto regionu. Připomněl tweet amerického prezidenta Trumpa „stahujeme se ze zbytečných válek“. „To je sice pěkné, ale byla hlavně zbytečná válka, když Spojené státy v roce 2003 vtrhly do Iráku,“ poukázal na to, co především tento region rozbilo.

Dnes ministra velmi šokuje, že od Trumpa po tolika letech zaznívají slova, „tak si to teď snězte sami“. „Americký prezident tu háže přes palubu spojence, které z velké části i cvičili,“ uvedl s tím, že tohle se Trumpovi může vymstít. „To je v něčem přímo strašlivé, že s někým stojíte bok po boku, byl to zápas nesmírně významný, Islámský stát je velkou hrozbou, a pak řekne, že jde o zbytečné války, a stáhnou se,“ hrozil se Zaorálek.

Celý Trumpův přístup označil za podanou šanci ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. „Putin dnes bude nejenže možným prostředníkem mezi Saúdskou Arábií a Íránem, ale dokonce už i mezi Tureckem a Sýrií,“ uvedl a poukázal na to, že syrská vojska již do konfliktu vstupují a angažují se po dohodě s Kurdy. „To je strašně fatální. Turecko porušilo první článek smlouvy NATO,“ poukázal na článek, jenž říká, že země Severoatlantické aliance musejí všechny spory řešit mírovými prostředky a nesmějí použít síly, což je v rozporu s principy OSN. „Vpád není legitimní. Turecko to dělá poprvé v základním rozporu s tím, čemu se státy Aliance zavázaly,“ zopakoval s důrazem.

Poté zmínil další věc, která mu přijde stejně tak hrozivá. A sice že jsme odsoudili, že Rusko obsadilo Krym. „Když to ale vezmete věcně, tak Turecko překračuje hranice sousedního státu a dělá přesně to, co jsme v případě Ruska odsoudili,“ připomněl, že na chování Ruska jsme reagovali ekonomickým embargem.

Turecko však opakuje, že má právo svou zemi bránit před teroristy, za které Kurdy považuje na severu Sýrie. Kdo tedy může, kdo je pro jakou členskou zemi teroristou, či nikoli? „Kurdové se ale stali součástí boje proti Islámskému státu. Co to je za svět, ve kterém v jednu chvíli s někým bojujete v jedné linii a pak ho hodíte přes palubu. Slovo zrada je ze strany Kurdů namístě,“ kroutil ministr nevěřícně hlavou.

Ve finále podle ministra dochází k oživování islamistických buněk. „Už teď čteme, že stovky těchto bojovníků unikly z místa, kde je Kurdové drželi v detenci. Je to velký podnět pro to, aby se oživil Islámský stát,“ varoval Zaorálek a podotkl, že celá situace s sebou nese i několik dalších důsledků, že se do Sýrie vrátí válka, tedy i konflikt s Islámským státem, ale zároveň i mezi Sýrií a Tureckem.

Podle Zaorálkových slov je reakce EU a NATO na tento konflikt směšně krotká, přitom EU je ekonomická velmoc a Turecko je na ní absolutně závislé. Za trapné označil výzvy šéfa NATO, aby Turecko zmírnilo své kroky, a za stejně trapné považuje i německé embargo na zbraně. I české Ministerstvo zahraničí vyzvalo Turecko k zastavení operace, což je podle ministra zrovna tak naivní. „Když jsem četl výrok generálního tajemníka NATO, že chápe bezpečnostní obavy Turecka, a jak jej vybízí ke zdrženlivosti, tak bych se ho rád zeptal, jestli to vytažení z auta, znásilnění a zabití kurdské političky bylo dostačně přiměřené,“ klepal si už Zaorálek nevěřícně na čelo.

„To je hrozivé. Svou bezpečnostní situaci Turecko řeší tak, že to absolutně vyčistí od Kurdů, tady je jen otázka času, kdy tam přijde nová Srebrenica, prostě čištění prostoru a pak tam dají jiné obyvalestvo,“ konstatoval ministr.

Když hovoří o slabé reakci, jakou reakci si podle Zaorálka může NATO dovolit ve vztahu k jednomu ze svých členů? NATO podle Zaorálka ve své reakci selhalo a na řadě je Evropa. „Pro NATO je to zásadní okamžik v tom, že jeho člen porušil první základní článek smlouvy. NATO na to musí reagovat, reakce ale byla naprosto nedostatečná a absurdní,“ uvedl.

Pro Evropu je naopak celá situace obrovskou šancí. „Když se vám zdá, že je krize a jste na tom špatně, může to být zároveň šance. V této chvíli nestačí mluvit o embargu na zbraně. Turci jsou druhá největší armáda, pro ně to v tuto chvíli opravdu moc neznamená,“ zdůraznil a doplnil, že je to ještě horší, protože Turci mají velký vliv v agenturách vyzbrojování Aliance. Navíc se podivuje nad tím, že se dosud nesešla rada Aliance a situaci neřešila.

Evropská unie má šanci v tom, že má ještě něco silnějšího, než jsou zbraně. „Erdoganovi klesá popularita i ekonomika. Evropu bude nesmírně potřebovat. Myslím, že válku vede právě proto, aby odvedl pozornost od ekonomických problémů země,“ poukázal na to, že Evropa je klíčově ekonomický partner Turecka. „Je to v této chvíli Evropa, kdo má velmi silné nástroje a nesmí se nechat vydírat,“ uzavřel Zaorálek s tím, že Evropa nyní musí říct Turkům, ať nepočítají s naší ekonomickou spoluprací.

