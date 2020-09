Vzali krabici, naházeli tam lístky. A bylo. Patrik Nacher ze zákulisí Pirátů, nebudou rádi

reklama

Poslanec a člen pražského zastupitelstva Patrik Nacher (nestraník za ANO) byl hostem rozhovoru u youtubera Ondřeje Tesárka alias Bratříčka. Na začátku debaty vyšlo najevo, že se zákonodárce pozval k Bratříčkovi víceméně sám. „Na sociálních sítích jsem začal sledovat takové ty lidi, kteří nemají až ten názor, který souzní s tím mainstreamem a nebojí se jít s kůží na trh, takže jsem našel vás, Daniela Vávru, prostě pár takových lidí, kteří to říkají fakt na férovku, říkají to kultivovanou formou, říkají to jasně a říkají to, co někteří nechtějí slyšet, a tak mě to zaujalo, a tak jsem si řekl, že napíšu vám, napíšu jemu, pojďme se sejít, pojďme si dát kafé a pojďme si o tomhle popovídat,“ pověděl Nacher důvody toho, proč zažádal o rozhovor.

Poté poslanec popsal, jak se dostal k politice. Politika ho měla vždy lákat a bavit, proto již v 20 letech, tedy v roce 1995 vstoupil do ODS, kde začal pracovat jako tiskový tajemník v Hlavní kanceláři Občanské demokratické strany. Po rozdělení strany na ODS a Unii svobody přešel právě do Unie svobody, kde měl pracovat v různých pozicích. „Ale nepolitických. To si právě lidi, kteří mě nemají rádi, pletou, že jsem převlíkač kabátů, já považuji převlíkače kabátů za ty, co jsou politicky voleni za jednu stranu, další volby jsou voleni za druhou stranu a podobně,“ vysvětlil Nacher. V roce 2005 se stáhl z politiky a založil server bankovnipoplatky.com, kde upozorňoval na vysoké poplatky bank v Česku. Na něm probíhá například dobře známá anketa o nejabsurdnější bankovní poplatek, což dle Nachera pomohlo to v tuzemsku i díky příchodu nové konkurence poplatky za bankovní služby snížit.

„V roce 2013 to bylo poprvé, kdy mě pozval Andrej Babiš, jestli bych nešel do politiky, protože mě někde viděl právě v souvislosti s tou finanční gramotností v televizi a viděl jakým způsobem formuluji ty myšlenky, jak jsem výřečný. Lákal mě do Poslanecké sněmovny, to jsem řekl, že ne, že si myslím, že člověk, když jde do politiky, tak by měl začít někde od píky, to znamená v komunálu, ne hned ve Sněmovně, protože ty věci se má člověk prostě učit, ne tam přijít a mít pocit, že je mistr světa a co mě na tom zaujalo, tak bylo to, že to je projekt podnikatele, projekt pravicový, projekt člověka, co něco dokázal a co do politiky nejde, aby získal kontakty, finance, vliv, protože už ho má,“ popsal Nacher. V roce 2014 kandidoval do zastupitelstva magistrátu Prahy a v roce 2017 se dostal do Sněmovny. „Já mám tu svoji agendu ochrana spotřebitele, exekuce, insolvence a tam mám fakt volné pole působnosti a připravuji ty věci, myslím, že jsem jeden z nejčastějších poslanců připravující novely, pozměňovací návrhy, jeden z nejčastějších lidí v ANO co vystupuje,“ přiblížil poslanec.

„Protože je to má srdeční věc, tak jsem založil web nekorektni.eu obecně o politické korektnosti a vlastně na tyto srdeční záležitosti jsem napsal knihu, takže k finanční gramotnosti jsem napsal knihu Konec finančních negramotů v Čechách a druhá knížka k té politické korektnosti je Šílenosti v době korektní,“ vyprávěl Nacher. Knížkou o politické korektnosti prý lehce předběhl dobu, jelikož prý dobře popisuje současné dění ve světě, avšak je již dva roky stará.

Moderátor se poté přesunul k hodnotovému žebříčku Patrika Nachera. „Vy mluvíte jako pragmatik, který je rád zavrtošený v tom svém konkrétním oboru, je šťastný, že ho může realizovat, to popisujete úplně zjevně a já chci pochopit váš nějaký hodnotový žebříček, protože mluvit o pravici a o tom, jak ty věci chcete řešit a řešíte, o tom jak regulace nefungují a tak dále je hezký, já chci pochopit základní hodnotový systém. Jste součást hnutí ANO, nejste straník, což vám dává nějaký úkrok stranou od toho hnutí ANO. Je to pořád strana, která spolupracuje s rudýma, je to pořád strana, která zdanila církevní restituce a mě by zajímalo, já to neházím na vás, já se ptám, kde je pro vás červená hranice, jestli jste o tom třeba přemýšlel, že budete úplně nestraník, už si smažete tu nálepku ANO,“ zeptal se Bratříček.

