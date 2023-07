Výzva z koalice: Ať Stanjura zváží odchod

reklama

„Nemyslím si, ačkoliv ta otázka je taková návodná. Dokud tam budeme schopni prosazovat náš pirátský program, měli bychom tam zůstat,“ sdělila k otázce odchodu z vlády Gregorová. Takže toto je pro ni červená linie? „Je to nejhlavnější priorita, na kterou bychom se měli dívat. Ale pokud bychom prosazovali úplně všechno z našeho programu a viděli jsme tam střet zájmu či korupční potenciál, který je neřešen, tak to je také červená linie,“ poznamenala.

Usnesením ohledně ministra spravedlnosti Pavla Blažka chtěla docílit velké stranické komunikace ohledně toho, co se kolem ministra vyskytovalo. „Domnívala jsem se i z rozhovorů s voliči, že naši voliči mají pocit, že od nás jako protikorupční strany by měli slyšet mnohem větší křik,“ uvedla. „Druhý důvod, proč jsem to chtěla, bylo, že podle mě bylo důležité podpořit naše lidi ve vládě, kteří musejí dělat náročné kompromisy. Musejí s nimi sedět na vládě, chtěla jsem jim dát najevo, že strana za nimi stojí, že si mohou diktovat podmínky,“ dodala.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se následně domluvil s ministrem Blažkem na pěti krocích. Je to podle Gregorové dostatečné vyústění usnesení, nebo se bude dále angažovat? „Myslím, že moje role skončila. Bylo to usnesení pro vládní klub, je to nyní na nich,“ zmínila.

Konsolidační balíček bude podle jejích slov bolet, bude to bolet hodně a spoustu lidí. „Předchozí vláda oligarchy Babiše, covidová situace i válka na Ukrajině způsobily, že se nenacházíme v dobré situaci,“ sdělila k současným krokům kabinetu Gregorová. Nelibost veřejnosti může podle jejích slov vyplývat z chaotické komunikace. Dodala, že se domnívá, že záleží také na kompetenci jednotlivých ministrů. „Je otázka, jestli by tito méně kompetentní ministři měli v citlivých dobách zůstávat ve svých pozicích, anebo by měli zvážit, že si budou nechávat trochu více radit a budou do toho méně zasahovat,“ uvedla. Na mysli měla podle svých slov šéfa resortu financí Zbyňka Stanjuru, který je podle jejího názoru mediálně problematickým ministrem. Měl by tak zvážit odchod.

Řeč byla i o komunikaci Pirátské strany, o níž si Gregorová myslí, že se zlepšuje. „Dostali jsme na začátku vlády pár facek ze strany médií. Myslím si, že jsme se museli postupně naučit zjišťovat, jak to skutečně komunikovat, že je něco naší zásluhou. A zároveň jak se nenechat zkušenějšími stranami udupat. Myslím si, že se to skutečně zlepšuje a je to vidět i na našich průzkumech, které stoupají,“ uvedla. Sama Gregorová je zastánkyní Pirátského fóra, i když to může být vnímáno jako strategická nehoda – což podle ní do jisté míry je. „Jdeme ale také příkladem toho, jak bychom chtěli, aby mohli voliči interagovat se stranami, které volí,“ poznamenal.

Své řekla i k vyloučení Jany Michailidu z vedení strany. „Nemám data o tom, co si o tom myslí veřejnost. Byla to kauza přehnaně nafouknutá na to, o čem to bylo. Domnívám se, že její vyloučení z republikového výboru, který je pracovním orgánem strany, způsobil jenom to, že jsme přišli o člověka, který tam pracoval za tři,“ dodala Gregorová k této kauze.

Michailidu podle jejích slov není zastánkyní autoritářských režimů ani bolševismu, ani komunismu, který tady by. „Nechali jsme se dotlačit zkresleným veřejným vnímáním do dojmu, že mezi námi je někdo, kdo podporuje autoritářské režimy. Nikdy nikdo mezi námi takový nebyl. Poškozuje nás to pro to, jak hloupě nafouklé to bylo,“ uvedla k této otázce Gregorová.

