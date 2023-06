Vztyčený prostředníček... Stanjura místo hájení balíčku vyrazil za zábavou. Dusno už i v koalici

Vláda ve středu schválila konsoilidační balíček. Na tiskové konferenci jej hájil premiér Petr Fiala. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který tou dobou seděl na Shakespearovských slavnostech na Hradě. To rozlítilo řadu občanů, podle politologa Jana Kubáčka je to „trapas.“ Nad fotografií z představení zuří už i koaliční politici.

Premiér Fiala na tiskové konferenci uvedl, že vláda schválila návrh zákona, kterým se mění 62 právních norem v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Těmito změnami by se mělo podařit realizovat jednotlivé kroky z balíčku ozdravných opatření, který vláda zveřejnila 11. května pod názvem Česko ve formě. Změny se dotýkají oblasti daňové, rozpočtové, sociálního zabezpečení, dopravy a řady dalších a mají zabránit raketovému růstu zadlužování země.

„Kdybychom nedokázali šlápnout na brzdu, situace by se brzy vymkla z ruky a doplatily by na to naše děti, naši vnuci, a to nikdo rozumný a zodpovědný nemůže dopustit. Proto jsme sestavili ozdravný balíček, vedli jsme dlouhá politická jednání, abychom ho co nejlépe vyladili a aby odpovídal představám naší vládní koalice. Jeho legislativní část dnes schválila vláda a o prázdninách zamíří do Poslanecké sněmovny,“ konstatoval předseda vlády Petr Fiala.

„Jen připomenu, že pokud bychom nic neudělali, pokud bychom tento ozdravný balíček nesestavili a neschválili, schodek rozpočtu by v příštím roce byl o skoro 98 miliard vyšší a v roce 2025 o více než 150 miliard vyšší,“ poukázal premiér.

„Dnes jsme tedy schválili zásadní zjednodušení a pročištění našeho komplikovaného daňového systému. Rušíme 22 daňových výjimek, což se projeví i tím, že se zkrátí daňové přiznání. DPH bude mít dvě sazby namísto současných tří. Celý daňový systém se tak zjednoduší, zpřehlední. Více zdaníme alkohol, tabák a další položky, které zatěžují naše zdravotnictví a vytvářejí dlouhodobé náklady pro naši společnost. Zároveň ale zlevňujeme důležité položky, bez kterých se nikdo neobejde, jako jsou potraviny, bydlení či zdravotnické pomůcky,“ vyjmenoval některá opatření předseda vlády.

„Soustředili jsme se také na to, aby dopad daňových změn, které musíme udělat, na občany, na zaměstnance byl co nejnižší. Na paměti jsme rovněž měli ochranu zranitelných skupin. Právě proto dochází ke snížení daně z přidané hodnoty na potraviny nebo na zdravotnické pomůcky a zvyšuje se minimální výše garantovaného důchodu,“ připomněl premiér.

Vláda se soustředila především na úsporné kroky ve výdajích státu. „Rozhodli jsme omezit neinvestiční dotace, skončit s dotačním podnikáním, což příští rok přinese téměř 46 miliard korun. Sami jdeme příkladem, více než 20 miliard ušetříme na provozních a mzdových výdajích státu. Toto opatření se projeví hned v rozpočtu na příští rok. Jsme jako vládní koalice přesvědčeni, že ozdravný balíček je střízlivý a vyrovnaný, že je promyšlený, zodpovědný a zásadně se nedotkne žádné sociální či jiné skupiny v naší zemi,“ podotkl Petr Fiala.

Vláda také schválila návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) na zvýšení rodičovského příspěvku o 50.000 korun u jednoho dítěte a o 75.000 korun u vícerčat. Nárok na navýšení mají mít rodiče dětí narozených po 1. lednu 2024. Zároveň se podle koaliční dohody zkrátí maximální doba pobírání této dávky ze čtyř let na tři.

Byla také přijata nová Bezpečnostní strategie České republiky, která nahradí verzi z roku 2015, jež je podle vlády vzhledem k aktuálnímu dění ve světě zastaralá. „Nová bezpečnostní strategie zohledňuje výrazné zhoršení mezinárodního bezpečnostního prostředí, k němuž došlo především po ruském vpádu na Ukrajinu, a reflektuje i nové hrozby především v kyberprostoru či rostoucí snahy Číny zpochybnit stávající mezinárodní řád,“ uvádí tisková zpráva.

Na návrh ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka (STAN) vláda zakázala účast ruských sportovců ve sportovních soutěžích a utkáních pořádaných na území České republiky. Zároveň byl vydán zákaz účasti sportovců reprezentujících Českou republiku na sportovních soutěžích a utkáních pořádaných na území Ruské federace.