Hranici poslanec prý má. „Člověk, co je v politice, musí umět najít tu optimální hranici mezi tím individualismem a mezi tím, že je součástí nějakého týmu, protože pokud by se choval extrémně individualisticky každý, tak se tam nedomluví nikdo s nikým. Já to mám na rozdíl od kolegů posunutý víc do toho individualismu. Nemůžu rebelovat od pondělí do pátku, protože by mě tam nikdo nebral vážně. Pro mě je vždy důležitý kontext. Já samozřejmě nejsem nadšený z toho, že tuto vládu toleruje KSČM, ale pro mě ten kontext je takový, že kdyby hnutí ANO mělo na výběr, jestli jít s ODS nebo jestli jít s ČSSD tolerovanou s KSČM a ANO si vybralo tuto cestu, tak by to pro mě byla ta červená čára, že bych odešel, to je kontext,“ pověděl Nacher.

Patřil tedy k velkým zastáncům koalice s ODS. Nic takového se prý však nestalo, jelikož ODS a další strany dopředu avizovaly, že do koalice s ANO nepůjdou a současná podoba koalice byla údajně jedinou možností. Ohledně církevních restitucí či penzijní reformy mu vadilo to, že jde o reformu, která má přesah přes jedno volební období, a přesto nebyla diskutována s opozicí, jelikož dle Nachera může být současná opozice budoucí koalicí, což se i následně stalo a penzijní reforma byla následně novou koalicí zrušena. „A církevní restituce? Tak ty se přece prohlasovaly v jednu hodinu ráno o jeden jediný hlas, a to ještě člověka, který byl trestně stíhaný tenkrát. Církevní restituce mě tehdy zarazily v té velkorysosti, když bych to porovnal vůči těm restituentům fyzickým osobám, vůči nim to tedy takové nebylo a vždy se říkalo, že restituce jsou o narovnání některých křivd, nikoliv všech, ale u církevních restitucí to bylo jako otevřený krám,“ zdůraznil Nacher. Toto navíc prý tvrdil již v době, kdy byl mimo politiku.

Následně se přešlo na téma vedení Prahy. „Obecně mě ta koalice zklamala v tom, že oni postavili tu koalici na extrémním vyhraňování se vůči všem předchozím koalicím s tím, že oni budou lepší, transparentnější, oni budou streamovat jednání rady, oni budou víc komunikovat s občany, s opozicí a podobně. Ve výsledku je to úplný opak. Navenek to takhle působí a ve výsledku je to horší. Já jsem přemýšlel, čím to je a pak jsem na to přišel. Zatímco hnutí ANO nebo i ODS bychom něco udělali třeba bez výběrového řízení, tak si nás ty média a aktivisti namažou na chleba. Zatímco když to udělají oni, tak se vždycky najde argument, proč to udělat. Když jsme jmenovali bez výběrového řízení generálního ředitele Dopravního podniku, tak to byla revoluce jako na vsi. Piráti to vždy kritizovali, dostali se do koalice, mají hlavu, mají primátora a co se stalo? Jmenovali ředitele dopravního podniku bez výběrového řízení. To prostě nevymyslíte, kdybych to dal do knihy, tak řeknou, že to je sci-fi. No a to se stalo. A viděl jste nějakou revoluci? Viděl jste nějaký reportáže? Mně se předevčírem stalo, budete první, komu to řeknu. Toto udělat někdo z ANO, tak řeknete, že to je podupání demokratické diskuse. Já jsem nemohl jako člen legislativního výboru v rámci zastupitelstva, tak mi vzalo slovo, nemohl jsem mluvit a teď jsem na to koukal jako blázen, to se nikdy nestalo. Oni vytáhli jednací řád, kde je napsaný, že každý může mluvit k tématu jenom dvakrát, pokud ten výbor se nerozhodne hlasováním jinak. To je tam psaný hlavně z důvodu, že to platí pro hosty, protože jednání výboru je veřejný, tak aby se nestalo, že například na výboru pro územní rozvoj, kde je občas i 100 hostů a každý bude mluvit třikrát, čtyřikrát. Nikdy jsem nezaznamenal ten případ, že by se to týkalo těch zastupitelů toho výboru, že by se nemohli potřetí přihlásit k tomu tématu. No a mně se to poprvé stalo,“ přiblížil Nacher.

Hřib to však prý dělá chytře, jelikož ví, na co se má orientovat, a to na zahraniční politiku, vyvěšování vlajek a přejmenovávání náměstí. „Takovou tu symboliku, o které se hodně píše, která nestojí tolik práce, ale mediální zásah to má desetkrát větší, než něco co je pracnější, co je kontroverznější a podobně,“ shrnul. Dodal však i další příklad pokrytectví koalice. „Vždycky se u Adriany Krnáčové kritizovala takzvaná kuchyňka. Bohužel je to u nás tak, že se kriminalizuje hlasování komunálních politiků. To znamená, něco rozhodne rada a pak policie začne šetřit, jestli to bylo nejvýhodnější nebo ne. Takže se to dělá často tak, že to hlasování je devět dva a nikdo neví, co jsou ty dva hlasy, a tím znemožní to šetření a dělalo se to tak, že vlastně ti radní šli do kuchyňky, kde hlasovali, pak se vrátili do místnosti rady a na mikrofon řekli, že hlasovali o tomto a dopadlo to třeba 7:4 a nikdo neví, kterých sedm bylo pro a kteří čtyři byli proti. Piráti, když byli v opozici, tak to kritizovali a teď střih, nová rada, primátor, no a teď tam bylo kontroverzní rozhodnutí, nevím, jestli to bylo metro D nebo ta zakázka na Libeňský most a najednou oni nešli do kuchyňky, oni to povýšili, oni udělali tajné hlasování. Oni udělali tajné hlasování, aby to udělali jinak. Ředitel odboru vzal takovou krabici, obešel všechny ty radní, ti tam naházeli papírky, pak se to sečetlo a vyhlásilo. Rozdíl je, že v té kuchyňce aspoň těch jedenáct navzájem vědělo, kdo jak hlasoval. Zatímco tady, když to házíte do toho, tak nevíte vůbec nic. To znamená, že to je méně transparentní jak ta kuchyňka,“ popsal opoziční zastupitel a dodá, že nekritizuje, proč to dělají, jelikož jde o ochranu před kriminalizací hlasování, ale vadí mu, že to dělají ti, kteří to vždy kritizovali a říkali, že to tak dělat nebudou.

Následně se přešlo na téma politické korektnosti. Sám Nacher o tomto tématu napsal knihu, kterou již v pořadu představil. „Západní společnost pálí dobré bydlo, ti lidi se mají tak dobře, že si vymýšlejí takové věci, že každý má pocit, že je nějakým způsobem diskriminován a potřebuje mít na to nějakou kompenzaci, že v momentě, kdy člověk mluví o rodině, tak je velký konzervativec, kdy i takové věci, u kterých byste měl pocit, že jsou dané, že je muž a žena, tak to dneska už neplatí, protože existují lidé, kteří nejsou ani v jedné kategorii, což já nikomu neberu, já jen říkám, aby tito lidé mně nevnucovali, abych se musel vyplňovat v nějaké kolonce místo otec jako rodič 1 nebo rodič 2,“ upozornil poslanec na praktiku z Francie.

Na začátku prý mohl být nějaký výkřik, později se však měl proměnit v reálnou změnu. „Vždy to bylo tak, že tyto bláznivé nápady vždy byly ojedinělé věci a takto byly i vnímané, zatímco ta dnešní doba je jiná oproti těm předchozím právě v tom, že ty bláznivé nápady se potom převtělí v reálnou změnu třeba pravidel, v reálnou změnu nějakých norem, prostě i v těch firmách. Mně říkal kamarád, přišel manažer ze zahraničí, který měl na starosti diverzitu a teď se ho tady začal ptát, proč je ve vedení málo žen černošek. On mu teda složitě vysvětloval, že tady nejsou. Proč má splnit nějaké kvóty v zemi, kde přirozeně nejsou,“ sdělil Nacher. Prý tedy není pravdou, že si vyzobá některé věci, na kterých postaví příběh, ale ty věci se prý opravdu mění.

Slovo si poté vzal Bratříček. Ten souhlasil s tezí svého hosta, že pokud politici začnou relativizovat násilí, tak jde republice o krk. „Když protestujete proti nějakým lokálním tradicím, tak to je protest proti radikalismu, je v pořádku, že tam došlo k nějakému násilí. Ten obrázek ze CNN, černošský reportér tam stojí a pod ním nápis, plamenné, ale veskrze mírumilovné demonstrace a za ním hoří celá obrazovka, to je tak nepřijatelný pro mě. Pro mě je jedno zapálený auto, úplně mimo. Kdyby Milion chvilek zapálil jedno auto, tak já už tady řvu, jděte do hajzlu. Milion chvilek je ukázka celé této planetě, jak se sakra protestuje proti někomu,“ řekl Bratříček, s čímž Nacher souhlasil. Sice prý obsahově nesouzní s Milionem chvilek, ale jako demokrat to kvituje a mělo by to tak být. Američani by se tedy dle Nachera od nás mohli učit.