Jedním ze schválených bodů byl také transformační plán České pošty, který připravil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). V rámci transformačního plánu by se měl ekonomicky stabilizovat aktuálně ztrátový státní podnik, a to v horizontu několika let. Kromě již realizovaného snížení počtu poboček České pošty plán počítá s rozdělením podniku na dva samostatné právní subjekty.

Tisková konference, na které byly schválené návrhy prezentovány, se musela obejít bez šéfa resortu financí Zbyňka Stanjury, který se místo tiskovky po boku prezidenta Petra Pavla účastnil na Hradě Shakespearovské slavnosti.

To hned zkritizovala bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Být, či nebýt? Člověk prostě tápe. Jestli je lepší říct si. Běž na tiskovku chlape! A nebo se sebrat a před všemi těmi údery a kopy, utéct na Shakespeara do Jelení příkopy,“ napsala na twitteru šéfka poslanců ANO.

Být, či nebýt? Člověk prostě tápe. Jestli je lepší říct si. Běž na tiskovku chlape! A nebo se sebrat a před všemi těmi údery a kopy, utéct na Shakespeara do Jelení příkopy. pic.twitter.com/sKixujQll3 — Alena Schillerová (@alenaschillerov) June 28, 2023

Dusno je kvůli tomu už i ve vládní koalici.

Podle politologa Jana Kubáčka to tak nějak zapadá do Stanjurových výstupů z poslední doby. „Byl to hlavně trapas. Mně to trochu připomíná neštěstí okolo Zbyňka Stanjury, který opakovaně řekne, že se nebudou měnit témata v konsolidačním balíčku, a je první, který ho začne zpochybňovat,“ připomněl ve vysílání CNN Prima NEWS Kubáček.

Stanjuru kritizují i občané, například na facebooku Jana Marková to označila za aroganci vládní moci. „Ptejte se mě na co chcete, já vám na nic neodpovím, páč jdu kalit na Hrad. Asi tak si zřejmě představuje ministr financí Stanjura svou odpovědnost za, pro mnohé likvidační, balíček finančních opatření, když se vybodl na včerejší tiskovou konferenci a šel se kochat Shakespearem... Tohle je tak okázalá arogance a výsměch této vládní moci, že to snad mohli tu tiskovku rovnou zrušit, a ten vztyčený prostředníček poslat všem lidem do datovky,“ napsala.

Souhlasí s ní i třeba právník Tomáš Tyl. „Toto není vláda v právním státě. To je banda uchvatitelů, kteří se jakékoliv demokracii vysmívají, protože vědí, že těch 108 (s Vondrákem 109) ničitelů je jejich alibi na cokoliv,“ přidal se Tyl.

Zastání ale našel Stanjura třeba u bývalého ministra financí Miroslava Kalouska, podle nějž je to zbytečná aféra a důležitější je, že vláda neplní své sliby ohledně konsolidace veřejných financí. „Proboha, nedělejme z toho aféru, mně je úplně jedno, kde byl. Jako volič chci splnění závazku, který ještě v dubnu vyslovil Petr Fiala: ‚Snížíme deficit o 70 mld.‘ 295-70=225. Jestli předloží 270, tak je, bohužel, také úplně jedno, jak ministr tráví svůj čas,“ reagoval Kalousek.

Proboha, nedělejme z toho aféru, mně je úplně jedno, kde byl. Jako volič chci splnění závazku, který ještě v dubnu vyslovil @P_Fiala: “Snížíme deficit o 70 mld.” 295-70=225. Jestli předloží 270, tak je, bohužel, také úplně jedno, jak ministr tráví svůj čas.https://t.co/Rc0WR3bUtW — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) June 29, 2023

Novinář Petr Kamberský také tvrdí, že Stanjuru v této věci před novináři mohl klidně zastoupit premiér. „Debata se vedla v podstatě skoro před dvěma měsíci a teď bylo jasné, že na vládě nikdo rozporovat nebude a že to je jenom čistě formální schválení,“ podotkl s tím, že fakticky tam ministr nebyl potřeba. „V podstatě bych ho i chválil, že jde na Shakespeara,“ dodal.

Situaci na tiskové konferenci komentoval i premiér Fiala, podle nějž stačí, že ministr Stanjura se zúčastnil té části jednání vlády, na které balíček prezentoval ministrům.

Odpočinek ministra Stanjury už zdržel přípravu balíčku dříve. Na začátku června se jednání na týden zastavila, protože si ministr vzal dovolenou.

